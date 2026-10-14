Indrė Bareikienė atskleidė, kas iš tiesų vyksta jos ir Vido namuose: „Jis labai...“

Atvira, drąsi ir iš savęs pasijuokti gebanti moteris papasakojo apie santuoką su Vidu Bareikiu, sveikatos išbandymus, naujus kūrybinius projektus ir gyvenimo pamokas.
Laidos vedėja Kristina Rimienė su Indre kino teatre susitiko neatsitiktinai. Pati Indrė savo gyvenimą yra palyginusi su kinu, kadangi jame netrūksta nei netikėtų siužeto vingių, nei naujų vaidmenų.
Pokalbis kino teatre prasidėjo nuo pastebėjimo, kad I. Bareikienės gyvenimas iš tiesų primena filmą. Pristatydama savo knygą ji net sulaukė klausimo, kada gi pasirodys kino juosta. Žiūrėdama į nueitą kelią, patirtis bei veiklų įvairovę, moteris pritarė šiai minčiai.
„Sakyčiau, kad tikrai kaip geras filmas. Yra apie ką pagalvoti, yra ką prisiminti ir yra ką paprojektuoti į priekį“, – laidoje užsiminė I. Bareikienė.
40-mečio slenkstis: sveikatos iššūkiai ir naujų gyvenimo įrankių paieška
Pasiekusios keturiasdešimties metų ribą, daugelis moterų susiduria su vidiniais bei išoriniais pokyčiais. I. Bareikiennei šis etapas atnešė ne tik atskaitos tašką, bet ir netikėtas sveikatos diagnozes, privertusias iš naujo permąstyti kasdienį tempą bei vertybes.
Likus šiek tiek laiko iki jubiliejaus, I. Bareikienė susidūrė su sveikatos išbandymais, kurie parodė, kad senieji įpročiai ir savijautos valdymo būdai daugiau nebeveikia. Pavyzdžiui, ji pastebėjo, jog nebegali staigiai keltis iš lovos dėl svaigstančios galvos, o visi projektai, renginiai bei filmavimai jau būna suplanuoti metams į priekį.
„Iki 40-mečio buvo labai netikėtų sveikatos diagnozių ir nemalonių patirčių. Tada pati pradėjau jausti, kad tai, kas man veikė ir padėjo iki 40 metų, nebeveikia ir nebepadeda“, – prisiminė ji.
Supratusi, kad laiko visiškai sustoti nėra, moteris išmoko taikyti naują taisyklę: „Turiu tokį posakį: „Mažais žingsneliais.“ Mažais žingsneliais, nes kad neįsivaryčiau kažkokio tai lėkimo, streso ir kad būtų kokybiška ir supratinga“.
I. Bareikienė pabrėžė, kad poilsis ir laimė neturi atitikti išorinių visuomenės klišių – naujų automobilių ar prabangių vilų. Jos teigimu, laimė slypi galimybėje veikti bei atsirinkti tai, kas tikra. „Nebijokit 40. Palaukit 41-erių“, – su šypsena ragino pašnekovė.
Turas „40 kaštonų“ ir muzika: gyvybiškai svarbi moterų bendrystė
I. Bareikienės organizuojami renginiai moterims skaičiuoja jau vienuoliktus metus. Turas „40 kaštonų“ tapo erdve, kurioje susipina humoro pasirodymai, atviri pokalbiai ir muzika, suteikianti moterims taip reikalingą palaikymą.
Renginių formatas per ilgus metus kito: jei pradžioje buvo paliestos itin skaudžios temos apie sunkiai sergančius vaikus auginančias moteris, šiandien I. Bareikienė atskyrė labdaros iniciatyvas nuo bendrų susibūrimų. Ji pastebi, kad moterims būtina turėti saugią erdvę pabūti tarp savų.
„Tai yra toks labai sunkiai paaiškinamas, bet tikrai gyvybiškai reikalingas moterims išėjimas ir pabuvimas tarp moterų“, – pabrėžė I. Bareikienė.
Laidoje prisiminta ir viešinama Indrės veikla – dainavimas bei autorinių dainų leidimas. Moteris atskleidė, kad muzika jos gyvenime buvo visada: grupę ji turėjo dar mokyklos laikais ir kuria bei šoka jau keturiasdešimt metų.
„Nuo mokyklos laikų turėjau savo grupę, dainuodavau, koncertuodavau. Nes tuo metu buvo tokia maža mergaitė, kuri kažkaip tai buvo apsisaugojusi nuo aplinkos ir negirdėdavo nieko. Tu eini ir darai dalykus, kurie tau faini“, – pasakojo ji.
Paskatinta vyro Vido Bareikio palaikymo, ji išdrįso viešai pristatyti savo kūrinius, tokius kaip „Ačiū sau“.
