Prieš Vėlines kapuose pasodinkite šiuos augalus: atrodys gražiai, nereikės daug dėmesio

Kapų priežiūros ir tvarkymo įmonės „Eram Service“ įkūrėja ir vadovė Rūta Matulienė naujienų portalui tv3.lt pasakoja, kokius augalus dar galima sodinti spalį, kaip atnaujinti jau augančias daugiametes gėles ir kurių kapavietės priežiūros darbų nereikėtų atidėlioti.
Šias sezonines gėles sodinkite rudenį kapuose
R. Matulienė pastebi, kad kapavietėms puošti rudenį, prieš Vėlines, puikiai tinka viržiai ir chrizantemos. Šios gėlės, pasak jos, ne tik suteikia spalvų, bet ir padeda sukurti tvarkingą, estetišką vaizdą.
„Viržiai – toks patogiausias variantas, kur žmonės gali daryti įvairius derinius ir labai praktiška Vėlinėms“, – sako ji.
Ji priduria, kad taip pat dažniausiai lietuviai renkasi sezonines gėles, kurios skirtos trumpam laikotarpiui papuošti kapavietę. Tarp populiariausių – viržiai, erikos, dekoratyviniai kopūstėliai ir chrizantemos.
Renkantis chrizantemas, specialistė pataria nepersistengti su jų dydžiu: „Dažna klaida būna, kad per dideles chrizantemas nusiperka.“
Pasak jos, kapavietėse taip pat galima sodinti dekoratyvinius augalus ir derinti juos su viržiais. Be to, nebūtina išrauti vasarą pasodintų gėlių – jeigu jos gerai auga, gali puošti kapavietę iki pat šalnų.
„Jeigu auga gražiai sanvitalija, ta vasarinė sezoninė gėlė, ji puikiai atlaikys iki Vėlinių ir puikiai puoš kapavietę“, – teigia R. Matulienė.
Kokias gėles dar galima sodinti rudenį?
Pasak R. Matulienės, prieš Vėlines taip pat galima pasisodinti ir daugiametes gėles, kurios puikiai puoš kapavietę.
„Jeigu kalbame apie daugiametes gėles, dabar vis dar tinkamas metas sodinti įvairias svogūnines gėles“, – aiškina pašnekovė.
Anot jos, spalį galima sodinti tulpes, narcizus ir kitus panašius augalus, kurie pavasarį pradžiugins žiedais. Vis dėlto kapavietėms ji rekomenduoja rinktis žemesnius augalus, kad šie neužgožtų paminklo ir neužimtų pernelyg daug vietos.
„Kadangi pas mus spalis nėra toks šaltas, tikrai galite dar pasodinti tulpes, narcizus ir panašias gėles. Tik, aišku, reikėtų rinktis neaukštus augalus“, – pataria R. Matulienė.
Ji priduria, kad sodinant svarbu atsižvelgti ir į tai, kokiomis sąlygomis augalas buvo augintas:
„Jeigu gėles perkate iš ūkio, kuriame jos auginamos lauke, problemų neturėtų kilti. Tačiau jeigu nusipirksite prekybos centre, kur augalai augo šiltnamio sąlygomis, gali kilti sunkumų.“
Rudenį pats metas atnaujinti daugiametes gėles
R. Matulienė pažymi, kad rudenį galima ne tik sodinti naujus augalus, bet ir pasirūpinti jau augančiais. Kai kurios daugiametės dekoratyvinės žolės laikui bėgant išsiplečia, praranda formą ar tampa pernelyg tankios, todėl jas verta periodiškai atnaujinti.
„Dauguma žmonių pasisodina daugiametes gėles ir galvoja, kad jos jau bus visam gyvenimui. Deja, daugiametes gėles maždaug kas trejus metus reikėtų patvarkyti“, – pasakoja pašnekovė.
