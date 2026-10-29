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TV3 naujienos > Žmonės

Jolantos Svirnelytės žagarėlių receptas patiks net išrankiausiems: naudoja 1 gudrybę

2026-10-29 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau lapkričio 6-ąją visoje Lietuvoje pakvips pyragais – bus minima tradicija tapusi, TV3 inicijuota Pyragų dieną. Besidalindami pyragais visi geros valios žmonės prisideda prie ilgamečio paramos projekto „Išsipildymo akcija“.

Jolanta Svirnelytė pasidalijo žagarėlių receptu (nuotr. tv3 fotokoliažo, nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (35)

Jau lapkričio 6-ąją visoje Lietuvoje pakvips pyragais – bus minima tradicija tapusi, TV3 inicijuota Pyragų dieną. Besidalindami pyragais visi geros valios žmonės prisideda prie ilgamečio paramos projekto „Išsipildymo akcija“.

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Artėjant šiai progai, savo firminių žagarėlių receptu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo TV3 žurnalistė Jolanta Svirnelytė.

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„Manau, kad Pyragų diena yra labai gražus būdas suburti savo artimuosius, draugus ar bendradarbius. Galima visiems kartu susitikti, pabendrauti, pasivaišinti kepiniais ir tuo pačiu surinkti pinigų, kuriuos būtų galima skirti geriems darbams. Tai puiki proga ne tik pabūti kartu, bet ir padėti tiems, kuriems tos pagalbos reikia labiausiai“, – sakė ji.

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Jolantos Svirnelytės žagarėlių receptas

Jums reikės:

  • maždaug trijų stiklinių miltų (550 g),
  • 250 g varškės,
  • stiklinės grietinės (200 g),
  • trijų kiaušinių,
  • stiklinės cukraus
  • šaukštelio sodos
  • cukraus pudros dekoravimui, jei norisi

Gaminimo eiga:

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„Pirmiausia kiaušinius išsuku su cukrumi, kol jis ištirpsta. Tuomet atskirai į grietinę įdedu sodos arba kepimo miltelių ir išmaišau. Kai pamatau, kad masė kiek pakyla, ją supilu į kiaušinių ir cukraus plakinį. Viską gerai išmaišau ir po truputį dedu miltus.

Miltų niekada nesuberiu visų iš karto. Įdedu šiek tiek, išmaišau, tada vėl įdedu. Reikia stebėti tešlos konsistenciją. Jeigu matau, kad tešla jau darosi per kieta, daugiau miltų nebededu. O jeigu sudėjus visus miltus ji vis dar per skysta, įberiu papildomai.

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Kai tešla tampa tinkamos konsistencijos, ją išminkau rankomis, iškočioju ant stalo, supjaustau, suformuoju žagarėlius ir kepu karštame aliejuje. Štai ir viskas!“ – pasidalijo J. Svirnelytė.

Tiesa, yra ir viena gudrybė padedanti, kad žagarėliai neprisigertų per daug aliejaus.

„Kad neprisigertų riebalų, nuskutu bulvę, supjaustau ją riekelėmis ir įmetu į aliejų. Pirmiausia leidžiu bulvei įkaisti ir iškepti, o tik tada į tą patį aliejų dedu žagarėlius“, – nurodė ji.

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Iniciatyva, padedanti sergantiems vaikams

Lapkričio 6 dieną, TV3 televizija organizuoja „Išsipildymo akcijos“ įkvėptą gražią iniciatyvą „Pyragų diena“.

Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“.

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Prisijunkite prie „Pyragų dienos“ – kepkite, skanaukite ir dalinkitės gerumu! 

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais:

1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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