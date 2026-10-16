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TV3 naujienos > Žmonės

Išsiskyrė žinoma politikė: sužinojusi tiesą apie vyrą liko sukrėsta

2026-10-16 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 15:55
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JAV politikė Kristi Noem ir jos sutuoktinis, politikas Bryonas Noemas, su kuriuo ji jau kurį laiką gyvena atskirai, patvirtino, kad jų santuoka nutrūko. Tačiau skyrybų dokumentai atskleidžia nesutarimą dėl to, kas galėtų gauti sutuoktinio išlaikymą (alimentus).

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

JAV politikė Kristi Noem ir jos sutuoktinis, politikas Bryonas Noemas, su kuriuo ji jau kurį laiką gyvena atskirai, patvirtino, kad jų santuoka nutrūko. Tačiau skyrybų dokumentai atskleidžia nesutarimą dėl to, kas galėtų gauti sutuoktinio išlaikymą (alimentus).

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Kristi skyrybų prašymą pateikė rugsėjo 28 d. ir paprašė išsaugoti jos teisę reikalauti išlaikymo. Vėliau pateiktame atsakyme Bryonas užėmė priešingą poziciją ir tikino, kad galimybė gauti kasmėnesines išmokas turėtų būti suteikta jam.

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Teismo dokumentų duomenimis, Bryonas Noemas sutiko, kad santuoka nutrūko dėl nenugalimų skirtumų. Tačiau jo pateiktame dokumente užginčyta Kristi pozicija dėl finansinės paramos.

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Kristi prašyme buvo palikta galimybė, kad ji gali pareikalauti sutuoktinio išlaikymo. Bryono atsakyme teigiama, kad teismas vietoj to turėtų apsvarstyti galimybę išlaikymą priteisti jam.

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Kaip praneša „TMZ“, pora turi tris vaikus, tačiau jie visi jau yra pilnamečiai. Dėl šios priežasties vaikų išlaikymo klausimas skyrybų ginče nėra keliamas.

Nesutarimai dėl finansų ir paviešinti įtarimai

Šis finansinis nesutarimas kilo praėjus keliems mėnesiams po pranešimų apie problemas poros santuokoje.

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Leidinio „Daily Mail“ ataskaitoje anksčiau buvo pateikti įtarimai dėl Bryono veiklos internete. „TMZ“ teigimu, pranešime buvo teigiama, jog jis internete susirašinėjo su žmonėmis dėvėdamas netikras krūtis. Kristi atstovas pareiškė, kad ji jautėsi „prislėgta“ ir „sukrečianti netikėtumo“.

Vėliau tas pats leidinys pranešė, kad Kristi priėmė sprendimą skirtis.

Po to, kai Kristi pateikė skyrybų prašymą, Bryono advokatas Timas Bottumas teigė, kad jo klientas jaučiasi „liūdnas, jog santuoka žlunga“. Jis taip pat pridūrė, kad Bryonas tikisi, jog porai pavyks pasiekti „privatų ir taikų sprendimą“.

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Dabar jų pateikti teismo dokumentai rodo, kad abu sutuoktiniai ne visiškai sutaria dėl skyrybų finansinių sąlygų.

Nė viename dokumente nėra nustatyta, kad kuri nors šalis tikrai gaus sutuoktinio išlaikymą. Atrodo, kad abiem pusėms tiesiog svarbu išsaugoti galimybę jo reikalauti vykstant skyrybų procesui.

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