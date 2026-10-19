Viktoras ir Joridė šokiruoti – ką tik gimusį kūdikį užsimojo atimti: „Buvo gerai, o kitą dieną jau namai vaikui netinkami“

Rūta Filejeva, sulaukusi Joridės skambučio kaip mat vyko su ja susitikti. Jauna mama pasakojo, kad tarnybos be jokios priežasties nori paimti ką tik gimusį kūdikį. Joridė vis dar buvo ligoninėje, o jos kūdikiui tėra 8-ios dienos.
„Vakar gydytoja sakė, kad tuoj galėsiu važiuoti namo, o šiandien atėjo Vaiko teisių sprendimas, kad tėvelis negalės matyti vaiko 2 metus. O aš turiu važiuoti į krizių centrą“, – graudindamasi sakė Joridė.
Pasak jaunos mamos ir Viktoro tėčio, pas kurį gyvena Joridė su Viktoru, į jų namus buvo atvykę specialistai ir įvertino, ar augti vaikui sąlygos yra tinkamos. Anot jų, specialistai jokių pastabų dėl namų ar tėvų neturėjo. Mama pareigingai lankėsi pas gydytojus, prisižiūrėjo sveikatą – tėvai darė viską, ką sakė gydytojai ir specialistai.
Žmona neįtinka vyro giminei
Joridė kelia teoriją, kodėl šeima galėjo užkliūti tarnyboms.
„Buvo įtarta, kad buvo smurtas artimoje aplinkoje. Taip, anksčiau yra buvę, kad kai mama užgeria, jai tiesiog ant proto užkrenta ir ji kvietė policiją be reikalo. Kiek kartų policija buvo atvažiavusi, nė karto smurto artimoje aplinkoje nebuvo fiksavusi“, – tikino Joridė.
Ji pridėjo, kad jos santuoka su Viktoru labai nepatinka visai Viktoro giminei. Apie tai pora jau buvo kalbėjusi anksčiau. Tačiau net ir vaikelio atėjimas nepakeitė giminės požiūrio.
„Yra iš vyro pusės pusbrolio žmona, kuri mus provokuoja, mums skambina ir sako, kad jei išsiskirsime, vaikas galės grįžti, o jei neišsiskirsim, vaiko negausim. Šiandien skambino vyro močiutė ir sakė, kad jai paskambino pusbrolio žmona ir pasakė, kad ji kaip promočiutė kūdikio nematys“, – sakė jauna mama.
Joridei buvo liepta iš ligoninės iškart vykti su specialistais. Tačiau jie nepasakė, kur ją išveš. Labiausiai ją gąsdino nežinia, kur jį vyks ir kokiomis sąlygomis turės gyventi – ar matys savo kūdikį ir vyrą.
Tėčiu vos prieš savaitę tapęs Viktoras dabar yra labai pasimetęs. Jis nežino, kodėl jam neleidžia matyti savo kūdikio ir dėl visos susidariusios situacijos graudinasi.
„Noriu padaryti, kad vaikas grįžtų namo. Specialistai apžiūrėjo namus, sako, kad viskas gerai, galės vaikas grįžti namo. Viskas buvo gerai, o kitą dieną jau sakė, kad namai vaikui yra netinkami“, – sakė Viktoras.
Paaiškėjo, kodėl mamai siūlo vykti į krizių centrą
Kol R. Filejeva ligoninėje kalbėjo su Viktoru ir Joride, pas juos atvažiavo Vaiko teisių specialistės. Jos sutiko pakomentuoti situaciją, tačiau ne prie „TV Pagalbos“ kameros.
„Dėkoju darbuotojoms, kurios turėjo daug žmogiškumo, pabandė įsijausti į situaciją, pabandė išgirsti tėvo ir senelio, mano istorijas. Viena iš sąlygų: kambariukas paruoštas – tai gerai. Bet jūsų sodyba yra nutolusi per daug, kad jūsų žmonai būtų teikiama pradinė pagalba išmokyti auginti vaikelį. Nėra baisių dalykų jūsų šeimoje, tačiau norima šiek tiek pastebėti ir padėti išmokyti Joridę būti mama.
Kartais taip atsitinka, kai trūksta socialinių įgūdžių, kai gimsta pirmas vaikas. Tiek seneliui, tiek tėčiui bus leidžiama lankyti vaiką kiekvieną dieną“, – apie tai, ką sužinojo iš specialisčių, papasakojo R. Filejeva.
Kol gelbėtoja kalbėjo su Viktoru, jiems paskambino Joridė. Šoko ir didžiulės baimės ištikta mama sakė, kad jai dabar buvo siūloma kūdikį palikti ligoninėje ir ji neva su tuo sutiko.
Kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.