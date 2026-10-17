„TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė parduoda numylėtą automobilį: atskleidė kainą

Apie tai ji sekėjams pranešė socialiniame tinkle Instagram, o naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kokios sumos tikisi.
Sumanė atsinaujinti
Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo Instagram istorijose, moteris sakė, kad pirmiausia mašiną siūlo savo auditorijai bei nurodė kelias svarbias detales:
„Štai stoviu prie savo išmylėtos mašinytės, kurią pirkau prieš 10 metų salone visiškai naują. Sugalvojau, kad jau noriu keisti automobilį. Netrukus parodysiu.
Pirmiausia siūlau savo auditorijai, dar nededu skelbimo, bet parduotu tikrai techniškai tvarkingą, mylėtą, prižiūrėtą, galėsite pažiūrėti, jei domins, iš arti, be defektų. Labai labai ekonomiška, dyzelis, 2016 metų. Jei įdomu – rašykite privačią žinutę“, – kalbėjo Gerda prie automobilio.
Vėliau ji taip pat pasidalijo, kad automobilis yra su mechanine pavarų dėže, o jo rida – 150000 km.
Naujienų portalui tv3.lt moteris sakė, kad už automobilį tikisi 9 tūkst. eurų.
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