Šis Kristinos Ivanovos pyragas nuo stalo dingsta akimirksniu: užsirašykite receptą

Artėjant šiai progai, savo firminiu obuolių pyrago receptu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo dainininkė, verslininkė Kristina Ivanova.
Kristinos Ivanovos obuolių pyragas su kondensuotu pienu
Ingredientai:
- 1 indelis kondensuoto pieno
- 2 kiaušiniai
- 1 valg. š. grietinės
- 1 a. š. sodos
- 7 valg. š. miltų
- 8 obuoliai
Gaminimas:
- Grietinę sumaišykite su soda.
- Dubenyje sumaišykite kondensuotą pieną, kiaušinius, grietinę su soda ir miltus.
- Nulupkite ir supjaustykite obuolius, įmaišykite į masę.
- Kepkite 45 min. vidutinio karštumo orkaitėje.
Patarimas:
Pyragas itin gardus su antaniniais obuoliais ir ledais.
Iniciatyva, padedanti sergantiems vaikams
Lapkričio 6 dieną, TV3 televizija organizuoja „Išsipildymo akcijos“ įkvėptą gražią iniciatyvą „Pyragų diena“.
Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“.
Prisijunkite prie „Pyragų dienos“ – kepkite, skanaukite ir dalinkitės gerumu!
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais:
1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.