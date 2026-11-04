Tai, kaip Adolfą kontroliuoja žmona, šokiruoja – moteris reikalauja melo detektoriaus testo: „Daugiau niekas neįrodys“

Padėti Adolfo santuokai atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.
Reikalauja atsiųsti nuotraukas
Adolfo gyvenimas per pastaruosius metus pasikeitė neatpažįstamai – namuose sudėtos apsaugos kameros, pakeista spyna verandoje. Vyras tapo savotišku įkaitu savo paties kieme. Žmonos reikalavimai aiškūs – jei išėjus iš darbo per 30 minučių neatsiųs nuotraukos, kils skandalas.
„Turiu padaryti nuotrauką ir nusiųsti nuotrauką, kad aš namie. Pavyzdžiui, jeigu grįžtu iš darbo ir nenupaveiksluoju po 30 minučių…“ – pasakojo Adolfas.
Dėl tokios kontrolės vyras neteko bet kokių paprastų gyvenimo džiaugsmų – žvejybos, grybavimo, net galimybės laisvai disponuoti savo pinigais.
Pati uošvienė „TV Pagalbos“ gelbėtojui Linui atvirai pripažino, kad žentas – idealus, niekur vienas nevaikšto, o visi trys visur važiuoja tik kartu. Visgi žmonos širdies tokie faktai anaiptol nesuminkštino. Moteris reikalavo vienintelio, jos manymu, teisingo įrodymo – melo detektoriaus.
„Meluoja ir dabar galvoja, kad jis mane apgaus. Aš sakau, tu neapgausi, negalvok. – Tai vienintelis būdas dabar yra tas melo detektorius? – Vienintelis, man daugiau niekas neįrodys“, – gelbėtojui Linui patikino moteris.
Adolfas atliko melo detektoriaus testą
Tarpininkaujant „TV Pagalbos“ komandai, Adolfas sutiko pasitikrinti melo detektoriumi, kad pagaliau įrodytų savo nekaltumą. Specialistui užduodant tiesioginius klausimus apie neištikimybę, vyras laikėsi tvirtai.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad neištikimybės faktų ar melo aparatūra neparodė. Specialistas paaiškino tyrimo rezultatus.
„Pats tyrimo vertinimas yra ganėtinai per vidurį... tikrai mažai tikėtina, kad tai yra neištikimybė, bet šiuo atveju, gali būti ir įtampa dėl paties santykio, ar dėl to kaltinimo turimo“, – paaiškino ekspertas.
Tačiau tiesioginių įrodymų, jog vyras būtų neištikimas, aparatas neaptiko. Sulaukusi specialistų išvadų, kad neištikimybės požymių nerasta, žmona vis vien liko neįtikinta. Jos abejonės ne tik neišsisklaidė, bet dar labiau sustiprėjo – moteris atrėžė, kad melo detektoriaus duomenys yra neteisingi.
„Čia labai netiksliai, tai kiek tų procentų? Jeigu nemeluotų nuliai būtų gi“, – piktinosi moteris.
Koki sprendimą sutuoktiniai priims po melo detektoriaus testo atsakymų – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše?
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.