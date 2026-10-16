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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šias uogas valgykite dažniau: reguliuoja kraujospūdį, mažina cholesterolį

2026-10-16 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Auksinė uoga iš tolimo žemyno Europoje vis labiau populiarėja kaip supermaistas, kuris suderina puikų skonį ir sveikatai naudingas savybes. Dumplainiai žavi savo išvaizda, tačiau tikrasis jos lobis slypi maistinėse savybėse.

Šis produktas mažina net cholesterolį (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Auksinė uoga iš tolimo žemyno Europoje vis labiau populiarėja kaip supermaistas, kuris suderina puikų skonį ir sveikatai naudingas savybes. Dumplainiai žavi savo išvaizda, tačiau tikrasis jos lobis slypi maistinėse savybėse.

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Iš Pietų Amerikos kilęs augalas vis dažniau atsiduria europiečių virtuvėse ir sveiko maisto parduotuvėse. Jo būdinga forma su švelniu, žibintą primenančiu apvalkalu slepia oranžinį vaisių, pasižymintį išskirtiniu skoniu ir neįprasta sudėtimi.

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Jame gausu medžiagų, kurios stiprina imunitetą, gerina virškinimą ir netgi palaiko medžiagų apykaitos procesus, rašo fakt.pl.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sveika mityba

Dumplainių naudingosios savybės

Nepaisant nedidelio dydžio, dumplainiuose yra gausybė medžiagų, kurios įvairiais lygmenimis palaiko organizmo veiklą.

Pirmiausia jie išsiskiria dideliu vitamino C kiekiu, kuris stiprina natūralią apsaugą nuo infekcijų. Taip pat juose yra beta karoteno bei B grupės vitaminų, padedančių efektyviau veikti nervų sistemai ir gerinančių koncentraciją.

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Įdomu tai, kad šios uogos taip pat turi unikalių biologiškai aktyvių medžiagų, tokių kaip fizalinai ir vitanolidai, žinomi dėl priešvėžinio ir priešuždegiminio poveikio.

Šios natūralios medžiagos itin vertinamos alternatyviojoje medicinoje ir sulaukia vis didesnio mokslininkų dėmesio.

Pagalba kaulams, širdžiai ir kraujotakos sistemai

Auksinės uogos yra ne tik vitaminų, bet ir mineralinių medžiagų šaltinis. Kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir palengvina širdies raumens darbą.

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Fosforas ir kalcis palaiko kaulų mineralizaciją bei stiprina dantų struktūrą. Be to, jame netrūksta geležies, kuri atlieka svarbų vaidmenį gaminant hemoglobiną ir padeda išvengti nuovargio.

Didelis maistinių skaidulų kiekis skatina žarnyno veiklą ir padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje. Todėl reguliarus dumplainių vartojimas gali būti naudingas ne tik virškinimui, bet ir bendrai sveikatos būklei.

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Išsisikiria egzotiniu skoniu

Dumplainių minkštimas pasižymi skonių deriniu, kuris gali nustebinti net išrankiausius gurmanus. Jame susipina citrusinių vaisių, ananasų ir agrastų natos, todėl jis puikiai tinka tiek saldiems, tiek pikantiškiems patiekalams.

Jų galima dėti į pusryčių dribsnius, spalvingas salotas, ledų desertus ar sūrio pyragus, gardinti pačius įvairiausius patiekalus.

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Virtuvėje jos puikiai tinka ir džiovintos. Panašios į razinas, tačiau pasižyminčios ryškesniu rūgštoku skoniu, jos dera su riešutais, sėklomis ir avižiniais dribsniais.

Apdorotos jos gali tapti džemų, vaisinių padažų ar net neįprastų garnyrų prie mėsos ir žuvies pagrindu.

Puikus pasirinkimas besirūpinantiems sveikata ir figūra

Dumplainiai yra puikus pasirinkimas žmonėms, kurie gyvena sveikai. Dėl žemo glikeminio indekso ji tinkama diabetikų mitybai, o nedidelis kaloringumas leidžia ją įtraukti į svorio mažinimo planus.

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Didelis pektino kiekis padeda ilgiau jaustis sotiems ir sumažina norą užkandžiauti tarp valgymų, tad tai taip pat gali išeiti į naudą.

Svarbi ir kvercetino, pasižyminčio priešuždegiminiu bei antialerginiu poveikiu, gausa. Reguliarus dumplūnių vartojimas gali teigiamai veikti medžiagų apykaitą ir gerinti bendrą organizmo darbingumą.

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