Ši Ingridos mišrainė tiks prie visko: pigu, greita ir labai skanu

Reikės:
- 400 g skardinės konservuotų pupelių;
- 200 g virtų avinžirnių;
- 1 avokadas;
- 1 šalotinis svogūnas / 0,5 raudonojo svogūno;
- Saujelė saulėje džiovintų pomidorų aliejuje;
- Saujos petražolių
- Sauja svogūnų laiškų / laiškinių česnakų.
Padažui:
- 1 v. š. garstyčių;
- 1-2 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 1 v. š. majonezo (nebūtina);
- 1 v. š. citrinos sulčių ir šiek tiek tarkuotos jos žievelės;
- 1 nedidelės smulkintos skiltelės česnako;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis pipirų.
Sumaišome padažui skirtus visus ingredientus.
Susmulkiname žalumynus, svogūną ir pomidorus, sudedame į dubenį kartu su pupelėmis, avinžirniais ir smulkintu avokadu. Salotas gardiname padažu ir gerai išmaišome.
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