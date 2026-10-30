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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gerda Žemaitė atskleidė savo firminio pyrago receptą: paragavę kepsite dar ne kartą

2026-10-30 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau lapkričio 6-ąją visoje Lietuvoje pakvips pyragais – bus minima tradicija tapusi, TV3 inicijuota Pyragų dieną. Besidalindami pyragais visi geros valios žmonės prisideda prie ilgamečio paramos projekto „Išsipildymo akcija“.

Jau lapkričio 6-ąją visoje Lietuvoje pakvips pyragais – bus minima tradicija tapusi, TV3 inicijuota Pyragų dieną. Besidalindami pyragais visi geros valios žmonės prisideda prie ilgamečio paramos projekto „Išsipildymo akcija“.

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Artėjant šiai progai, savo firminių kondensuoto pieno receptu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo „TV pagalbos“ narė Gerda Žemaitė.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė dalijasi pyrago receptu

Dalijasi receptu

Visai neseniai „TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė kartu su sūnumi Nikolu iškepė savo firminį pyragą su kondensuotu pienu ir pasidalijo jo receptu.

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Kondensuoto pieno pyrago receptas

INGREDIENTAI:

  • 400 g sutirštinto pieno (1 skardinė)
  • 200 g miltų
  • 100 g sviesto (ištirpinto)
  • 3 kiaušiniai
  • 1 šaukštelis vanilinio cukraus
  • 1 šaukštelis kepimo miltelių
  • 1 žiupsnelis druskos

PARUOŠIMO EIGA:

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Visus ingredientus sudėti į dubenį ir gerai išplakti (geriausia mikseriu).

Supilti į kepimo popieriumi išklotą kepimo formą.

Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40-50 min. (priklausomai nuo formos dydžio).

Ištraukti pyragą iš orkaitės ir palaukti, kol šis atvės. Skanaus!

Iniciatyva, padedanti sergantiems vaikams

Lapkričio 6 dieną, TV3 televizija organizuoja „Išsipildymo akcijos“ įkvėptą gražią iniciatyvą „Pyragų diena“.

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Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“.

Prisijunkite prie „Pyragų dienos“ – kepkite, skanaukite ir dalinkitės gerumu! 

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais:

1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

 

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