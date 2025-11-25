Šį produktą vadina supermaistu: idealiai tinka metantiems svorį

Mitybos specialistė ir asmeninė trenerė Tara, socialiniame tinkle „TikTok“ žinoma kaip @Strengthkitchen, pasidalijo paprastu, tačiau itin naudingu receptu, kuris per trumpą laiką sulaukė didžiulio susidomėjimo.
Ji tikina, kad jos siūlomas jogurto dubenėlis ne tik skanus, bet ir „atitinka daugybę kriterijų“ sveikatai. Pasak specialistės, šis užkandis padeda palaikyti sotumą dėl didelio baltymų ir skaidulų kiekio, o tinkamai pasirinkti priedai suteikia organizmui esminių vitaminų bei mineralų. Be to, tokį dubenėlį lengva pritaikyti pagal savo poreikius ir tikslus, rašoma mirror.co.uk.
Baltymų ir skaidulų derinys – raktas į sotumą
Viename iš savo vaizdo įrašų Tara pristatė „subalansuotą užkandį“, kuriame yra apie 25 g baltymų. Jis pagamintas iš graikiško jogurto, kurį specialistė vadina aukso gysla metantiems svorį ir siekiantiems suvartoti daugiau baltymų, obuolio ir kelių rūšių riešutų bei sėklų.
Ekspertė paaiškino, kokią naudą suteikia kiekvienas ingredientas: „200 g 0 proc. graikiško jogurto – dėl baltymų. Obuolys – dėl skaidulų ir kalio, vitamino C ir antioksidantų.
Žemės riešutų sviestas – dėl skonio. Moliūgų sėklos – dėl cinko (naudingas mūsų odai). Anakardžiai ir migdolai – dėl B grupės vitaminų, magnio, vitamino E ir mineralų. Graikiniai riešutai – dėl omega riebalų rūgščių.“
Pasak jos, toks derinys idealiai tinka tiems, kurie siekia numesti svorio: „Jei jūsų tikslas – numesti svorio, žemės riešutų sviestą galite pakeisti uogomis, kad išlaikytumėte kalorijų deficitą.“
@strengthkitchen Instead of filling up on just nuts as a snack why not make it a little more of balanced snack with some protein from yogurt and fibre from fruit to keep you full. If your goal is fatloss or weightloss you can swap the peanut butter for berries to help you stay in a calorie deficit. Yogurt bowls are great as you can switch for different types of fruit and toppings to help get in a variety of nutrients and fibre. Fibre is important for helping digestion, preventing against type 2 diabetes, helping lower cholesterol and more. #highproteinmeals #highproteinsnack #caloriedeficit #yogurtbowl #whatieatinaday #weightlosstip #balancedsnack ♬ Popular - The Weeknd & Madonna
Kodėl jogurto dubenėliai tokie naudingi?
Tara pabrėžia, kad jogurto dubenėliai puikiai tinka kasdienai – juos lengva keisti ir pritaikyti.
„Jogurto dubenėliai puikiai tinka, nes galite kaitalioti įvairių rūšių vaisius ir pagardus, kad gautumėte įvairių maistinių medžiagų ir skaidulų“, – aiškina ji.
Užkandis ne tik suteikia energijos, bet ir palaiko stabilų cukraus kiekį kraujyje, nes baltymai ir skaidulos lėtina angliavandenių pasisavinimą.
Skaidulos – būtinos virškinimui ir bendrai sveikatai
Mitybos specialistė taip pat priminė apie unikalią skaidulų reikšmę: „Skaidulos yra svarbios virškinimui gerinti, 2 tipo diabeto prevencijai, cholesterolio kiekio mažinimui ir kt.“
NHS svetainėje nurodoma, kad dauguma žmonių vis dar suvartoja per mažai skaidulų.
„Dauguma iš mūsų turi valgyti daugiau skaidulų ir mažiau pridėtinio cukraus savo mityboje. Didelis skaidulų kiekis yra susijęs su mažesne širdies ligų, insulto, 2 tipo diabeto ir žarnyno vėžio rizika.“
Panašiai skaidulų naudą aiškina ir Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC): „Jos padeda kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje ir svorį. Jos taip pat gali sumažinti širdies ligų, dažnos diabeto komplikacijos, ir kai kurių vėžio rūšių riziką.“
Kaip padidinti skaidulų kiekį mityboje?
NHS siūlo kelis paprastus pakeitimus kasdienėje mityboje: rinktis daug skaidulų turinčius pusryčių dribsnius, valgyti pilno grūdo duoną, bulves su lupenomis, į patiekalus dėti ankštinių daržovių ir įtraukti daugiau daržovių.
Tačiau svarbu atidžiai vertinti ir užkandžių sudėtį – ne visi riešutai ar batonėliai yra vienodai sveiki.
Nors nedidelė sauja migdolų turi apie 3,8 g skaidulų, NHS rekomenduoja rinktis nesūdytus riešutus be pridėtinio cukraus.
Mitybos specialistė įsitikinusi, kad tinkamai parinktas užkandis gali būti ne tik skanus, bet ir maistingas. Baltymų ir skaidulų derinys padeda kontroliuoti alkį, palaikyti energijos lygį ir teigiamai veikia virškinimą. O jogurto dubenėlis – vienas paprasčiausių būdų pradėti.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
