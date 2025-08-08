Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdus, už kiek Vilniuje pardavė butą, patikėti gali ne visi: suma – pribloškianti

2025-08-08 19:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 19:00

Vilniuje liepos mėnesį įvykdytas brangiausias šių metų nekilnojamojo turto sandorisOlimpiečių gatvėje, šalia Neries upės, parduoti įspūdingi penthouse tipo apartamentai. Kaip pranešė nekilnojamojo turto (NT) agentūra „Solds“, rekordinė ne tik sandorio suma – 2,4 mln. eurų, bet ir vieno kvadratinio metro kaina. 

Vilniuje įgyvendintas rekordinis šių metų buto pardavimo sandoris (nuotr. SOLDS, stop kadras)
9

Penthouse tipo apartamentų (aukščiausiuose pastato aukštuose įrengtas būstas su panoraminiu vaizdu, pasižymintys išskirtiniais bruožais) plotas – 195 kv. m. 

14

Penthouse tipo apartamentų (aukščiausiuose pastato aukštuose įrengtas būstas su panoraminiu vaizdu, pasižymintys išskirtiniais bruožais) plotas – 195 kv. m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jiems priklauso ir dvi požeminio parkavimo vietos. Apartamentų kvadratinio metro kaina viršijo 12 tūkst. eurų – kaip skelbiama, tai yra aukščiausia šiemet fiksuota kaina Vilniaus butų rinkoje. 

Vilniaus už įspūdingą sumą parduotas būstas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus už įspūdingą sumą parduotas būstas

Rekordinis sandoris įvyko greitai

Kaip naujienų portalui tv3.lt teigė NT agentūros „Solds“ įkūrėja ir vadovė Agnė Navickienė, jei prieš maždaug penkerius metus rekordiniai buvo 1,5 mln. eurų vertės sandoriai, dabar 2–2,5 mln. eurų – nauja aukštų skaičių riba. 

Ir tokie būstai, kaip šis, parduotas Olimpiečių gatvėje, rinkoje pasirodo nedažnai. Tačiau jų daugėja ir jie netrunka atrasti savo pirkėją, net jei svajonių namų paieška užtrunka. 

Taip nutiko ir šiuo atveju – su minėto būsto pirkėjais ryšiai užsimezgė dar prieš septynerius metus. Per tą laiką buvo įsigyti kiti butai, tačiau galiausiai į rankas pateko išskirtiniai apartamentai. 

„Sandoris įvyko greitai. Kai kurie sako: „Kaip taip – per dvi dienas ar per savaitę parduodama?“, o mes sakome: „Tai buvo septyni metai ir savaitė.“ Tiek truko visas procesas pirkėjo – žmogaus, ieškančio namų – akimis. 

Galime svarstyti, ar prieš septynerius metus jis būtų juos pirkęs? O gal kaip tik reikėjo laiko, per kurį buvo ir kitų pirkinių, atėjo jausmas, kad dar nerado to, ko ieško? Gal per tą laiką įvyko asmeninis augimas, atėjo branda? 

Visi mes kaupiame patirtį ir su laiku daromės vis išmintingesni, gal šiuo atveju – patyrę. Nežinau, kaip būtų buvę prieš septynerius, šešerius ar penkerius metus, bet dabar viskas įvyko greitai“, – šypteli A. Navickienė. 

Išskirtinėje vietoje – išskirtinis būstas

Ji pažymi, kad laikui bėgant išsigrynina visi svarbiausi aspektai. Tačiau rasti alternatyvą nuosavam namui – kur būtų ir daug šviesos, ir erdvu, bet kartu pakankamai privatumo – nėra lengva. 

„Pirmiausia – tai apie vietą. Tada – apie išsidėstymą: ar viename aukšte, ar per tris. Patogumo ir išplanavimo dalykai yra labai svarbūs ir nepakeičiami. Kaip ir erdvės dydis. 

Tai kaip alternatyva namui, bet yra ilgas sąrašas, kad būstas atitiktų norus: tai turi būti penthouse tipo apartamentai su daug šviesos, svarbus privatumas, vaizdas. Čia susiaurėjama iki labai siauro ruoželio, nes pasiūloje nėra daug tokių variantų. 

Visas Senamiestis – apie tankumą, ir tik Senamiesčio kraštuose – kur perėjimai į Užupio pusę, Naujamiestį, ten, kur kalvotesnis reljefas – atsiranda didesni tarpai tarp namų. Privatumas ir yra apie tai, kad nebūtų langai į langus. Be to, kai yra langai į langus, atsiranda ir šviesos užstojimas ir t. t. 

Kad būtų kombinacija 10 iš 10 – reta. Žmonės patys tokiuose namuose gyvena ir dažnai net negalvoja apie jų pardavimą. O vystytojus, kurie stato tokius projektus, galima suskaičiuoti ant rankų pirštų“, – priduria agentūros įkūrėja ir vadovė. 

Vienas iš sėkmės receptų, kaip įgyvendinami tokie sandoriai, – ne tik NT rinkos sekimas, bet ir savo kliento pažinimas. A. Navickienė pasakoja, kad skelbimų apie Olimpiečių gatvėje parduodamus apartamentus nė nebuvo – jie iškeliavo tiesiai į naujų savininkų rankas. 

Būstas parduotas nė nepatalpinus skelbimo

Pašnekovė pažymi, kad gerai žinant kliento poreikius, apartamentai iškart siūlomi ieškantiems namų, ir neretai jie randa šeimininkus net nespėję pasiekti viešosios erdvės: 

„Mes žinome žmonių poreikius – jie yra mūsų ieškančiųjų sąrašuose. Tokie buvo ir šie klientai. Žinodami jų poreikius ypatingesniems objektams, kurie retai pasirodo rinkoje, be abejonės pirmiausia pasiūlome savo klientams, ir viešosios erdvės jie nepasiekia. Ne dėl to, kad tai buvo „super slaptas“ atvejis – tiesiog neprireikė viešumo pagalbos.“ 

Paklausta apie bendrą situaciją rinkoje, A. Navickienė pažymi, kad šis sandoris – kol kas šių metų rekordininkas, tačiau toli gražu ne pirmas brangus šiemet parduotas nekilnojamasis turtas

Kovo mėnesį Vilniuje, Kalinausko gatvėje, parduoti taip pat penthouse tipo 197 kv. m apartamentai už 2,85 mln. eurų. Algirdo gatvėje pora būstų parduota po maždaug 1,5 mln. eurų. 

Vis tik, vertinant pagal kvadratinio metro kainą, rekordas priklauso butui „Misionierių soduose“ – praėjusių metų pabaigoje parduoto būsto kv. m kaina siekė 15,5 tūkst. eurų, tad apartamentai Olimpiečių gatvėje šio rekordo neaplenkė.

