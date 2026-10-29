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TV3 naujienos > Gyvenimas

Rokiškio rajono klebonui trūko kantrybė – naujos kapinės itin supykdė: „Laidojami tiesiai į purvą“

2026-10-29 18:15 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 Žinios / aut.
2026-10-29 18:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į laidą „TV Pagalba“ kreipėsi Rokiškio rajono bendruomenė. Žmonės jau 10 metų kovoja dėl tinkamų sąlygų laidoti savo artimuosius. Anot gyventojų, mero iniciatyva atidarytos naujosios kapinės yra visiškai netinkamos – jose iškasti kapai skendi balose. Žmonės prašo padėti, kad nereikėtų savo artimųjų laidoti vandens apsemtuose kapuose.

Į laidą „TV Pagalba“ kreipėsi Rokiškio rajono bendruomenė. Žmonės jau 10 metų kovoja dėl tinkamų sąlygų laidoti savo artimuosius. Anot gyventojų, mero iniciatyva atidarytos naujosios kapinės yra visiškai netinkamos – jose iškasti kapai skendi balose. Žmonės prašo padėti, kad nereikėtų savo artimųjų laidoti vandens apsemtuose kapuose.

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Ar pavyks išspręsti Rokiškio rajono gyventojų problemą, laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi gelbėtojas Linas Jakštas.

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Viena iš rajono gyventojų pasakojo, kad su šia problema žmonės gyvena jau ilgai. Anot moters, ją reikia spręsti kuo greičiau, tačiau meras, jos teigimu, nesistengia padėti savo žmonėms ir tikina, kad apsemtų kapaviečių problema neegzistuoja.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „TV Pagalba“ akimirkos

„Čia yra užpelkėjusi bala. Nei klebonas, kaip sakyti, ten nepalaidos. Kas, mes ne žmonės? Jeigu kaimas, tai galima čia tyčiotis iš žmonių? Čia yra ne kapinės, aš savo augintinių nelaidočiau tokioje baloje“, – piktinosi viena iš rajono gyventojų.

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Palaikai laidojami balose

Kita senyvo amžiaus moteris pasakojo, kad neseniai palaidojusi sūnų buvo priversta tai padaryti Rokiškio mieste, nes nenorėjo jo laidoti rajone, kaip pati sakė, baloje. Senolė graudinosi ir tikino norėjusi sūnų lankyti kone kasdien, tačiau dėl didelio atstumo ir garbaus amžiaus, kai sunku daug vaikščioti, tai padaryti nelengva.

„Vandenin nenorėjome laidoti, palaidojom Rokiškyje, už 25 km“, – pasakojo senolė.

Rokiškio rajono bendruomenės nariai pirštu bedė į merą Ramūną Godeliauską, kuris, anot jų, pasielgė dviveidiškai. Gyventojų teigimu, meras, žinodamas, kad sklypas netinkamas laidoti, atsisakė vienos gyventojos pasiūlymo dovanoti sklypą, kuriame, anot jų, būtų buvę galima įrengti tinkamas kapines.

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„Kiekvienoje vietoje, kur kasa duobę, – ten vanduo. Visi bijome to vandens“, – pasakojo vietos gyventoja.

Klebonas merą vadina niekšu

Apie šią problemą pasisakė ir pats rajono klebonas. Jis tikino, kad iš pradžių su meru santykiai buvo draugiški – R. Godeliauskas pasirodė esąs tikintis ir remiantis krikščionių bendruomenę. Tačiau iškilus naujųjų kapinių problemai, klebonas pripažino su meru net nebesisveikinantis.

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„Tie, kas ten laidojosi, praktiškai buvo laidojami tiesiai į purvą, į vandenį. (...) Dėl akių stato kryžių, fotografuojasi, kaip jis čia palaiko šventus dalykus. Tai yra visiškai šventvagiška veidmainystė. Akivaizdu, kad žmonės yra apiplėšti, žmonės yra apgauti. Meras tikrai yra niekšas – drąsiai galiu tai pasakyti, nes jis pasielgė visiškai niekšiškai“, – pasakojo klebonas.

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Vyras tikino, kad, prisiekęs prieš Dievą, tokiame purve ir vandenyje žmonių tikrai nelaidos.

Į tokius gyventojų pasisakymus sureagavo ir pats R. Godeliauskas. Jis sutiko pasikalbėti su L. Jakštu ir pateikti savo įvykių versiją.

„Buvo atlikti melioracijos darbai, buvo investuota nemažai pinigų“, – pasakojo meras.

Mero poziciją ir kitos Rokiškio gyventojų bendruomenės nuomonę išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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