Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

4 savivaldybių politikams – rimti nemalonumai

2026-10-15 12:13 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 12:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. ELTA, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

„Čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams.

REKLAMA
0

Kaip teigiama bendrame prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pranešime, įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais pareikšti Jonavos rajono savivaldybės tarybos narei Marijonai Širvelienei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

„Čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų ir Kaišiadorių tarybų nariams

Anot teisėsaugos, M. Širvelienė, 2019–2023 m. eidama Jonavos rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu M. Širvelienė Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 14 432 eurų turtinę žalą. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip nurodo prokuratūra ir STT, buvęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Andrejus Štombergas, 2019–2023 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu A. Štombergas Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 14 233 eurų turtinę žalą. 

REKLAMA

Pasak teisėsaugos, buvęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Brukas, 2019–2023 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu G. Brukas Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 764 eurų turtinę žalą. 

REKLAMA
REKLAMA

Įtarimai pareikšti ir Vytautui Šunskiui, kuris, anot STT ir prokuratūros, 2019–2023 m. eidamas Kalvarijos savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. 

Tokiu būdu V. Šunskis Kalvarijos savivaldybės administracijai galimai padarė 1 247 eurų turtinę žalą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip pranešė teisėsauga, buvęs Kalvarijos savivaldybės tarybos narys Juozas Švedas, 2021–2023 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu J. Švedas Kalvarijos savivaldybės administracijai galimai padarė 3 731 eurų turtinę žalą. 

REKLAMA

Laima Rudienė, anot STT ir prokuratūros, 2019–2023 m. eidama Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, veiklos išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu L. Rudienė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 686 eurų turtinę žalą. 

REKLAMA

Teisėsaugos institucijų pranešime spaudai nurodoma, kad buvęs Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys Marijonas Mitkus, 2019–2021 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu M. Mitkus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 703 eurų turtinę žalą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot STT ir prokuratūros, buvęs Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Vytas Bujanauskas, 2019–2023 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu V. Bujanauskas Prienų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 239 eurų turtinę žalą. 

REKLAMA

Šiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų