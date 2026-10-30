Gerda Žemaitė atskleidė savo firminio pyrago receptą: paragavę kepsite dar ne kartą

Artėjant šiai progai, savo firminių kondensuoto pieno receptu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo „TV pagalbos“ narė Gerda Žemaitė.
Dalijasi receptu
Visai neseniai „TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė kartu su sūnumi Nikolu iškepė savo firminį pyragą su kondensuotu pienu ir pasidalijo jo receptu.
Kondensuoto pieno pyrago receptas
INGREDIENTAI:
- 400 g sutirštinto pieno (1 skardinė)
- 200 g miltų
- 100 g sviesto (ištirpinto)
- 3 kiaušiniai
- 1 šaukštelis vanilinio cukraus
- 1 šaukštelis kepimo miltelių
- 1 žiupsnelis druskos
PARUOŠIMO EIGA:
Visus ingredientus sudėti į dubenį ir gerai išplakti (geriausia mikseriu).
Supilti į kepimo popieriumi išklotą kepimo formą.
Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40-50 min. (priklausomai nuo formos dydžio).
Ištraukti pyragą iš orkaitės ir palaukti, kol šis atvės. Skanaus!
Iniciatyva, padedanti sergantiems vaikams
Lapkričio 6 dieną, TV3 televizija organizuoja „Išsipildymo akcijos“ įkvėptą gražią iniciatyvą „Pyragų diena“.
Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“.
Prisijunkite prie „Pyragų dienos“ – kepkite, skanaukite ir dalinkitės gerumu!
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais:
1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.