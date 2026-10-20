Haroldas Mackevičius atsakė, ar Algis Ramanauskas į filmavimus atvykdavo neblaivus

Naujausiame posėdyje parodymus davė žinomas televizijos laidų prodiuseris, scenaristas bei ilgamečiam projektui „Dviračio žinios“ vadovaujantis Haroldas Mackevičius.
Kaip skelbia portalas 15min, cituojant teisme liudijusį H. Mackevičių, jis pareiškė: „Jei jūs norite paklausti, ar buvo bent vienas atvejis, kai mes negalėjome filmuoti dėl Ramanausko girtumo – ne, tokio atvejo nebuvo.“
„Dviračio žinių“ kūrėjas akcentavo, kad jei aktorius į filmavimą būtų atvykęs neblaivus, darbai būtų buvę iškart nutraukti.
Dėl ko kilo teisminis ginčas?
Kaip teigiama minėtame portale, bylos medžiagoje nurodoma, kad nusikalstama veika galėjo būti įvykdyta 2024 m. lapkričio 20 d. Rūtos Janutienės transliuojamoje „OpTV“ laidoje „Sužinokite tikrąsias priežastis: kodėl LRT atsikratė Ramanausko?/Įkliuvo Žalimas/Su Artūru Orlausku“.
Jos metu A. Orlauskas pareiškė, kad A. Ramanauskas iš laidų ciklo „Dviračio žinios“ neva buvo pašalintas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, o buvusi premjerė Ingrida Šimonytė jo neapgynė. Pagal kaltinamąjį aktą, A. Orlauskas, suprasdamas, jog skelbia tikrovės neatitinkančius faktus, juos sąmoningai išplatino viešojoje erdvėje ir taip apšmeižė kolegą.
Savo ruožtu A. Ramanauskas, pamatęs minimą laidą, nesvarstydamas kreipėsi į teisėsaugą. Nukentėjusysis teismo prašo priteisti 5 tūkst. eurų neturtinei žalai padengti.
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