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Šį faktą apie Gerdą Žemaitę žino ne kiekvienas: šoke liko net pati Džordana Butkutė

BE TABU
2026-10-22 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gerda Žemaitė daugybę metų gelbėja žmones, nes yra TV3 „TV Pagalbos“ gelbėtoja. Bet anksčiau, kai dar gyveno Marijampolėje, Gerda buvo Džordanos Butkutės antrininkė!

Gerda Žemaitė daugybę metų gelbėja žmones, nes yra TV3 „TV Pagalbos“ gelbėtoja. Bet anksčiau, kai dar gyveno Marijampolėje, Gerda buvo Džordanos Butkutės antrininkė!

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Daugiau apie tai ir kuo šiandien gyvena G. Žemaitė domėjosi TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Be Tabu“ komanda.

Gerda Žemaitė – Džordanos Butkutės antrininkė?

„Oi, Džordana, tai mano ikona buvo visiškai. Aš nuo pat vaikystės mintinai žinojau jos visas dainas ir aš tiesiog, nejučiomis, aš dainuodavau, bandydavau atkartoti taip, kaip dainuoja ji, ir tas balso tembras tikrai mano buvo toks panašus.

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Tikrai buvo etapas mano gyvenime, apie dešimt metų aš dainuodavau renginiuose, visokiuose privačiuose, vakarėliuose, vestuvėse, visur. Tiesiog priplūsdavo žmonių prie tvoros pasižiūrėti, nes jie galvodavo, kad Džordana atvažiavo“, – pasakoja Gerda.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė

Džordanos balsą Gerda buvo įvaldžiusi taip gerai, kad net pati Džordana liko šoke.

„Aš atėjau pas ją į koncertą ir uždainavau toje pačioje scenoje. Žodžiu, man čia toks buvo kaip hobis, man ji patinka iki šiol labai“, – neslepia pašnekovė.

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Svajonė dirbti televizijoje

Gerda nuo vaikystės norėjo būti matoma. Nesvarbu kur. Todėl Gerda svajojo dirbti televizijoje. Ir to labai atkakliai siekė.

„Aišku, man tikrai teko nueiti labai nelengvą kelią ir aš prisimenu, kai aš pirmą kartą pabeldžiau į Marijampolės regioninės televizijos duris, ir pasiprašiau, aš noriu dirbti. O ką tu nori dirbti? Tai nežinau, gal žiniose. Tu kada nors turėjus kažką bendro? Ne, o tai čia ką, pakalbinti žmones, o ką čia reikia mokėti?“ – prisimena moteris.

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Bet Gerda greitai suprato, kad darbas televizijoje – tai ne grietinėlė su braškėmis. Sunku.

„Labai buvo daug nuovargio, buvo ir palūžimo, kai aš sustojau Prienų šile, buvo šaltis, slidu, žiema, aš visa pervargus, antrą valandą nakties sustojau šalikelėje ir pradėjau verkti, ir galvojau, turbūt čia ne mano kelias. Ir aš tada mečiau. Ir po lygiai dviejų mėnesių man paskambino Andrius Žemaitis, prodiuseris, „TV pagalbos“, ir pasiūlė man prisijungti prie šitos komandos“, – pasakoja gelbėtoja.

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„TV Pagalboje“ – ir gyvybei pavojingos situacijos

„TV pagalboje“ Gerda dirba jau 18 metų. Buvo ir pavojingų gyvybei situacijų!

„Tikrai yra buvę, kad žmogus pasiėmęs ginklą ir tu matai, kad jis yra visiškai neadekvatus ir kad jis gali padaryti bet ką, ir tada mes bėgome, slėpėmės, kvietėme pareigūnus. Jų laukėm, nes tikrai yra buvę situacijų tokių pavojingų. Esam ir dujų balionėlį ne kartą panaudoję prieš neblaivius asmenis. Taip, laukia policijos, ateina policijos pareigūnai į laiptinę, kur mes ten pripurškėme dujų, ir sako: „O tai jie prieš jus čia panaudojo dujas?“ Sakom, ne. Visokių kuriozų tikrai yra buvę: ir linksmų, ir liūdnų, ir tikrai yra buvę labai tokių tragiškų“, – neslepia Gerda.

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Bet labiausiai širdį gniaužia jautrios istorijos. Gerda prisimena devyniolikmetę besilaukiančią merginą, kuriai tuo metu labai trūko artimųjų palaikymo.

„Aš ja patikėjau, kad ji gali pakeisti savo gyvenimą. Ir ji jį pradėjo keisti. Mes dalyvavome gimdyme su operatoriumi, ta prasme, cezario operacijoje, taip. Mes buvome liudininkai to vaikelio atėjimo į pasaulį, mes jai padėjome susirasti, kur laikinai gyventi. Mes kraitelį visą suruošėme, viską.

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Šiandien šita moteris yra sėkmingai ištekėjusi, susilaukusi dar vieno vaikelio, turinti fantastišką šeimą“, – džiaugiasi gelbėtoja.

Dvejos skyrybos ir mintys apie santuoką

Asmeninis gyvenimas irgi išgyveno ne vieną turbulenciją. Vedybos, skyrybos, dar vienos vedybos, dar vienos skyrybos.

„Aš antrą kartą esu išsiskyrusi. Trečias kartas nemeluoja, o ketvirto tai tikrai nebus. <...> Daug kam gali atrodyti, kad vau, čia du kartus išsiskyrus. Ar aš tikėjausi to, ar aš to norėjus būčiau? Tikrai ne. Kai eini prie altoriaus, tu visada galvoji, kad tas žmogus tau bus amžinai šalia, kad tu su juo taip ir žingsniuosi per tą gyvenimą visada. Bet ne visada taip atsitinka“, – liūdi G. Žemaitė.

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Visgi ilgai būti vienišai Gerdai neteko. Neužilgo į jos širdį pasibeldė nauji jausmai.

„Labai atsitiktinai su juo susipažinome. Mes susipažinome su juo Vilniuje, nors abu Kaune gyvename šiaip. Ir jis buvo grįžęs iš savo komandiruotės. Mes tiesiog susitikome senamiestyje. Ir jis manęs, galima sakyt, neatpažino. O aš galvojau, kad jis juokauja, nes jis, pamatęs mane, sako: „Kokia tu panaši į Gerdą! Koks tavo vardas?“ Ir aš galvojau, čia jis tyčiojasi, ir aš sakau, toks pat, dar taip pasimaivydama. Ir jis sako: „Geras, rimtai, čia tu, sako, aš galvojau, kokia panaši“, – juokiasi Gerda.

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Netikėta pažintis Vilniaus senamiestyje netruko virsti meilės istorija. O ar G. Žemaitė jau galvoja apie vestuves?

„Negalvoju dar apie tai, bet nesakau, kad nenorėčiau. Aš turbūt esu iš tų moterų, kurioms tai yra svarbu. Santykių įteisinimas man tiesiog yra svarbus. Tikrai nenoriu niekur nei skubėti, dėl to sakau, kad dar kažkaip ir negalvoju apie tai visai, bet ar norėčiau ateityje dar kartą ištekėti? Taip“, – sako moteris.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ STEBĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.

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