Santuoka su Vidu Bareikiu ir Bareikienės pavardės pasirinkimas
Paklausta apie medaus mėnesį ir santykių etapą, I. Bareikienė atskleidė, kad pora susitiko jau turėdama nemenką gyvenimo patirtį:
„Kopinėti medų turbūt nėra lengva: jei jis šviežias ar skystas, bėga, pratekėjęs limpa. Manau, kad mes ir susitikome jau su tokiu „medumi“, kurio viršus galbūt apkartęs ir kurį reikėjo nusigramdyti – juk atėjome su savo patirtimis ir šiek tiek kitokiu požiūriu į pati santykį. Vertinant iš esmės, tai labai vidinis dalykas. Galbūt pats bendravimas ir nepasikeitė, bet manau, kad santykiams bendrai reikia judėjimo ir veiksmo – žinome, kad užsistovėjęs vanduo ima smirdėti“, – kalbėjo Indrė.
Moteris papasakojo apie savo spontaniškus sprendimus namuose (pavyzdžiui, sumanymą prieš rudenį perkasinėti kiemą kranais) ir Vido reakciją:
„Manau, kad buitis – tai visiškai mano reikalai, o ne buitis – mano vyro reikalai... Įsivaizduok, žiūriu pro langą ir galvoju: „Hm, reikia susitvarkyti kiemą.“ Kiemą perkasinėja kranais, kelia medžius... O Vidas, praeidamas pro tuos kranus ir pilną kiemą darbuotojų, niekaip nereaguoja. Jis labai ramus. Man atrodo, kad tai ir yra labai geras pasidalijimas.“
Aštuntuosius bendro gyvenimo metus skaičiuojantys Indrė ir Vidas Bareikiai vestuves atšventė prieš dvejus metus. Sprendimas pasirinkti tradicinę Bareikienės pavardę I. Bareikienei nebuvo vienadienis žingsnis – tai reikalavo ilgo vidinio brendimo ir pokalbių su vaikais, kadangi visuomenėje ji jau buvo žinoma kita pavarde.
„Jeigu jau žengi tą žingsnį... Aš tikrai daviau sau laiko ir tikrai neįsileidau kitų nuomonių. Visų pirma man buvo labai svarbus vaikų momentas – kaip jie į tai sureaguos. “, – teigė moteris.
Moteris prisipažino matanti, kiek šis pasirinkimas reiškia jos vyrui V. Bareikiui:
„Suprantu, kiek tai reiškia žmogui ir suprantu tą, kad tai yra mano pasirinkimas būti su tuo žmogumi ir tam, kad tu gautum, turi ir duoti“.
Kalbėdama apie santykius ir namų buitį, Indrė pabrėžė, kad namuose jie nenešioja jokių „karūnų“ – jie yra paprasti žmonės, puoselėjantys savo erdvę.
V. Bareikis ne kartą yra paminėjęs, kad būtent Indrės tėveliai jam tapo tikros šeimos pavyzdžiu ir parodė, kas yra tikri namai bei saugi užuovėja.
„Kalbant apie tėvelius ir Vido santykį, tai iš tikrųjų jis ir sako: „Tu man ir parodei, kas yra šeima, namai, ta pati buitis ir tas noras būti namuose, susikurti sau tokią erdvę, kuri yra saugi ir norisi grįžti.“
Atvirumas ir knyga, gimusi iš tamsiausių akimirkų
Atviras dalijimasis savo išgyvenimais socialiniuose tinkluose ir parašyta knyga tapo įrankiais, padedančiais kitoms moterims atpažinti save, pasirūpinti sveikata ir nebijoti klysti.
Prabilusi apie sveikatos patikras bei gyvenimą skausmuose, I. Bareikienė sulaukė didelio atgarsio – daugybė moterų ir žurnalisčių prisipažino po jos vaizdo įrašo pačios skubiai užsiregistravusios pas gydytojus.
„Jeigu bent jau iš tos kažkokios mano veiklos, pagalbos, iniciatyvos bent viena moteris iš renginio kažką išsineš – man tai atperka viską“, – atviravo ji.
I. Bareikienės dienoraščio pagrindu gimusi knyga „Nebijok, tu normali“ išaugo iš ilgametės rašymo patirties, prasidėjusios dar antroje klasėje.
Sunkiausiais gyvenimo etapais – pavyzdžiui, laukiantis sūnaus Pranciškaus – popieriaus lapas tapo pagrindiniu išgelbėjimu.
„Rašymas man buvo vienas iš pagrindinių įrankių, kuris padėjo išlipti, išeiti, kaip aš knygoj rašiau, iš to tokio juodo, tamsaus kambario“, – jautriai atskleidė pašnekovė.
Užbaigdama pokalbį, I. Bareikienė palinkėjo visoms moterims drąsos ne laukti geresnio rytojaus, o veikti čia ir dabar: „Tu gali laukti tos akimirkos, laukti tos svajonės, laukti princo, žiedo, namo, karjeros, geresnio rytojaus ir jo nesulaukti. Tiesiog reikia drąsos eiti, daryti, klysti“.
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais, 10 val. per TV3.
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