Gintaras savo darbdavius apkaltino smurtu – ūkininkė neslėpė: „Paauklėju, kitaip neįmanoma“

Padėti Gintarui ir išsiaiškinti situaciją atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.
Gintaro likimas niekada nelepino, kaip pasakojo jis, nežino nieko apie savo biologinius tėvus, nuo 9 metų pas globėjus dirbo sunkius fizinius darbus, o vėliau dėl muštynių restorane ketveriems metams sėdo į kalėjimą. Po laisvės atėmimo bausmės jis vėl atsidūrė gatvėje, kol pateko pas ūkininkų šeimą.
Vyriškis tikino, kad metai pas juos buvo kupini nuoskaudų. O galiausiai ūkininkai atėmė jo dokumentus, todėl dabar negali gauti jam priklausančios pašalpos.
„Pasakė: neatiduodi paso, dokumentų – čiuoži, čiuoži iš čia. Kam tau reikia to paso sakydavo? Ir „Maximos“ kortelės, viskas pas juos yra. Miegodavau sklepe arba daržinėje vasarą. Norėčiau atsiimti savo visus daiktus“, – skaudžią situaciją paaiškino Gintaras.
Buvusius darbdavius apkaltino smurtu
Negana to, Gintaras skundėsi, kad prieš jį buvo pakelta ranka ir jis tiesiog jautėsi išnaudojamas:
„Kokią teisę turi jie mane mušti?“
Atvykus į buvusių darbdavių kiemą, šeimininkė neslėpė, kad vyriškis jai pridarė daugybę nuostolių. Anot jos, Gintaras girtuokliaudavo, vos nesudegino pastatų užkūręs laužą, o kartą net užmušė naminius paukščius.
Šeimininkė nesigynė ir prisipažino, kad susinervinusi panaudojo fizinę jėgą.
„Prisigėręs – neįmanoma namie su juo susitvarkyti. Gavo per rankas, prisipažįstu ir sakiau: dar gausi! Nu, paauklėju, kitaip neįmanoma“, – kalbėjo ūkininkė.
Ūkininkai parodė darbininko gyvenimo sąlygas
Tačiau kaltinimus dėl dokumentų ūkininkai atmetė – tikino jų neturintys. Jie sakė, kad patys padėjo neįgalumą turinčiam vyrui susitvarkyti visus popierius, padengė jo skolas, nupirko dviratį ir rūpinosi kaip šeimos nariu, o dokumentus pats Gintaras tiesiog pametė arba pragėrė.
Nors Gintaras tikino, kad miegojo rūsyje, šeimininkai neigė tokias kalbas ir pakvietė apžiūrėti jo buvusias gyvenimo sąlygas. Paaiškėjo, kad vyras turėjo atskirą kambarį su dideliu televizoriumi ir minkšta sofa, o rūsyje miegojo tik kartą, kai pas šeimininkus buvo suvažiavę visi anūkai ir pritrūko vietos.
Pats Gintaras, pamatęs atiduodamus daiktus, drabužius bei šeimininkų įdėtą maisto krepšį su dešra ir mėsos konservais, prisipažino šiek tiek sutirštinęs spalvas ir pripažino savo kaltę.
„Pridariau klaidų...“ – minėjo jis.
Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.