Dėl Jono smurto Viktorija su dukra atsidūrė krizių centre – vyras situacijos nesureikšmina: „Tai būtų mėlynės“

Ar pavyks porai susitaikyti, laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi gelbėtojai Edgaras Navickas ir Renata Šakalytė-Jakovleva.
Viktorija pasakojo, kad susiginčijusi su Jonu, išeidama iš namų užsiminė, jog eina pas advokatą dėl skyrybų dokumentų. Grįžusi iš parduotuvės moteris sulaukė vyro smūgių, todėl kitos dienos rytą iškvietė pareigūnus.
„Griebė mane už kaklo, bandė smaugti, bet aš jį kažkaip atplėšiau, tai man jis su kumščiu sudavė į šoną 3 kartus. (...) Parašiau pareiškimą ant jo, buvo ir orderis išimtas, ir jam teko 20 parų sėdėti kalėjime“, – pasakojo Viktorija.
Smurtu savo elgesio nevadino
Moteris pasakojo, kad Jonas ne tik smurtauja, bet ir ją kontroliuoja. Viktorija tikino, kad vyras nuolat priekaištauja dėl įvairių dalykų ir nurodinėja, kaip ji turėtų elgtis.
„Būna, pavyzdžiui, nuotrauką pakeičiu profilyje, pavyzdžiui, „Facebook'e“, ir jam užkliūva, kad ne dviese esame „Facebook'e“, o aš viena. O aš, pavyzdžiui, supykstu ant jo ir pakeičiu. (...) Man nepatinka nei kontrolė, nei vadovavimas“, – sakė Viktorija.
Į studiją atvykęs Jonas savo elgesio smurtu nelaikė. Vyras tikino, kad jeigu nesimato smurto žymių, vadinasi, jo nebuvo. Savo elgesį jis teisino nesubrendusiu ego.
„Tai būtų mėlynės. Kai darė jai ekspertizę, jai nebuvo nei mėlynių, nei nieko“, – sakė vyras.
Jonas tikino, kad skirtis nenori ir tikisi, jog Viktorija jam suteiks trečią šansą. Dėl savo elgesio vyras apgailestavo, tačiau kartu tvirtino, kad moteris pati jį išprovokavo.
Kuo baigsis poros konfliktas – pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.