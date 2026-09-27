Nedarykite 2 klaidų planuodami vestuves: skaudžiai paplonins piniginę

Vestuvių planuotojų komandos „Marubella“ atstovės Marta Lenkaitė ir Rūta Sinicė naujienų portalui tv3.lt atskleidžia, kokios yra pagrindinės jaunavedžių klaidos vestuvių planavime ir kada geriausia pradėti joms ruoštis.
Planuotojos įvardijo dažniausias porų klaidas
Viena iš pagrindinių klaidų, su kuria vestuvių planuotojos susiduria dirbdamos su poromis, yra pernelyg optimistiškai suplanuotas biudžetas. Jaunieji neretai suskaičiuoja pagrindines šventės išlaidas, tačiau nepagalvoja apie mažesnes išlaidas, planuojant atsirandančius poreikius.
„Dažniausiai tenka poroms priminti, kad galutinis biudžetas greičiausiai bus didesnis nei planuota pradžioje“, – pasakoja planuotojos.
Kita problema, anot pašnekovių, noras įtikti visiems. Planuodamos vestuves poros kartais atsižvelgia į svečių ar artimųjų lūkesčius tiek stipriai, kad pamiršta, jog tai visų pirma yra jų pačių šventė.
Be to, planuotojos pataria apie vestuves pradėti galvoti gerokai anksčiau. Tinkamai pasirinktas laikas leidžia ne tik ramiau dėlioti šventės detales, bet ir turėti daugiau galimybių rinktis norimus tiekėjus.
„Idealu planavimą pradėti likus 12–18 mėnesių iki šventės. Tuomet galima ramiai pasirinkti vietą, fotografą, vedėją ir kitus geidžiamiausius tiekėjus“, – sako jos.
Tiesa, ilgas pasiruošimo laikotarpis nėra vienintelė galimybė. Pasak specialisčių, gražią šventę galima suorganizuoti ir per gerokai trumpesnį laiką.
„Vestuves galima suplanuoti ir per 6 mėnesius ar net trumpesnį laiką, tačiau tuomet pasirinkimų dažniausiai lieka mažiau, o planavimo tempas būna gerokai intensyvesnis“, – atskleidžia vestuvių planuotojos.
Kiek 2026-aisiais gali kainuoti vestuvės?
Pasak vestuvių planuotojų, šiandien poros, norinčios surengti maždaug 50 žmonių šventę ir samdančios profesionalius tiekėjus, turėtų nusiteikti bent kelių dešimčių tūkstančių eurų išlaidoms.
„Jeigu kalbame apie maždaug 50 svečių vestuves su profesionaliais tiekėjais, dažniausiai biudžetas šiandien prasideda nuo maždaug 20–25 tūkst. eurų“, – teigia pašnekovės.
Vis dėlto ši suma nėra riba. Pasirinkus prabangesnę šventės vietą, aukštesnio lygio maitinimą, gyvos muzikos grupę, profesionalų dekorą ar visą vestuvių koordinavimą, galutinė suma gali pastebimai išaugti.
„Jei pora renkasi išskirtinę vietą, aukštesnio lygio maitinimą, gyvą grupę, profesionalų dekorą ir pilną koordinavimą, biudžetas gana greitai gali perkopti ir 30 tūkst. eurų ribą“, – sako planuotojos.
Anot jų, planuojant vestuves poroms svarbu nepamiršti ne tik didžiausių išlaidų, bet ir daugybės mažesnių pirkinių bei paslaugų. Būtent pastarosios planavimo metu neretai tampa nemaloniu siurprizu ir gali gerokai pakeisti iš pradžių numatytą biudžetą.
„Dažniausiai poras nustebina ne didžiosios išlaidos, o daugybė smulkių detalių. Nors kiekviena jų atrodo nedidelė, būtent jos galiausiai sudaro reikšmingą bendro biudžeto dalį“, – atskleidžia jos.
Netikėtumai vestuvėse – neišvengiami
Kad ir kaip kruopščiai būtų suplanuota šventė, vestuvių dieną gali nutikti tai, ko neįmanoma numatyti iš anksto. Planuotojos sako per savo darbo metus susidūrusios su įvairiausiomis situacijomis – nuo techninių problemų iki būtinybės paskutinę minutę pakeisti visą šventės vietą.
„Per daugelį metų esame matę visko – nuo netikėtai dingusios elektros iki šventės, kuri paskutinę minutę buvo perkelta į kitą vietą dėl audros“, – prisimena specialistės.
Vis dėlto, pasak jų, labiausiai įsimena ne tokios ekstremalios situacijos, o nuoširdžios jaunavedžių emocijos.
„Tačiau labiausiai įsimena ne netikėtumai, o tai, ko neįmanoma suplanuoti – emocijos. Kai jaunieji nebijo rodyti savo jausmų, kai šventėje jaučiamas nuoširdus džiaugsmas ir artumas“, – sako planuotojos.
Anot jų, tikros emocijos dažnai tampa svarbiausia šventės dalimi, kurios nepakeičia net kruopščiausiai parinktos dekoracijos ar nepriekaištingai sudėliotas dienos scenarijus.
„Galbūt tai skamba šiek tiek banaliai, tačiau labiausiai atmintyje išlieka tos vestuvės, kuriose meilė tiesiog tvyro ore. Tokios akimirkos dar kartą primena, koks ypatingas ir prasmingas yra mūsų darbas“, – atvirauja jos.
Planuotojos pabrėžia, kad būtent todėl nereikėtų siekti absoliutaus tobulumo ir išsigąsti, jei vestuvių dieną kažkas vyksta ne taip, kaip buvo numatyta.
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