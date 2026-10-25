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50-ies metų sulaukusios poros nebeturėtų to daryti santykiuose: kiti net nesusimąsto

2026-10-25 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sulaukus vidurio amžiaus, daugelio porų santykiuose natūraliai sumažėja romantinis jaudulys ir „kibirkštis“, užleisdami vietą komfortui, įpročiams ir saugumui. Romantiškas vakarienes ir ilgus naktinius pokalbius neretai pakeičia pokalbiai apie hormonų terapiją, miego kokybę ar buitinius klausimus – kas išneš šiukšles ir ar sumokėtos sąskaitos.

Patalynė (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (16)

Sulaukus vidurio amžiaus, daugelio porų santykiuose natūraliai sumažėja romantinis jaudulys ir „kibirkštis“, užleisdami vietą komfortui, įpročiams ir saugumui. Romantiškas vakarienes ir ilgus naktinius pokalbius neretai pakeičia pokalbiai apie hormonų terapiją, miego kokybę ar buitinius klausimus – kas išneš šiukšles ir ar sumokėtos sąskaitos.

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Tai savaime nėra blogai. Tačiau, pasak terapeutės ir santykių koučingo specialistės Susie Masterson, įkūrusios bendrovę „Ultra Living“, didžiausias pavojus slypi įstrigime rutinoje. Anot jos, ilga santuoka nebūtinai reiškia laimingą santuoką – tam pasiekti visada reikia sąmoningų pastangų.

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Ekspertė dalijasi penkiais dalykais, kurių vertėtų atsisakyti, jei norite išlaikyti artumą ir pagarbą santykiuose po penkiasdešimties, rašo hellomagazine.com.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Santykiai, meilė ir romantika

1. Atsisakykite klausimų, į kuriuos atsakoma „taip“ arba „ne“

„Vienas pirmųjų dalykų, kuriuos išmokstame terapijos studijose, – užduoti atvirus klausimus: kas, kada, kaip, su kuo. Tokie klausimai rodo susidomėjimą ir smalsumą“, – aiškina specialistė.

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Atviri klausimai skatina dialogą, nes į juos neįmanoma atsakyti vienu žodžiu. Tiesa, ji pataria atsargiai vartoti klausimą „kodėl“, nes jis gali nuskambėti kaip kaltinimas ar tardymas.

Todėl santykiuose geriau rinktis formuluotes, kurios kviečia dalintis, o ne teisintis ar gintis.

2. Venkite kaltinančio tono

„Tai svarbu bet kokiuose santykiuose, bet ypač romantiniuose“, – pabrėžia Susie Masterson.

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Ji rekomenduoja pokalbius pradėti žodžiais „aš jaučiu“ arba „aš manau“, taip prisiimant atsakomybę už savo emocijas ir poziciją. Tokia kalbėsena siunčia žinią: „Tai yra mano požiūris.“

Tuo tarpu sakiniai, prasidedantys „tu“, pavyzdžiui, „tu verti mane taip jaustis“, dažnai skamba kaltinančiai ir gali sukelti gynybinę reakciją. Tokie žodžiai ne sprendžia konfliktą, o jį aštrina.

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3. Neignoruokite bendrų bendravimo taisyklių

Pasak ekspertės, labai svarbu suprasti savo ir partnerio jautriąsias vietas bei ribas.

„Kai kurioms poroms pakeltas balsas nėra problema, tačiau jos sunkiai pakelia tylą. Todėl naudinga susitarti dėl bendravimo sąlygų – kas yra priimtina, o kas žeidžia“, – teigia ji.

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Aiškiai įvardytos taisyklės padeda išvengti nesusipratimų ir mažina nereikalingą įtampą.

4. Nepasikliaukite vien suplanuotais pasimatymų vakarais

Reguliarūs pasimatymai gali būti puikus būdas palaikyti ryšį, tačiau jie ne visada sprendžia gilumines problemas.

„Pasimatymų vakarai, kuriuos specialiai planuojame, kartais užmaskuoja gilesnes santykių spragas“, – sako specialistė.

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Vietoje to ji siūlo reguliariai „pasitikrinti“ – paklausti partnerio, kaip jis jaučiasi, kas šiuo metu vyksta jo gyvenime, kas kelia įtampą ar džiaugsmą. Tokie nuoširdūs pokalbiai leidžia išlaikyti artumą net ir sudėtingais laikotarpiais.

5. Neapleiskite savo asmeninės erdvės

Ribos santykiuose – būtinos. Nors porų terapijoje dažnai akcentuojamas ryšys tarp dviejų žmonių, ne mažiau svarbi ir kiekvieno asmens individuali erdvė.

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„Sėkmingi santykiai remiasi tiek bendromis veiklomis, tiek atskirais pomėgiais ir interesais“, – teigia Susie Masterson.

Gebėjimas gerbti skirtumus, džiaugtis partnerio individualumu ir išlaikyti savąjį „aš“ yra brandžios meilės požymis. Tai rodo pagarbą ir tikrą įsipareigojimą.

Vidurio amžius gali būti ne santykių saulėlydis, o naujas jų etapas – brandesnis, gilesnis ir sąmoningesnis. Tačiau tam reikia atsisakyti įpročių, kurie tyliai ardo artumą, ir iš naujo išmokti kalbėtis, klausytis bei būti kartu.

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