Ką pasakys senolė? Laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi Rūta Filejeva.
Vaida pasakojo, kad gyvena kartu su močiute jau ilgą laiką, kartu jos šeima ja ir rūpinosi. Vieną dieną, stipriai pablogėjus senolės sveikatai, ši buvo išvežta į ligoninę.
Moteris pasakojo, kad su močiute yra turėjusi nesutarimų, tačiau santykius palaikė gerus. Vaida tikino, kad geriausiai iš visų močiutė sutarusi su jos vyru Dainiumi, tačiau jų gyvenimuose atsiradus Angelei, vyras taip pat tapo priešu.
„Aš jai – nulis“, – sakė Vaida.
Močiutė reikalauja anūkę su šeima iškeldinti
Netrukus moterį pasiekė informacija, kad į ligoninę išvežta močiutė buvo girdoma stipriais raminamaisiais vaistais. Moteris pradėjo įtarinėti, kad staiga visiems parūpusi senolės sveikata tėra noras pasipelnyti.
Anot Vaidos, iš močiutės buto dingę 10 tūkst. eurų, apie kuriuos, anot moters, močiutė nebeprisimena. Dėl pinigų dingimo ji kaltina staiga į gyvenimą sugrįžusią Angelę.
Nuvykus pas močiutę į ligoninę, ši sunkiai, bet aiškiai išsakė norą gyventi su Angele, o Vaida ir jos šeima namuose tapo nebepageidaujami. Pasak Vaidos, prieš keletą mėnesių į gyvenimą atėjusi Angelė sugebėjo pergudrauti, manipuliuoti močiute ir taip pelnyti jos simpatijas. Anot Vaidos, Angelei pavyko, nes močiutė panoro ne tik Vaidos šeimą išmesti iš savo namų, bet ir perrašyti testamentą.
„Manęs žiūrėti nenorėjo, pradėjo mane visą apskriausti, ir Vaida labai mane visą vadino: ir psichine, ir prasmirdusiu šuva, ir visokiais žodžiais mane keikdavo“, – sakė močiutė.
Angelei ir Vaidai susitikus, moterys pasakojo priešingas istorijas. Anot Angelės, Vaida nesirūpina močiute ir nori ja atsikratyti išveždama į senelių namus. O Vaida tikino, kad Angelė apsimeta besirūpinanti senole dėl turtų.
Netrukus Vaidos vyras R. Filejevai pranešė šokiruojančią žinią – iš ligoninės dingo senolė, kurią, anot jų šeimos, išsivežė Angelė.
Kaip baigėsi ši istorija, išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.