Gandai pasitvirtino: išsiskyrė sporto legenda

Apie šį išsiskyrimą pirmasis pranešė naujienų portalas TMZ. Žurnalo „PEOPLE“ šaltinių teigimu, nors Belichickas ir Hudson drauge nebėra nuo praėjusių metų pabaigos, jie išlaiko artimą bičiulystę ir toliau planuoja bendrus verslo projektus.
Pasuko skirtingais keliais
Poros santykiai visuomenės dėmesio centre atsidūrė 2025 m. balandį, kai jie davė interviu „CBS Sunday Morning“ laidoje. Tuomet žurnalisto Tony Dokoupilo paklausta apie pažinties pradžią su aštuoniskart „Super Bowl“ nugalėtoju, Hudson nukirto: „Apie tai nekalbėsime“.
Manoma, kad jų pažintis užsimezgė dar 2021 m. vasarį, kai Hudson mokėsi Bridžvoterio valstybiniame universitete. Pirmą kartą viešumoje jie užfiksuoti 2023 m. pradžioje Naujajame Orleane, o tų pačių metų rudenį tame pačiame mieste mėgavosi romantiška vakariene.
Buvusi koledžo palaikymo komandos šokėja visada itin saugojo jų asmeninį gyvenimą. Ji teigė esanti pasirengusi priimti bet kokius iššūkius dėl savo partnerio ir net ragino Šiaurės Karolinos universiteto atstovus prižiūrėti socialinių tinklų paskyras. Kaip skelbė „The Athletic“, Hudson siūlė ne tik trinti neigiamus atsiliepimus apie Belichicką, bet ir blokuoti jį puolančius vartotojus.
Iki pažinties su Hudson, treneris 16 metų puoselėjo santykius su Linda Holliday. Apie jų išsiskyrimą pranešta 2023 m. rugsėjį. „PEOPLE“ šaltinių duomenimis, ši partnerystė tiesiog natūraliai išblėso, nes abu jau kurį laiką gyveno atskirus gyvenimus. Tuomet teigta, kad Belichickas yra visapusiškai atsidavęs futbolui ir vengia papildomo triukšmo žiniasklaidoje.
Zymų vaidmenį žinomo trenero veikloje vaidino abejos jo buvusios partnerės. Holliday ilgą laiką vadovavo jo vardiniam labdaros fondui, o Hudson per savo bendrovę padėjo Belichickui susigrąžinti teises į žymias jo autorines frazes iš laikų, kai jis treniravo Naujosios Anglijos „Patriots“, bei prisidėjo prie jo darbų Šiaurės Karolinos universitete.
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