Ragina nustoti kapuose dėti dirbtines gėles: „Prisiminkime...“

„Artimųjų atminimas, pagarba ir meilė jiems niekaip nesusijusios su žvakių ar puokščių kiekiu ant kapo. Pagalvokite, gal atsineštą žvakę galima įdėti į jau kartą naudotą žvakidę? Ar tikrai reikia dar vienos plastikinių gėlių puokštės? Apsilankymą kapuose pažymėkime be pertekliaus – gamta jums tikrai už tai padėkos“, – sako aplinkosauginės organizacijos „Baltijos aplinkos forumas“ atstovė Rita Grinienė.
Rinkitės natūralaus bičių ar sojų vaško žvakes
Prekybos centrų lentynose dažniausiai siūlomos žvakės iš parafino, kuris yra kenksmingas ne tik aplinkai, bet ir sveikatai. Parafinas – tai naftos apdirbimo procese susidaranti bekvapė ir bespalvė kieta medžiaga. Ši medžiaga yra pigi ir patraukli – ji tirpsta lėčiau nei vaškas, todėl žvakė iš parafino dega ilgiau.
Visgi degdamas parafinas išskiria panašias medžiagas kaip ir dyzelinis variklis, susidaro suodžiai. Jie nusėda ant žemės, o įkvėpus – jie nusėda ir mūsų kvėpavimo takuose, plaučiuose bei gali užkimšti alveoles.
Be to, degant iš parafino pagamintoms žvakėms taip pats susidaro ir lakiųjų organinių junginių (pvz., tolueno, benzeno). Taigi, didelio kiekio parafininių žvakių degimo metu mažoje teritorijoje, taršos koncentracija gali būti milžiniška.
Siekiant išvengti didelės oro taršos ir rizikos sveikatai gamtininkai pataria rinktis natūralaus vaško žvakes, kurios būtų pagamintos Lietuvoje. O ypač tas, kurios pažymėtos Saugomų teritorijų produkto ženklu – „paukšte“.
Daugiau nei dešimtmetį kiekviena Lietuvos saugoma teritorija šį ženklą, specialios komisijos sprendimu, gali suteikti išskirtiniams tos vietovės produktams ir paslaugoms. Tai – darnūs produktai ir paslaugos, kurie ne tik saugo vietos gamtą ir puoselėja kultūrą, bet ir prisideda prie tos teritorijos gerovės bei klestėjimo.
„Pasirinkdami natūralaus bičių ar sojų vaško, Lietuvoje pagamintas žvakes įsigysite ne tik produktą, kurio pagaminimas ir atgabenimas nepaliko milžiniško anglies dioksido pėdsako, bet taip pat remsite smulkius gamintojus, kurie padeda Lietuvos saugomoms teritorijoms klestėti, prisideda prie darnios regionų plėtros“, – tęsia R. Grinienė.
Naudokite daugkartines žvakides ir natūralias gėles
Po Vėlinių didelę dalį atliekų sudaro plastikinės ir stiklinės žvakidės su parafino likučiais, kurios nėra perdirbamos.
Gamtininkai ragina vienkartines žvakes iškeisti į daugkartinę patvarią žvakidę ar žibintą ir keisti žvakes juose. Tai ne tik aplinkai, bet ir piniginei draugiškesnis variantas. Taip pat galima dar kartą panaudoti išdegusių žvakių įdėklus arba kaip žvakides naudoti stiklainius, kurių dažno lietuvio namuose – daugybė.
„Augmenija ant kapo ar atnešta puokštė taip pat gali tarnauti kaip apsauga nuo vėjo. Žinoma, ji nebus tokia patikima, kaip žvakidė, bet galbūt padės jums sukurti naują giminės tradiciją, kai tą pačią žvakę vis iš naujo uždega atėjęs kitas giminaitis“, – svarsto minėtos aplinkosauginės organizacijos atstovė.
Lapkričio pradžioje, atvėsus orams, kapus dažnai puošiame dirbtinėmis plastikinėmis gėlėmis. Norint jas tinkamai išrūšiuoti, būtina atskirti tekstilės dalis ir tik tada plastiką mesti į tam skirtą konteinerį. Deja, tokios dekoracijos nesuyra šimtus metų. Todėl gamtininkai skatina dirbtines puošmenas keisti natūraliomis – Lietuvoje užaugintomis gyvomis ar džiovintomis gėlėmis, eglišakiais.
„Prisiminkime, kad mažiau yra geriau. Svarbu ne puošmenų kiekis, o jų kokybė. Verčiau rinktis vieną, bet kokybišką dekoraciją“, – teigia R. Grinienė.
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