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TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

50-ies metų sulaukusios poros nebeturėtų to daryti santykiuose: kiti net nesusimąsto

2026-10-04 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ilgus metus kartu praleidusi pora jau perprato vienas kitą ir jos ryšiui niekas nebegresia. Tačiau būtent įprasta kasdienybė ir nepastebimai atsirandantys įpročiai kartais tampa tuo, kas po truputį mažina artumą. Santykių specialistė atkreipia dėmesį į penkis dalykus, kurie ilgainiui gali pakenkti net ir daugybę metų trunkančiam ryšiui – ypač poroms, perkopusioms penkiasdešimtmetį.

Lova (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (16)

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ilgus metus kartu praleidusi pora jau perprato vienas kitą ir jos ryšiui niekas nebegresia. Tačiau būtent įprasta kasdienybė ir nepastebimai atsirandantys įpročiai kartais tampa tuo, kas po truputį mažina artumą. Santykių specialistė atkreipia dėmesį į penkis dalykus, kurie ilgainiui gali pakenkti net ir daugybę metų trunkančiam ryšiui – ypač poroms, perkopusioms penkiasdešimtmetį.

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Terapeutė ir santykių koučingo specialistė Susie Masterson pabrėžia, kad ilga santuoka savaime nėra laimingų santykių garantas. Anot jos, artumą ir pagarbą reikia puoselėti sąmoningai, net tada, kai atrodo, kad vienas kitą pažįstate iki smulkmenų.

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Ekspertė įvardijo penkis įpročius, kurių poroms vertėtų atsisakyti, jei jos nori išsaugoti artimą ryšį ir nepradėti gyventi vien tik iš inercijos, rašoma hellomagazine.com.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Santykiai, meilė ir romantika

1. Atsisakykite klausimų, į kuriuos atsakoma „taip“ arba „ne“

„Vienas pirmųjų dalykų, kuriuos išmokstame terapijos studijose, – užduoti atvirus klausimus: kas, kada, kaip, su kuo. Tokie klausimai rodo susidomėjimą ir smalsumą“, – aiškina specialistė.

Atviri klausimai skatina dialogą, nes į juos neįmanoma atsakyti vienu žodžiu. Tiesa, ji pataria atsargiai vartoti klausimą „kodėl“, nes jis gali nuskambėti kaip kaltinimas ar tardymas.

Todėl santykiuose geriau rinktis formuluotes, kurios kviečia dalintis, o ne teisintis ar gintis.

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