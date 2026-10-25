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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gerda Žemaitė nesuprato, kas naktį skleidė keistus garsus: ryte perskaitytos žinios privertė suklusti

2026-10-25 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 12:50
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Naktį iš šeštadienio į sekmadienį buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Kauno oro uosto dėl kontrabandinių balionų grėsmės. Netoliese gyvenanti „TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė tą pačią naktį teigia girdėjusi itin neįprastą garsą. 

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Kauno oro uosto dėl kontrabandinių balionų grėsmės. Netoliese gyvenanti „TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė tą pačią naktį teigia girdėjusi itin neįprastą garsą. 

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Apie tai G. Žemaitė prakalbo socialiniuose tinkluose. 

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė

Gerdą Žemaitę prikėlė keistas garsas

Gerda pasakojo, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį miegojo neramiai. 

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Pasak moters, ją prikėlė neįprastas garsas. 

„Nežinau, kodėl buvo laikinai uždarytas Kauno oro uostas, bet aš girdėjau kažkokius įtartinus skrendančių objektų danguje garsus.

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Nepanašu į skrendantį lėktuvą.

Dabar skaitau žinias, kad neva vėl tie balionai. Kažkokia tokia mistika“, – savo pastebėjimais dalijosi G. Žemaitė.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad spalio 24 d. 23:37 val. įvesti oro erdvės ribojimai virš Kauno oro uosto buvo pratęsti iki 01:30 val., rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams.

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