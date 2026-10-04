50-ies metų sulaukusios poros nebeturėtų to daryti santykiuose: kiti net nesusimąsto

Terapeutė ir santykių koučingo specialistė Susie Masterson pabrėžia, kad ilga santuoka savaime nėra laimingų santykių garantas. Anot jos, artumą ir pagarbą reikia puoselėti sąmoningai, net tada, kai atrodo, kad vienas kitą pažįstate iki smulkmenų.
Ekspertė įvardijo penkis įpročius, kurių poroms vertėtų atsisakyti, jei jos nori išsaugoti artimą ryšį ir nepradėti gyventi vien tik iš inercijos, rašoma hellomagazine.com.
1. Atsisakykite klausimų, į kuriuos atsakoma „taip“ arba „ne“
„Vienas pirmųjų dalykų, kuriuos išmokstame terapijos studijose, – užduoti atvirus klausimus: kas, kada, kaip, su kuo. Tokie klausimai rodo susidomėjimą ir smalsumą“, – aiškina specialistė.
Atviri klausimai skatina dialogą, nes į juos neįmanoma atsakyti vienu žodžiu. Tiesa, ji pataria atsargiai vartoti klausimą „kodėl“, nes jis gali nuskambėti kaip kaltinimas ar tardymas.
Todėl santykiuose geriau rinktis formuluotes, kurios kviečia dalintis, o ne teisintis ar gintis.
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