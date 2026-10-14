Paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje – naujausia žinia

„Teismas nusprendė suėmimą V. Solkanui pratęsti iki 2027 metų sausio 21 dienos“, – Eltai sakė Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja Jolita Gudelienė.
Teismas pratęsė Sadausko nužudymo byloje įtariamajam Solkanui taikomą suėmimą
Anot jos, teismas taip pat yra gavęs prokuratūros prašymą pratęsti suėmimą M. Sadausko nužudymo byloje įtariamajai Justinai Sadauskienei. Šį prašymą teismas nagrinės trečiadienį.
V. Solkanas yra įtariamas tyčiniu nužudymu, neteisėtu laisvės atėmimu ir neteisėtu disponavimu psichotropinėmis medžiagomis.
Anksčiau buvo skelbta, kad buvusiai M. Sadausko sutuoktinei J. Sadauskienei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Šioje byloje buvo suimtas ir J. Sadauskienės tėvas, Biržų medikas Egidijus Gaigalas.
Rugpjūčio 6 d. jis buvo paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomąsias priemones – 10 tūkst. eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
E. Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir neteisėto disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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