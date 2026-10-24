Ant kapų dėdami žvakes padarykite tai: degs kur kas ilgiau

Jei renkatės žvakes su aliejiniais arba parafino įdėklais, verta laikytis kelių taisyklių, kurios padės joms degti ilgesnė laiką. Išbandykite kelias gudrybes, kurios iš tiesų veikia ir leidžia liepsnai išsilaikyti ilgiau nei įprastai, rašo kamiz24.pl.
5 gudrybės, kad kapų žvakės degtų ilgiau
1. Apsaugokite žvakę nuo vėjo ir pastatykite ją stabilioje vietoje
Pirmiausia parinkite tinkamą vietą žvakei. Geriausia, kad ji stovėtų stabilioje vietoje, apsaugotoje nuo vėjo. Taip pat nerekomenduojama aliejinių įdėklų statyti tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Geras būdas apsaugoti liepsną nuo vėjo – rinktis žvakes su tinkama apsauga, pavyzdžiui, stikliniu gaubtu.
2. Palaikykite žvakės įdėklą šaldiklyje
Ką daryti, kad žvakė degtų ilgiau? Pasirodo, viena sumani gudrybė yra kelioms valandoms įdėti įdėklą į šaldiklį. Tai gali suteikti šių privalumų:
- šaltas vaškas taps kietesnis, todėl tirps lėčiau;
- liepsna degs lėčiau ir tolygiau, o tai taip pat pailgins degimo laiką.
Tai paprastas ir nieko nekainuojantis būdas, ypač rekomenduojamas per Visų Šventųjų dieną, kai norime, kad žvakė degtų visą naktį.
3. Įpilkite augalinio aliejaus
Dar vienas veiksmingas būdas pailginti žvakės degimo laiką – į įdėklą įlašinti kelis lašus augalinio aliejaus.
Tai gali būti saulėgrąžų, rapsų ar net alyvuogių aliejus – aliejaus rūšis neturi reikšmės. Šis sprendimas prailgina degimo laiką, nes:
- liepsna dega tolygiai;
- aliejus pailgina aliejinio įdėklo degimo laiką.
Tai pigi ir greita gudrybė, tačiau svarbu nepersistengti su aliejaus kiekiu – pakanka kelių lašų.
4. Naudokite valgomąją druską
Degimo laiką galima pailginti ir naudojant valgomąją druską. Tereikia plonu sluoksniu pabarstyti žvakės paviršių aplink dagtį. Poveikis bus matomas beveik iš karto:
- liepsna degs ramiau;
- degimas vyks gerokai lėčiau;
- įdėklo užteks ilgesniam laikui.
Tačiau reikia būti atsargiems – per didelis druskos kiekis gali užkimšti dagtį ir žvakė užges. Optimalus kiekis yra žiupsnelis druskos aplink dagtį. Ši paprasta ir pigi gudrybė gali pailginti žvakės degimą net keliomis valandomis.
5. Patrumpinkite dagtį
Paskutinė rekomenduojama gudrybė, padedanti prailginti žvakės degimą, yra dagties patrumpinimas.
Pasirodo, dagties ilgis turi įtakos įdėklo degimo laikui. Todėl prieš uždegant žvakę verta patrumpinti dagtį iki maždaug 5 mm. Tai optimalus ilgis, suteikiantis svarbių privalumų:
- liepsna tampa stabilesnė;
- degimas vyksta lėčiau ir tolygiau;
- gerokai sumažėja dūmijimo rizika.
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