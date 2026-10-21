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TV3 naujienos > Gyvenimas

Klouno Anykščiuose išžagintos 15-metės mama lieja ašaras ir pasakė, kaip jaučiasi dukra: „Kas apsaugos mano vaiką?“

2026-10-21 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-10-21 18:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Visuomenę sukrėtė Panevėžio apygardos teismo sprendimas: 2024-ųjų rudenį Anykščių labirintų parke 15-metę moksleivę užpuolęs ir išžaginęs 18-metis animatorius lieka laisvėje. Teismas skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo dvejiems metams. Nukentėjusios mergaitės mama ir ekspertai neslepia apmaudo – teisinė sistema ne tik neapgynė aukos, bet ir pasiuntė baisią žinią visai visuomenei.

Visuomenę sukrėtė Panevėžio apygardos teismo sprendimas: 2024-ųjų rudenį Anykščių labirintų parke 15-metę moksleivę užpuolęs ir išžaginęs 18-metis animatorius lieka laisvėje. Teismas skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo dvejiems metams. Nukentėjusios mergaitės mama ir ekspertai neslepia apmaudo – teisinė sistema ne tik neapgynė aukos, bet ir pasiuntė baisią žinią visai visuomenei.

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Diskusija apie tai – „TV Pagalbos“ studijoje.

Pramogų parke išžagino moksleivę

2024-ųjų rudenį penkiolikmetė moksleivė su vaikų grupe atvyko pramogauti į Anykščiuose esantį pramogų parką. Helovino šventės metu klounu persirengęs parko darbuotojas paėmė mergaitę už rankos, nusitempė į labirintą ir ten ją išžagino.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 15-metę išžaginęs klounas kol kas lieka laisvėje – mama nesulaiko ašarų: „Kas apsaugos mano vaiką?“

Kaip laidoje pasakojo nukentėjusiosios mama, apie įvykusią tragediją ji sužinojo tik naktį iš mokyklos auklėtojos, nes pati mergaitė patyrė milžinišką šoką ir iškart bijojo pasisakyti.

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„Aš jos klausiau, kodėl tu nešaukei, nerėkei? – Sako, mama, aš bandžiau rėkti, bet ten muzika grojo ir nebuvo galimybės, kad kas nors mane išgirstų“, – graudinosi nukentėjusiosios mama.

Negana to, tame pačiame labirinte esą nukentėjo ir kiti vaikai – prieš kitą mergaitę buvo atlikti tvirkinamieji veiksmai, o padėti skubėjęs klasiokas buvo paimtas už gerklės ir išprašytas lauk.

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Kirtis nukentėjusiai šeimai – bausmę žagintojui atidėjo

Pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas jaunuoliui skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Nors prokuroras ir nukentėjusiosios gynėjas apskundė nuosprendį ir prašė skirti 5 metų realią laisvės atėmimo bausmę, Panevėžio apygardos teismas skundus atmetė.

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Teismo argumentas – vaikinas anksčiau neteistas, nebaustas, o bausmės tikslai bus pasiekti įpareigojant jį lankyti pataisos programą bei būti namuose nuo 22 iki 6 valandos. Merginos mama neslėpė nusivylimo teisine sistema.

„Blogai vertinu... Kad mama negali apginti ir teisinė sistema irgi, ir paliekame vaiką neviltyje... Jam tik buvo paskirta pereiti kursus, bet jis laisvėje, jis nesužalotas. Mano dukra tai sužalota yra. Aš neturiu žodžių, nes kas mano vaiką apsaugos? – apmaudo neslėpė moksleivės mama.

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Nusikaltimą padaręs asmuo iki šiol neprisipažino, neatsiprašė nei nukentėjusiosios, nei jos šeimos, o parko administracija taip pat neprisiėmė jokios atsakomybės.

Teismo sprendimas sukėlė visuomenės pasipiktinimą

Studijoje viešėję ekspertai bei žinomi visuomenės veikėjai neslėpė pykčio dėl tokio teismo verdikto. Nuomonės formuotoja ir fotografė Greta Kuliušaitė neslėpė savo minčių.

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„Aš noriu pamatyti veidus, kurie priėmė tokį sprendimą, taip pasielgusį žmogų tiesiog palikti laisvėje“, – piktinosi Greta.

Taip pat tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas piktinosi valstybės požiūriu į nusikaltimus prieš vaikus.

„Jeigu tu prievartauji penkiolikmetę, kai tau yra 18, aš visada nesutiksiu, kad tu esi nepavojingas visuomenei. <...> Keiskite baudžiamąjį kodeksą. Ko jums dar trūksta, ko jūs dar laukiat? Kokių dar jum reikia ekspertų“, – politikams klausimą kėlė S. Malinauskas.

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Vaikų psichiatras Linas Slušnys pabrėžė, jog seksualinio smurto žala aukai yra ilgalaikė ir prilygsta didžiausiam nusikaltimui.

„Seksualinė prievarta prieš vaiką yra praktiškai didesnis nusikaltimas negu žmogžudystė... Žmogų, kurį nužudė, jis jau su tuo negyvena. Taip, tai yra baisu. Bet šitas žmogus tai turės gyventi visą likusį gyvenimą ir tą karutį vežti visą laiką“, – pasakojo psichiatras.

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Šiuo metu nukentėjusiosios šeima vis dar tikisi teisingumo – Panevėžio apygardos teismo sprendimas per tris mėnesius gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Psichologai ragina vaikus nebijoti apie patirtą smurtą pasikalbėti su tėvais, artimaisiais, draugais arba paskambinti į Vaiko teisių liniją: 0 800 10 800

Visas epizodas – aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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