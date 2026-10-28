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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Ši Ingridos mišrainė tiks prie visko: pigu, greita ir labai skanu

2026-10-28 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bandau save išmokyti, kad pupelės tinkamos ne tik sriubai ruošti. Jas daug dažniau reikia įtraukti į savo racioną“, – rašo tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida, pasidalijusi pupelių ir saulėje džiovintų pomidorų salotų receptu.

Pupelių ir saulėje džiovintų pomidorų salotos (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

Bandau save išmokyti, kad pupelės tinkamos ne tik sriubai ruošti. Jas daug dažniau reikia įtraukti į savo racioną“, – rašo tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida, pasidalijusi pupelių ir saulėje džiovintų pomidorų salotų receptu.

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Reikės:

  • 400 g skardinės konservuotų pupelių;
  • 200 g virtų avinžirnių;
  • 1 avokadas;
  • 1 šalotinis svogūnas / 0,5 raudonojo svogūno;
  • Saujelė saulėje džiovintų pomidorų aliejuje;
  • Saujos petražolių
  • Sauja svogūnų laiškų / laiškinių česnakų.

Padažui:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • 1 v. š. garstyčių;
  • 1-2 v. š. alyvuogių aliejaus;
  • 1 v. š. majonezo (nebūtina);
  • 1 v. š. citrinos sulčių ir šiek tiek tarkuotos jos žievelės;
  • 1 nedidelės smulkintos skiltelės česnako;
  • Žiupsnis druskos;
  • Žiupsnis pipirų.

 

Sumaišome padažui skirtus visus ingredientus.

Susmulkiname žalumynus, svogūną ir pomidorus, sudedame į dubenį kartu su pupelėmis, avinžirniais ir  smulkintu avokadu. Salotas gardiname padažu ir gerai išmaišome.

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