Padėti moteriai atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtojas Žilvinas Žitkus.
Vyro netektis senjorei sukrėtė visą gyvenimą. Tačiau greta širdį draskančio ilgesio moters pečius užgulė kita bėda – sodyboje liko trys šunys, kuriuos prižiūrėti dabar darosi per sunku. Nors moteris turi penkis vaikus, iš kurių vienas gyvena Norvegijoje, nei vienas padėti motinai neatvyko.
Kai Žilvinas pasidomėjo, kodėl gausus būrys vaikų nesubėga padėti motinai sutvarkyti šunų reikalų, paaiškėjo liūdna tiesa. Sūnus Norvegijoje bandė ieškoti prieglaudų per atstumą, prašė nuotraukų, tačiau realios pagalbos moteris vis dėlto nesulaukė.
„Jie brangūs man, bet kad aš jų negaliu išlaikyti... Jeigu prisnigs, kai aš negaliu eiti, griūnu, neateisiu, nepašersiu“, – atviravo našlė.
Atvykęs į sodybą gelbėtojas aptiko tris šunis, pririštus prie metalinių grandinių. Paaiškėjo ir dar viena detalė, šokiravusi gyvūnų mylėtojus.
„Koks šito vardas ar šitos? – Aš nė vienam vardo nedavusi. – Kaip suprast? – Sargas. Sargis ir viskas“, – minėjo moteris.
Kai gelbėtojas atidžiau apžiūrėjo keturkojus, paaiškėjo, jog vienas jų – visiškai aklas.
Du šuniukai iškeliavo į globos namus
Po ilgų paieškų ir konsultacijų su savivaldybe bei gyvūnų globos organizacijomis, į sodybą atvyko kinologas Martynas kartu su geradarių komanda. Nutarta, kad du jaunesni šuneliai turi puikią perspektyvą susirasti naujus namus ir mylinčius šeimininkus, todėl jie buvo išvežti į prieglaudą, kur jiems buvo suteikta visa būtina medicininė priežiūra, vaistai ir šansas pradėti naują gyvenimą.
Tačiau aklajam šuneliui prieglaudoje būtų per didelis stresas. Todėl su šeimininke nutarė, kad ji prižiūrės augintinį, o į pagalbą atskubės ir kaimynai.
„Būkite malonūs, tas šunelis, kurio visas pasaulis buvo šitame kieme, tebūnie pasilieka šitame kieme“, – paprašė Žilvinas.
Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.