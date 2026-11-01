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Už 28 metais vyresnio vyro ištekėjusi moteris atskleidė skaudžią realybę: „Suprantame...“

2026-11-01 13:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 13:35
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Sutuoktiniai, kuriuos skiria 28 metų amžiaus skirtumas, atvirai papasakojo apie tai, kaip palaiko santuokos dermę. Jie atskleidė kasdienius kompromisus ir sudėtingus pokalbius, padėjusius jiems kartu kurti ateitį.

65-erių Bernie ir 37-erių Giselle (nuotr. instagram)

Sutuoktiniai, kuriuos skiria 28 metų amžiaus skirtumas, atvirai papasakojo apie tai, kaip palaiko santuokos dermę. Jie atskleidė kasdienius kompromisus ir sudėtingus pokalbius, padėjusius jiems kartu kurti ateitį.

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65 metų Bernie ir 37 metų Giselle susipažino pažinčių programėlėje ir teigia, kad jų santykiai klostėsi natūraliai, nors jie ir gimė beveik prieš tris dešimtmečius vienas nuo kito.

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Dabar susituokusi pora savo gyvenimu dalijasi internete, kur jų amžiaus skirtumas tapo viena pagrindinių diskusijų temų. Nors jie tvirtina turintys daug daugiau bendro, nei žmonės galėtų tikėtis, pora taip pat realistiškai vertina tai, ką šie metai tarp jų gali reikšti ateityje.

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Kalbėdami su „UNILAD“, sutuoktiniai paaiškino, kaip sprendžia visus klausimus – nuo nesutarimų namuose iki aplinkinių prielaidų apie jų santykius. Pora taip pat prisipažino, kad jiems teko susitaikyti su viena itin sunkia realybe.

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„Suprantame, kad dėl 28 metų amžiaus skirtumo yra tikimybė, jog kartu neturėsime tiek daug metų, kiek norėtųsi“, – sakė Giselle. „Tai realybė, kurią pripažinome ir aptarėme.“

Hiau užuot leidę šiai galimybei užtemdyti jų santuoką, sutuoktiniai teigia susitelkę į bendro gyvenimo kūrimą ir atsakingą pasiruošimą tam, kas laukia priekyje.

Kaip Bernie ir Giselle puoselėja savo santuoką?

Poros santykių pamatai buvo padėti dar pradžioje per smulkius gestus, parodžiusius, kaip rimtai jie žiūri vienas į kitą.

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Jie susipažino pažinčių programėlėje ir nė vienam iš jų amžiaus skirtumas per daug nerūpėjo. Tiesa, Giselle prisipažino iš pradžių net pamiršusi tikslų Bernie amžių. Ji prisiminė rašiusi draugei po pirmojo susitikimo su juo ir teigusi, kad jam 55 metai, tačiau iš naujo patikrinusi jo profilį suprato, kad jam iš tiesų 65-eri.

Abu ieškojo rimtų santykių, o ne atsitiktinių pasimatymų, ir Giselle teigė, kad Bernie dėmesingumas greitai patraukė jos dėmesį. Per pirmąjį pasimatymą jis iš anksto pasidomėjo restoranais, siūlančiais tinkamų vegetariškų patiekalų, nes Giselle tuo metu maitinosi būtent taip. Per antrąjį pasimatymą jis atvyko į jos namus su įrankiais sutaisyti tvoros, nes per ankstesnį apsilankymą pastebėjo, kad jai reikia remonto.

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Bernie savo ruožtu buvo sujaudintas, kai Giselle suorganizavo jo gimtadienio šventę su balionais, keksiukais ir ledų tortu. Jis teigė, kad jos įdėtos pastangos, jog jis pasijustų ypatingas, jam reiškė labai daug.

Pora taip pat prisiminė kelionę į Floridą netrukus po to, kai pradėjo susitikinėti – ten jie suprato, kaip stipriai mėgaujasi laiku kartu. Kai maždaug tuo pačiu metu Giselle netikėtai prarado vieną iš savo darbų, Bernie padėjo jai išgyventi šią patirtį.

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„Žvelgiant atgal, amžiaus skirtumas niekada nebuvo kažkas, ką turėjome sąmoningai ignoruoti“, – sakė Giselle. „Mūsų ryšys mezgėsi natūraliai per bendras vertybes, dėmesingumą ir tai, kaip elgiamės vienas su kitu.“

Jie pridūrė, kad jų šeimos iš pradžių santykius priėmė palankiai, nors kai kuriems artimiesiems kilo susirūpinimas, kai viskas pakrypo rimtesne linkme. Pora atsisakė išsamiau aptarti šias situacijas, gerbdama susijusius asmenis.

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Su kokiais iššūkiais susiduria dėl amžiaus skirtumo?

Nors priklauso skirtingoms kartoms, sutuoktiniai teigia turintys daug tų pačių interesų, vertybių ir finansinių prioritetų.

Skirtumų, žinoma, yra, tačiau ne būtinai tokių, kokių žmonės tikisi. Vienas iš pavyzdžių – technologijos: Giselle dažnai padeda Bernie naudotis telefonu ir perprasti įvairias programėles.

