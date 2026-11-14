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TV3 naujienos > Gyvenimas

Gintaras savo darbdavius apkaltino smurtu – ūkininkė neslėpė: „Paauklėju, kitaip neįmanoma“

2026-11-14 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-11-14 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi Gintaras. Vyras skundėsi, kad buvę darbdaviai jį siaubingai išnaudojo, vertė miegoti daržinėje arba rūsyje, o fizinėmis bausmėmis „mokė“ paklusnumo ir dabar neatiduoda asmens dokumentų ir neįgalumo pažymėjimo. Visgi nuvykus pas ūkininkus, paaiškėjo kiek kitokia tiesa.

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi Gintaras. Vyras skundėsi, kad buvę darbdaviai jį siaubingai išnaudojo, vertė miegoti daržinėje arba rūsyje, o fizinėmis bausmėmis „mokė“ paklusnumo ir dabar neatiduoda asmens dokumentų ir neįgalumo pažymėjimo. Visgi nuvykus pas ūkininkus, paaiškėjo kiek kitokia tiesa.

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Padėti Gintarui ir išsiaiškinti situaciją atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.

Gintaro likimas niekada nelepino, kaip pasakojo jis, nežino nieko apie savo biologinius tėvus, nuo 9 metų pas globėjus dirbo sunkius fizinius darbus, o vėliau dėl muštynių restorane ketveriems metams sėdo į kalėjimą. Po laisvės atėmimo bausmės jis vėl atsidūrė gatvėje, kol pateko pas ūkininkų šeimą. 

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FOTOGALERIJA. Gintaras savo darbdavius apkaltino smurtu: „Nu, paauklėju, kitaip neįmanoma“

Vyriškis tikino, kad metai pas juos buvo kupini nuoskaudų. O galiausiai ūkininkai atėmė jo dokumentus, todėl dabar negali gauti jam priklausančios pašalpos.

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„Pasakė: neatiduodi paso, dokumentų – čiuoži, čiuoži iš čia. Kam tau reikia to paso sakydavo? Ir „Maximos“ kortelės, viskas pas juos yra. Miegodavau sklepe arba daržinėje vasarą. Norėčiau atsiimti savo visus daiktus“, – skaudžią situaciją paaiškino Gintaras.

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Buvusius darbdavius apkaltino smurtu

Negana to, Gintaras skundėsi, kad prieš jį buvo pakelta ranka ir jis tiesiog jautėsi išnaudojamas: 

„Kokią teisę turi jie mane mušti?“

Atvykus į buvusių darbdavių kiemą, šeimininkė neslėpė, kad vyriškis jai pridarė daugybę nuostolių. Anot jos, Gintaras girtuokliaudavo, vos nesudegino pastatų užkūręs laužą, o kartą net užmušė naminius paukščius.

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Šeimininkė nesigynė ir prisipažino, kad susinervinusi panaudojo fizinę jėgą.

„Prisigėręs – neįmanoma namie su juo susitvarkyti. Gavo per rankas, prisipažįstu ir sakiau: dar gausi! Nu, paauklėju, kitaip neįmanoma“, – kalbėjo ūkininkė.

Ūkininkai parodė darbininko gyvenimo sąlygas

Tačiau kaltinimus dėl dokumentų ūkininkai atmetė – tikino jų neturintys. Jie sakė, kad patys padėjo neįgalumą turinčiam vyrui susitvarkyti visus popierius, padengė jo skolas, nupirko dviratį ir rūpinosi kaip šeimos nariu, o dokumentus pats Gintaras tiesiog pametė arba pragėrė.

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Nors Gintaras tikino, kad miegojo rūsyje, šeimininkai neigė tokias kalbas ir pakvietė apžiūrėti jo buvusias gyvenimo sąlygas. Paaiškėjo, kad vyras turėjo atskirą kambarį su dideliu televizoriumi ir minkšta sofa, o rūsyje miegojo tik kartą, kai pas šeimininkus buvo suvažiavę visi anūkai ir pritrūko vietos.

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Pats Gintaras, pamatęs atiduodamus daiktus, drabužius bei šeimininkų įdėtą maisto krepšį su dešra ir mėsos konservais, prisipažino šiek tiek sutirštinęs spalvas ir pripažino savo kaltę.

„Pridariau klaidų...“ – minėjo jis.

Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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