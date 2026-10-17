Buvęs vyras kaltina Aušrą ieškojus jam samdomo smogiko – skelbimą rado „Facebook“ grupėje

Ar pavyks buvusiems sutuoktiniams išsiaiškinti santykius taikiai, laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi gelbėtojas Linas Jakštas.
Moteris pasakojo, kad po 17 metų gyvenimo kartu su Andriumi jie pasuko skirtingais keliais. Aušra tikino, kad vyras, gimus vaikams, ėmė smurtauti, todėl jų namuose nuolat svečiuodavosi policija.
„Jį išveža, būdavo, paleidžia, kaip sakyti, prie namo kampo, ir jis vėl grįžta“, – pasakojo Aušra.
Sūnų skatino „negyventi su bobomis“
Moteris tikino, kad po skyrybų sekė sunkus laikas, kai buvusieji ėmė dalytis vaikų priežiūra. Paaugliui sūnui dar augant pas mamą, anot Aušros, buvo girdėti tėčio manipuliacijos ir bandymai vaiką patraukti į savo pusę.
„Jis sūnui sakydavo: tu negyvenk su bobomis“, – sakė moteris.
Aušra baiminosi, kad Andrius ketina pasiimti ir dukrą, kaip kad pasielgė su sūnumi. Moteris piktinosi, kad negali susisiekti su berniuku – jis su mama nebenori bendrauti. Anot Aušros, vyras, manipuliuodamas nustatyta tvarka, padavė ją į teismą teigdamas, kad moteris nesilaiko nustatytos pasimatymų tvarkos. Tokiu būdu berniukas atsidūrė pas tėtį.
„Atvažiavęs mojavo apsaugos popieriais ir sūnų jau pasiėmė, viskas. Sakė: teismo sprendimas jau priimtas ir aš jį drąsiai galiu pasiimti. Man buvo šokas“, – dalijosi Aušra.
Nuvykus pas Andrių, šis papasakojo savo istorijos pusę. Vyras tikino, kad dėl berniuko atsidūrimo pas tėtį yra kalta pati Aušra. Vyras pasakojo vaikui su mama bendrauti nedraudžiantis – toks esąs asmeninis vaiko pasirinkimas.
Andrius piktinosi, kad pati Aušra draudžia jam matytis su dukra. Vyras įsitikinęs, kad mergaitei pasakojamas melas apie tėtį, todėl ji jo vengianti. Už tokį elgesį Andrius tikino padarysiantis viską, kad gautų pilną mergaitės globą.
Anoniminis skelbimas susidoroti su Andriumi
Netrukus vyras prabilo apie keistą skelbimą socialiniame tinklaplyje „Facebook“, kuriame buvo ieškomas samdinys susidoroti su Andriumi. Vyras įsitikinęs – tai Aušros darbas.
„Man čia ieškojo per „Facebook’ą“, kas mane suluošintų, sumuštų, kad aš vaikus padariau tokius. Turiu ir žinutes išsisaugojęs, šitus dalykus visus išsisaugojęs turiu. Ji tiktai anonimė. Ji man ir antros pusės ieškojo per „Facebook’ą“, duomenis davė irgi“, – sakė vyras.
„Kas galėtų gerai paauklėti už vaikų sugriautus gyvenimus“. Ir nurodytas net tavo adresas“, – anoniminę žinutę įgarsino L. Jakštas.
Tokius pareiškimus apie save išgirdusi Aušra viską kategoriškai neigė. Moteris pastebėjo, kad tai rašė anonimas, ir pridūrė, kad Andrius aplinkui turi daug priešų, kurie ir galėjo ieškoti žmogaus susidorojimui.
Ar pavyks taikiai išspręsti buvusios poros santykius, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.