Pasak jos, tinkamas metas tam yra ruduo. Augalą galima iškasti, padalyti į mažesnes dalis ir jas pasodinti iš naujo. Taip atnaujinamas augalas, o jo dalys gali toliau augti ir ilgainiui vėl suformuoti vešlius kerus.
„Jeigu pasisodinote viksvinę žolę, melvenę ar kitą panašų augalą, rudenį galima jį performuoti. Reikia iškasti, peiliu padalyti į mažesnes dalis, maždaug saujos dydžio, ir vėl pasodinti į žemę. Augalas prigis, kitais metais įsišaknys ir augs“, – aiškina R. Matulienė.
Ji priduria, kad iš pradžių persodintos augalų dalys gali atrodyti nedidelės, tačiau ilgainiui vėl sutankės. Taip galima atnaujinti kapavietės apželdinimą ir ne visada pirkti naujus augalus.
„Taip atnaujinsite tą pačią gėlę dar dvejiems ar trejiems metams“, – priduria specialistė.
Melsvių ir hortenzijų priežiūra kapuose rudenį
Dar vienas darbas, kurio nereikėtų pamiršti rudenį, – nužydėjusių ar rudens šalnų paveiktų augalų sutvarkymas. R. Matulienė atkreipia dėmesį į melsves, kurių lapai šiuo metų laiku dažnai pradeda ruduoti ir nebeatrodo dekoratyviai.
„Melsves jau seniai reikėjo nupjauti, nes jos ruduoja ir nebepuošia kapavietės. Tikrai nereikia bijoti jų nupjauti – pavasarį jos vėl atžels ir visą vasarą puoš“, – pataria pašnekovė.
Kapavietėse taip pat neretai auginamos hortenzijos. Jas galima palikti žiemoti, tačiau prireikus galima ir patrumpinti, pašalinti dalį ūglių, kad augalas būtų tvarkingesnis. Vis dėlto prieš genint svarbu įvertinti konkrečią hortenzijų rūšį, nes ne visų jų genėjimo laikas ir būdas yra vienodi.
„Jeigu kapuose auga hortenzijos, jas galima palikti, bet taip pat galima patrumpinti iki penkių pumpurų ir kai kurias šakas pašalinti, kad nebūtų tiek daug ūglių“, – sako R. Matulienė.
Specialistė pabrėžia, kad rudens darbai padeda ne tik palaikyti tvarką prieš Vėlines, bet ir pasiruošti kitam sezonui. Tinkamai prižiūrėti augalai pavasarį vėl atželia, o kapavietė nereikalauja tiek daug papildomų darbų.
Kokius augalus geriau rinktis, kad žiemą nereikėtų daug priežiūros?
Ruošiant kapavietę žiemai, svarbu pagalvoti ne tik apie tai, kaip augalai atrodys, bet ir apie tai, kiek priežiūros jiems reikės ateityje. Pasak R. Matulienės, kapams verta rinktis tokius augalus, kurie gali augti lauko sąlygomis ir nereikalauja nuolatinio dėmesio.
„Žmonės šiais laikais nevažinėja į kapines kiekvieną dieną ar net kartą per savaitę, todėl svarbu rinktis augalus, kuriems nereikia nuolatinio dėmesio“, – teigia pašnekovė.
Kaip pavyzdį ji pateikia rožes, kurioms reikia daugiau priežiūros nei daugeliui kitų kapavietėse auginamų augalų.
„Rožėms reikalinga ypatinga priežiūra, todėl jų net nerekomenduoju sodinti kapavietėse. Nebent žmogus nori dažniau lankytis ir augalą saugoti“, – sako R. Matulienė.
Jos teigimu, daugumos įprastų kapavietėse auginamų gėlių nereikia specialiai dengti žiemai. Tačiau svarbiausia – dar prieš sodinant įvertinti augalo atsparumą šalčiui ir pasirinkti tokią rūšį, kuri būtų tinkama augti lauke mūsų klimato sąlygomis. Taip kapavietę bus lengviau prižiūrėti ne tik rudenį, bet ir atėjus žiemai.
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