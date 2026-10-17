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„TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė parduoda numylėtą automobilį: atskleidė kainą

2026-10-17 16:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 16:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė ryžosi pokyčiams – parduoda savo automobilį „Honda HRV“.

TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė ryžosi pokyčiams – parduoda savo automobilį „Honda HRV“.

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Apie tai ji sekėjams pranešė socialiniame tinkle Instagram, o naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kokios sumos tikisi.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerdos Žemaitės atostogos Kretoje

Sumanė atsinaujinti

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo Instagram istorijose, moteris sakė, kad pirmiausia mašiną siūlo savo auditorijai bei nurodė kelias svarbias detales:

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„Štai stoviu prie savo išmylėtos mašinytės, kurią pirkau prieš 10 metų salone visiškai naują. Sugalvojau, kad jau noriu keisti automobilį. Netrukus parodysiu.

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Pirmiausia siūlau savo auditorijai, dar nededu skelbimo, bet parduotu tikrai techniškai tvarkingą, mylėtą, prižiūrėtą, galėsite pažiūrėti, jei domins, iš arti, be defektų. Labai labai ekonomiška, dyzelis, 2016 metų. Jei įdomu – rašykite privačią žinutę“, – kalbėjo Gerda prie automobilio.

Vėliau ji taip pat pasidalijo, kad automobilis yra su mechanine pavarų dėže, o jo rida – 150000 km.

Naujienų portalui tv3.lt moteris sakė, kad už automobilį tikisi 9 tūkst. eurų.

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