Teisme – kontrabandininką nušovusio pasieniečio paskutinis žodis

Kaip BNS sakė teismo atstovė Lina Nemeikaitė, posėdžio metu turėtų būti užbaigtos proceso dalyvių baigiamosios kalbos, tuomet numatytas ir K. Ilgevičiaus paskutinis žodis.
Praėjusią savaitę Darius Šneideris savo baigiamojoje kalboje pasiūlė kaltinamajam skirti dviejų metų laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros.
Taip pat pasiūlyta įpareigoti atlyginti turtinę žalą ir į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti 2,5 tūkst. eurų.
Už nužudymą Baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atėmimas nuo septynerių iki 15 metų, tačiau, kaltintojo manymu, įkalinimas šiuo atveju nebūtų teisinga bausmė.
Buvusi žuvusiojo Andžejaus Aleksiuko žmona Veslava Aleksiukienė teismo prašė priteisti 50 tūkst. eurų jai ir 70 tūkst. eurų dviem nepilnamečiams vaikams. Trečiasis, jau suaugęs, sūnus Robertas Aleksiukas taip pat prašo priteisti jam 70 tūkst. eurų neturtinės žalos.
Teismo posėdžiai, per kuriuos apklausti pareigūnai, vyko uždarai, nes kalbėta apie pasieniečių ginklus, veiklos metodus ir kitus neviešus dalykus.
Teisiamas pareigūnas K. Ilgevičius kaltės nepripažįsta.
Kaip skelbė BNS, 2024-ųjų birželio 1-osios vakarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai gavo Padvarionių užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį „VW Passat“, jo vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Bėglys važiavo ignoruodamas jį persekiojančio pareigūnų tarnybinio automobilio garsinius ir šviesos signalus, reikalavimus sustoti bei jo kelyje stovintį ginkluotą pasienietį. Pastarasis šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją. Šūvis buvo mirtinas.
Paaiškėjo, kad automobilis buvo prikrautas dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis.
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