Prie 20 kolegų pareigūnai uždėjo antrankius, išsivedė – po paros paaiškėjo tiesa: pareigūnai suklydo

Pareigūnai vyrą sulaikė darbo vietoje, matant kolegoms uždėjo antrankius ir išsivedė su savimi. Dėl patirto pažeminimo Saulius prašė jam priteisti 10 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.
Taip pat vyras siekė, kad būtų atlyginta 837 eurų turtinė žala ir patirtos bylinėjimosi išlaidos. Teismas Vilniaus rajono gyventojo skundą patenkino iš dalies.
Sukrečiančios aplinkybės
Ieškovas teisme pasakojo, kad 2021-ųjų gegužės 13 d. Vilniaus rajono policijos komisariate buvo gautas jam nepažįstamo R. E. pareiškimas, kad automobilių stovėjimo aikštelėje, nenustatytos tapatybės asmuo, atvažiavęs juodos spalvos automobiliu BMW, su juo įsivėlė į žodinį konfliktą.
Per konfliktą tas neatpažintas asmuo R. E. sudavė apie 4 smūgius kumščiu į veido sritį, taip pat 8 kartus spyrė koja į rankas, krūtinę bei kojas, dėl ko nukentėjusysis patyrė fizinį skausmą.
Jau kitą dieną, apie 13.40 val., pareigūnai atvyko į Sauliaus darbovietę. Ieškovui, jo darbovietėje, matant bendradarbiams (matė apie 20 kolegų), buvo uždėti antrankiai.
Saulius buvo laikinai sulaikytas, įsodintas į pareigūnų tarnybinį automobilį ir išvežtas į areštinę. Nuo pat sulaikymo momento ieškovas jį sulaikiusiems pareigūnams nurodė, kad įvyko klaida, prašė sudaryti jam galimybę pateikti savo asmens dokumentą, kad būtų nustatyta jo tapatybė.
Vyras nurodė, kad gegužės 13-ąją jis jokiame įvykyje nedalyvavo, tačiau pareigūnai nieko nesiaiškino, tik pasakė, kad ,,Saulius jau kurį laiką yra sekamas ir žinoma apie jo nuolat daromas nusikalstamas veikas“.
Saulius teisme pasakojo, kad jam nebuvo sudaryta galimybė duoti parodymus. Ieškovo motinai telefonu buvo pranešta, kad jos sūnus yra įvykdęs nusikaltimą, todėl yra areštinėje.
Areštinėje buvo atlikta Sauliaus asmens apžiūra, pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas. Gegužės 15 d. Sauliui buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, jis buvo apklaustas įtariamuoju.
Duodamas parodymus, ieškovas pakartojo tai, ką sakė pareigūnams jo laikino sulaikymo metu, t. y. kad jis apie įvykusį incidentą nieko papasakoti negali, nes jame nedalyvavo.
Vyras tą dieną iki 19 val. buvo darbe, vėliau savo automobiliu nuvažiavo į parduotuvę, degalinę ir grįžo namo. Visose vietose jis buvo užfiksuotas vaizdo kamerų.
Po apklausos ieškovas buvo nuvestas atgal į laikinojo sulaikymo kamerą. Dar po valandos Sauliui jau buvo įteiktas nutarimas paleisti į laisvę laikinai sulaikytą asmenį nurodant, kad nepasitvirtino įtarimas, jog asmuo padarė nusikalstamą veiką.
Tyrėja atsiprašė ieškovo ir jam bei jo gynėjai buvo pasakyta, kad tiesiog įvyko klaida (suklysta rašant pavardę). Pareigūnai nustatė netikslią informaciją apie įvykyje galimai dalyvavusius asmenis, jos nepatikrino ir dėl grubios pareigūnų klaidos ieškovas buvo nepagrįstai sulaikytas daugiau nei 24 valandas, jam buvo pareikšti įtarimai padarius nusikalstamą veiką, taikytos kitos procesinės prievartos priemonės.
Saulius pažymėjo, kad tiek jam, tiek jo artimiausiems žmonėms – tėvams, buvo padarytas didelė moralinė žala, jie patyrė šoką dėl to, kas įvyko, buvo priversti ieškoti advokato ir patirti neplanuotų išlaidų, kurių galėjo nebūti, jeigu pareigūnai būtų tinkamai, rūpestingai ir atidžiai atlikę savo pareigas.
Neteisėto sulaikymo metu ieškovui buvo liepta nusirengti, jis buvo fotografuojamas, buvo paimti jo pirštų antspaudai, pareigūnai visiškai be jokio teisėto pagrindo tikrino jo privačius duomenis ir informaciją (buvo apžiūrėtas jo telefonas ir jame esanti privataus pobūdžio informacija), kas akivaizdžiai padarė didžiulę psichologinę žalą, be jokio teisėto pagrindo buvo įsibrauta į jo privačią erdvę ir gyvenimą, ieškovo garbė ir orumas buvo pažeisti, dėl ko asmuo iki šiol jaučiasi nesaugus ir pažeidžiamas.
Priteisė 500 eurų
Bylą išnagrinėjęs teismas nusprendė ieškovo Sauliaus ieškinį tenkinti iš dalies. Priteista ieškovo D. M. naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės 837 eurų turtinė ir 500 eurų neturtinė žala.
Taip pat valstybė turės padengti 653,40 eurų siekusias bylinėjimosi išlaidas. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą apeliaciniu skundu.
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