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Taip pat skiriasi jų požiūris į daiktus: Bernie mėgsta viską kaupti, nes tai vėl gali praversti, o Giselle pirmenybę teikia tvarkymuisi ir atsikratymui nereikalingais daiktais.

Skiriasi ir jų dienos ritmas. Giselle yra „naktinė pelėda“, o Bernie – „vyturys“, todėl kai vienas jau ruošiasi miegoti, kitas tik pradeda leisti vakarą.

Bendravimas taip pat reikalavo kompromisų. Kai Giselle susinervina, jai reikia laiko ir erdvės savo jausmams apmąstyti, o Bernie nori iškart viską išsiaiškinti ir išspręsti problemą čia ir dabar. Jie išmoko gerbti šiuos skirtingus požiūrius, užuot tikėjęsi, kad kitas asmuo reaguos visiškai taip pat.

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Pora taip pat teigia, kad jų tėvystės patirtis turi daugiau bendro, nei galima būtų pamanyti. Bernie turi 30-metį sūnų, o Giselle – sūnų, kuriam šiek tiek virš 20 metų, todėl jie dažnai su savo vaikais kalbasi panašiomis temomis apie pinigus, atsakomybę ir suaugusiųjų gyvenimą.

Jų teigimu, amžiaus skirtumas automatiškai nereiškia, kad du žmonės gyvena visiškai skirtinguose pasauliuose. Jie taip pat atmeta idėją, kad vyresnis partneris santykiuose turėtų turėti didesnę valdžią.

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„Mes abu esame nepriklausomi asmenys, turintys savo nuomonę, patirtį bei stipriąsias puses, ir į savo santuoką žiūrime kaip lygiaverčiai partneriai“, – paaiškino Giselle.

Šis požiūris atsispindi ir namuose, kuriuos jie kuria kartu. Net nesutarimas dėl virtuvės plautuvės tapo kompromiso pratimu: Bernie norėjo jos virtuvės saloje, o Giselle pageidavo vieno dubens plautuvės. Galutinis jų pasirinkimas – vieno dubens plautuvė virtuvės saloje, suteikianti kiekvienam iš jų dalį to, ko norėjo.

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Kaip pora planuoja savo bendrą ateitį?

Namas taip pat projektuojamas atsižvelgiant į ilgalaikius jų poreikius. Pora sąmoningai pasirinko vieno aukšto namą, o ne dviejų aukštų, nes norėjo praktiškų, patogių ir lengvai prieinamų namų jiems senstant. Jie taip pat apgalvojo vonios kambario išplanavimą ir kitas detales, kad būstas išliktų funkcionalus ilgus metus.

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„Kuriame namus, kurie, tikimės, atitiks mūsų poreikius ne tik šiandien, bet ir daugelį ateinančių metų“, – sakė Giselle.

Šalia šių praktinių sprendimų jie kartu vysto socialinių tinklų paskyras, apibūdindami tai kaip puikią galimybę kurti kažką kūrybiško ir profesionalaus.

Porai taip pat teko susidurti su kritika internete, įskaitant prielaidas, kad Bernie traukia Giselle dėl jos jaunystės, arba kad ji yra su juo dėl finansinės naudos. Jie teigia, kad tokie vertinimai ignoruoja bendras moralines vertybes, abipusę pagarbą ir nuoširdų mėgavimąsi vienas kito draugija, kas, jų manymu, ir yra jų santuokos pagrindas.

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Kai jie pradėjo skelbti turinį internete, tiesiog norėjo pasidalinti savo gyvenimu, humoru ir vedusios poros patirtimi. Jų amžiaus skirtumas komentaruose greitai tapo dažna tema, tačiau dabar jie susitelkia į pozityvią bendruomenę, kurią sukūrė, įskaitant draugystę su kitomis poromis, turinčiomis didelį amžiaus skirtumą.

„Mes žinome, kaip mūsų santykiai atrodo išjungus kameras, ir tai mums yra svarbiausia“, – sakė Giselle.

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Jų patarimas kitoms panašiose santykiuose esančioms poroms – įsitikinti, kad jaučiasi gerbiamos, vertinamos ir palaikomos, ir neleisti baimei dėl aplinkinių teisimo diktuoti savo sprendimų.

Jie taip pat turi žinutę visiems, kurie nerimauja dėl to, kiek laiko gali trukti jų santykiai:

„Galėtume leisti savo santykius nerimaudami dėl to, kas gali nutikti po kelerių metų, arba galėtume vertinti gyvenimą, kurį mums nusišypsojo laimė dalintis šiandien“, – sakė Giselle. „Pasirinkome atsakingai planuoti savo ateitį, kartu toliau mėgaudamiesi dabartimi.“

Jie pridūrė: „Verčiau patirtume gražią meilės istoriją, kad ir kiek ji truktų, nei praleistume tą meilę vien dėl to, kad bijojome, kaip ji gali baigtis.“

Galutiniame etape pora tikisi, kad jų istorija parodys, jog santuoka neprivalo atitikti visuomenės lūkesčių, kad būtų prasminga. „Esame tiesiog du žmonės, kurie kartu rado laimę“, – sakė Giselle.

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