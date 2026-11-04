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TV3 naujienos > Žmonės

„TV pagalbos“ gelbėtojos Tomos pyragas abejingų nepaliks: užsirašykite receptą

2026-11-04 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 07:30
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Jau lapkričio 6-ąją visoje Lietuvoje pakvips pyragais – bus minima tradicija tapusi, TV3 inicijuota Pyragų diena. Besidalindami pyragais visi geros valios žmonės prisideda prie ilgamečio paramos projekto „Išsipildymo akcija“.

Toma Arcišauskaitė-Lukošienė (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (6)

Jau lapkričio 6-ąją visoje Lietuvoje pakvips pyragais – bus minima tradicija tapusi, TV3 inicijuota Pyragų diena. Besidalindami pyragais visi geros valios žmonės prisideda prie ilgamečio paramos projekto „Išsipildymo akcija“.

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Artėjant šiai ypatingai dienai „TV pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė pasidalijo savo pamėgto spanguolinio pyrago receptu.

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FOTOGALERIJA. Toma Arcišauskaitė-Lukošienė pasidalijo spanguolių pyrago receptu

„Receptą atradau labai seniai interneto platybėse, kai sūnus buvo mažas. Reikėjo kažko skanaus, puošnaus ir svarbiausia – greitai pagaminamo. Šiam pyragui neprireiks net prijuostės! Jis toks, kuriame susitinka sviestu kvepiantys imbieriniai sausainiai, švelnus kremas ir spanguolių rūgštelė, neleidžianti gyvenimui pasidaryti pernelyg saldžiam.

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Pyrago turėtų užtekti dešimčiai porcijų. Sakau „turėtų“, nes pati pažįstu žmonių, kurių gabalėlis prasideda ties „man tik paragauti“, o baigiasi ties puse kepimo formos“, – teigė ji.

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Pyragui reikės šių ingredientų

PAGRINDUI:

  • 300 gramų imbierinių sausainių (arba kitų mėgiamų)
  • 100-150 gramų sviesto

KREMUI:

  • 400 gramų spanguolių (naudojau šaldytas, bet tinka ir šviežios)
  • 1 skardinė kondensuoto pieno, saldinto (apie 400 g)
  • 3 vienetai kiaušinių (naudojau M dydžio)
  • 200 mililitrų spanguolių sulčių (arba apelsinų)
  • 50 gramų cukraus

Gaminimo eiga

„Pirmiausia įjungiame orkaitę: 180 laipsnių, kaitinimas iš viršaus ir apačios, be vėjelio. Ir pasiraitojame rankoves.

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Imame 300 gramų imbierinių sausainių. Jeigu labiau mėgstate kitokius, drąsiai rinkitės juos – juk pyragą kepsite sau ir savo mylimiems žmonėms, o ne sausainių komisijai. Sausainius susmulkiname iki trupinių.

Į trupinius supilame 100-150 gramų tirpinto sviesto, gerai išmaišome. Pasiruošiame kepimo formą (pageidautina išimamu dugnu): dugną ir šonus patepame trupučiu sviesto arba aliejaus. Sukrečiame sausainių masę ir rankomis tvirtai suspaudžiame, suformuodami pagrindą bei 2-3 centimetrų aukščio kraštelius. Jeigu vienas kraštelis išeis kiek aukštesnis, nepergyvenkite (aš irgi ne kiekvieną rytą vienodai nusipiešiu abu antakius). Pagrindą pašauname į įkaitusią orkaitę 7-8 minutėms, kol lengvai rustelės ir sutvirtės.

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O dabar – mūsų raudonskruostės spanguolės! Į vidutinį puodą beriame 400 gramų spanguolių, šviežių arba šaldytų. Pilame 200 mililitrų spanguolių arba apelsinų sulčių. Suberiame 50 gramų cukraus, įdedame žiupsnelį druskos ir verdame ant vidutinės kaitros maždaug 10 minučių, kol uogos suminkštės. Pagal originalų receptą, suminkštėjusias spanguoles atsargiai reikėtų sutrinti elektriniu trintuvu, tada pertrinti per sietelį, kad sėklytės ir odelių likučiai jame pasiliktų.

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Čia verta truputį pasidarbuoti šaukštu ir turėti daugiau laiko, bet... Jeigu jo mažiau nei norėtųsi – drąsiai berkite atitirpintas spanguoles tiesiai į kondensuoto pieno masę! Išbandyta ir tikrai skanu.

Į kitą dubenį supilame vieną skardinę saldinto kondensuoto pieno, maždaug 400 gramų, ir įmušame 3 M dydžio kiaušinius. Gerai išmaišome konditerine šluotele. Tuomet lėtai, vis maišydami, supilame spanguolių masę (arba tiesiog gražuoles spanguoles). Labai mėgstu šį kremą pagardinti citrinos bei mandarino tarkuota žievele. Kremą supilame ant apkepto sausainių pagrindo, o jau tada galime sekundę pasigrožėti savo darbu. Reikia save pagirti, mielieji. Virtuvėje aplodismentai ne visada ateina laiku.

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Pyragą grąžiname į 180 laipsnių orkaitę ir kepame 30-35 minutes. Stebime: kremo kraštai turi sutvirtėti, o viduriukas dar šiek tiek virpėti, lyg želė. Nesistenkite iškepti jo iki visiško nejudrumo – tas nedidelis virpėjimas čia kaip tik reikalingas. Iškepusį pyragą išimame ir paliekame atvėsti.

Tada perkeliame į šaldytuvą iki pat patiekimo (idealus, kai palaikau apie 2 val. šaldytuve). Prieš nešdami ant stalo galime pyragą papuošti grietinėle, standžiai išplakta su trupučiu cukraus ir citrinos sulčių, o ant viršaus paberti spanguolių. Baltas kremas, raudonos uogos – gražu, šventiška, ir jokio konditerijos diplomo nereikia. Situacijos nepablogintų ir tiesiog cukraus pudros debesėlis, mėtų lapeliai – leiskite skleistis fantazijai.

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Apačioje – kvapnus sausainių pagrindas, viršuje – švelnus, saldžiarūgštis kremas. Mano skoniui jis tobulas!“ – sakė Toma.

Iniciatyva, padedanti sergantiems vaikams

Lapkričio 6 dieną, TV3 televizija organizuoja „Išsipildymo akcijos“ įkvėptą gražią iniciatyvą „Pyragų diena“.

Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“.

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Prisijunkite prie „Pyragų dienos“ – kepkite, skanaukite ir dalinkitės gerumu! 

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais:

1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

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