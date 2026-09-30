Susirgęs svečias pranešė jauniesiems, kad nebus vestuvėse: to, kas vyko vėliau, nelinkėtų net priešui

Viena pora, panašu, buvo numačiusi ir paskutinės minutės atšaukimus, todėl svečiams, negalėjusiems dalyvauti šventėje, buvo numačiusi finansiškai skaudžią pasekmę, rašoma mirror.co.uk.
Už neatvykimą į vestuves gavo „baudą“
Vienas vestuvių svečias papasakojo, kad buvo patvirtinęs savo dalyvavimą šventėje, tačiau likus kelioms dienoms iki vestuvių susirgo ir buvo priverstas planus atšaukti.
Nenorėdamas rizikuoti užkrėsti kitų žmonių per draugų ypatingą dieną, jis nusprendė likti namuose ir jaunavedžius pasveikinti nuotoliniu būdu.
Vis tik netrukus jo laukė netikėta staigmena – beveik 200 svarų sterlingų (apie 230 eurų) siekianti sąskaita už neatvykimą. Šia istorija buvo dalijamasi socialiniame tinkle „Reddit“.
„Mano vyras gavo 260 JAV dolerių (apie 230 eurų) baudą už tai, kad likus trims dienoms iki vestuvių atšaukėme dalyvavimą dėl ligos. Tokia suma man atrodo absurdiška, ypač dabartinėje ekonominėje situacijoje. Be to, mes tų žmonių beveik nepažįstame“, – rašė jis.
Pasak įrašo autorės, ypač keista pasirodė tai, kad jaunikis dirba teisininku.
„Jo poelgis man tik parodo, koks jis prastas teisininkas. Dar nepaminėjau, kad prašymas sumokėti buvo atsiųstas per „Venmo“ programėlę“, – pridūrė jis.
Internete kilo diskusijos
Ši istorija sukėlė audringą diskusiją internete. Daugelį komentatorių nustebino mintis, kad jaunavedžiai gali reikalauti pinigų iš svečių, kurie dėl ligos negalėjo dalyvauti vestuvėse.
„Palaukite... Jie ima iš jūsų pinigus už tai, kad susirgote ir neatvykote į vestuves? Rimtai? Tai visiškai absurdiška. Tokiu atveju nusiųsčiau jiems penkių svarų vertės dovanų kortelę ir daugiau niekada nekalbėčiau“, – rašė vienas komentatorius.
Jis pridūrė suprantantis, kad jaunavedžiai greičiausiai sumokėjo už svečiams skirtą maistą ir vietas prie stalo, tačiau pabrėžė, jog niekas nepasirašė jokios sutarties.
„Jūs neatšaukėte dalyvavimo savo malonumui. Kas norėtų būti tarp sergančių svečių? Jei negalite sau leisti brangių vestuvių, galbūt neverta jų rengti tokių prabangių“, – teigė komentatorius.
Kitas diskusijos dalyvis buvo dar tiesmukiškesnis: „Tiesiog nemokėkite. Ką jie padarys? Suims jus?“
Dar vienas žmogus priminė, kad vestuvės pirmiausia turėtų būti šventė, o ne verslo sandoris.
„Vestuvės yra šventė, o ne terapijos seansas ar verslo susitarimas. Tai dar vienas pavyzdys žmonių, kurie mano, kad jų vestuvės jums turėtų būti tokios pat svarbios, kaip ir jiems patiems, nepaisant jūsų aplinkybių“, – rašė jis.
Jo teigimu, šiandien kai kurie žmonės pernelyg sureikšmina savo vestuves.
„Mane šiurpina, kokie egoistiški žmonės tapo kalbėdami apie savo vestuves. Visa tai atrodo labai šalta. Netrukus turbūt dar ir skolų išieškotojus pasitelks“, – ironizavo komentatorius.
Kitas vartotojas taip pat neslėpė nuostabos:
„Ar jie būtų labiau norėję, kad vis dėlto atvyktumėte ir užkrėstumėte močiutę? Žmonės suserga ir kartais negali dalyvauti renginiuose. Toks jau gyvenimas.“
Jo nuomone, didžiausia šiuolaikinių vestuvių problema yra ta, kad daugelis žmonių nebeturi patirties organizuojant vakarėlius ar kitus renginius, todėl ne visuomet supranta, kaip derėtų elgtis su svečiais.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt