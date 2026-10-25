Gerda Žemaitė nesuprato, kas naktį skleidė keistus garsus: ryte perskaitytos žinios privertė suklusti

Apie tai G. Žemaitė prakalbo socialiniuose tinkluose.
Gerdą Žemaitę prikėlė keistas garsas
Gerda pasakojo, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį miegojo neramiai.
Pasak moters, ją prikėlė neįprastas garsas.
„Nežinau, kodėl buvo laikinai uždarytas Kauno oro uostas, bet aš girdėjau kažkokius įtartinus skrendančių objektų danguje garsus.
Nepanašu į skrendantį lėktuvą.
Dabar skaitau žinias, kad neva vėl tie balionai. Kažkokia tokia mistika“, – savo pastebėjimais dalijosi G. Žemaitė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad spalio 24 d. 23:37 val. įvesti oro erdvės ribojimai virš Kauno oro uosto buvo pratęsti iki 01:30 val., rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams.