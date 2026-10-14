Pasienyje nušauto kontrabandininko byla: teismas sprendžia dėl pasieniečio veiksmų teisėtumo

„Turėtų būti vertinami ne tik pareigūno, bet ir žuvusiojo veiksmai – kiek jie objektyviai prisidėjo prie pavojingos situacijos susidarymo ir jos vystymosi. Vairuotojas nepakluso aiškiai išreikštam pasieniečių reikalavimui sustoti. Pavojinga situacija susiklostė dar iki sprendimo panaudoti šaunamąjį ginklą, mašina buvo gabenamos kontrabandinės cigaretės. Aplinkybės turėjo būti vertinamos ne pavieniui, o kaip situacijos visuma“, – per posėdį Vilniaus apygardos teisme trečiadienį sakė VSAT Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Inga Petrauskienė.
VSAT šioje byloje dalyvauja kaip civilinis atsakovas.
Tarnybos atstovė taip pat atkreipė dėmesį, kad per įvykį žuvęs vairuotojas dažnai ir daug metų lankydavosi pasienio ruože.
Žuvusysis anksčiau buvo teistas už kontrabandą, plėšimą, vairavimą neblaiviam, dokumento klastojimą, neteisėtą disponavimą cigaretėmis, pasipriešinimą pareigūnams, neteisėtą sienos perėjimą.
VSAT Teisės skyriaus vyriausioji specialistė bylą nagrinėjančio teismo prašė įvertinti faktinę situaciją, koks pavojus egzistavo, kad įvykis nutiko pasienio ruože. Ji savo kalboje citavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimus dėl pareigūnų veiksmų panašiose situacijoje.
„Pareigūnų veiksmų vertinimas negali būti atsietas nuo jo tarnybinių funkcijų“, – per posėdį kalbėjo civilinio atsakovo VSAT atstovė.
I. Petrauskienė atkreipė dėmesį, kad pasienio pareigūnai buvo įvykio vietoje, vykdydami užduotį, jie siekė teisėtai sulaikyti transporto priemonę.
„Transporto priemonės vairuotojas nepaisė reikalavimų, pavojingai judėjo. Teismas turi įvertinti vairuotojo elgesį, galimą pavojų tretiesiems asmenims, laiką, per kurį pareigūnas turėjo priimti sprendimą, kokios priemonės jam buvo prieinamos tuo metu. Pareigūno sprendimas negali būti vertinamas, kad jis turėjo neriboto laiko pasirinkti kaip veikti“, – teigė VSAT atstovė.
Ji priminė, kad pasieniečiai naudojo garso ir šviesos signalus, persekiojo kontrabandininką.
VSAT atstovė kėlė klausimą, ar teisiamas pasienietis Karolis Ilgevičius turėjo realią ir veiksmingą galimybę pašalinti pavojų, situacija, anot jos, buvo dinamiška.
„Ilgevičiaus veikė, vykdymas jam pavestas funkcijas“, – kalbėjo I. Petrauskienė.
Prokuroras pasieniečio veiksmuose įžvelgia nusikaltimą
Pasieniečio baudžiamoje byloje vyksta baigiamosios kalbos.
Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Šneideris prašo teismo per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį K. Ilgevičių pripažinti kaltu dėl nužudymo siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir piktnaudžiavimu viršijus tarnybos įgaliojimus.
Už šiuos nusikaltimus K. Ilgevičiui prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę dvejiems metams be intensyvios priežiūros. Prokuroras taip pat prašo teismo įpareigoti kaltinamąjį atlyginti žuvusiojo šeimai turtinę žalą bei sumokėti 2,5 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo asmenų fondą.
Turtinė žala siekia daugiau nei 13 tūkst. eurų – jas sudaro laidojimo išlaidos bei paminklo pastatymo išlaidos.
Už nužudymą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų, tačiau, prokuroro vertinimu, skirti laisvės atėmimo bausmę pasieniečiui nebūtų teisinga.
Kaltinamasis įvykio metu dirbo mobiliuoju patruliu, tuomet pareigūnai gavo pranešimą apie per sieną neteisėtai dronu pergabentas dėžes su cigaretėmis ir vyko aiškintis aplinkybių.
„Byloje nenustatyta, kad vairuotojas norėjo partrenkti ar sužaloti VSAT pareigūną“, – per Vilniaus apygardos teismo posėdį praeitą savaitę kalbėjo prokuroras.
Jis mano, kad nebuvo išnaudotos kitos galimybės sustabdyti pažeidėjo automobilį, į jį buvo šauta, o šaunamasis ginklas šioje situacijoje buvo panaudota neproporcingai, pasieniečio atliktas šūvis buvo nesaugus, o šūvis atliktas nesilaikant taiklaus šaudymo principų.
„Vairuotojas norėjo pabėgti nuo VSAT pareigūnų, o ne juos tyčia sužaloti“, – sakė D. Šneideris.
Pasak jo, per tyrimą nustatyta, kad pasieniečio panaudotas ginklas buvo naujas ir tinkamas šaudyti, tačiau pasienietis nebuvo mokymuose į judantį taikinį.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms.
Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas pakaušio ir sprando sužalojimas, todėl pastarasis įvykio vietoje mirė.
Po šūvių anksčiau už kontrabandą teisto vyro vairuojamas automobilis atsitrenkė į medį ir sustojo, pasieniečiai joje rado rūkalus ir negyvą vairuotoją. Nustatyta, kad pasienietis paleistu šūviu vyrui padarė mirtiną sužalojimą.
Pasak prokuratūros, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei.
Pažeidėjo nužudymu kaltinamas VSAT pareigūnas dabar dirba sistemų stebėjimo operatoriumi toje pačioje pasienio užkardoje.
Žuvusysis anksčiau ne kartą baustas
Buvęs VSAT vadas Rustamas Liubajevas yra sakęs, kad neigiamas teismo sprendimas sukurtų nepalankų precedentą dėl pareigūnų teisės panaudoti ginklą.
Nušauto Andžejaus A. našlė prašo jai priteisti 120 tūkst. eurų žalos atlyginimą. Veslava A. yra pareiškusi 50 tūkst. eurų ieškinį neturtinei ir 3,5 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti. Be to, kaip vaikų atstovė, ji vaikų vardu prašo priteisti dar 70 tūkst. eurų neturtinės žalos.
Jau anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustas ir nelegalias cigaretes vežęs Andžejus A. žuvo 2024 m. vasarą netoli pasienio su Baltarusija, kai nestojo stabdomas ir, pasieniečio K. Ilgevičiaus teigimu, kėlė jam pavojų. Pasienietis teigia, kad baiminosi, jog bėglys galėjo įlėkti į Tabariškių kaimą, kur galimai irgi būtų kilęs didelis pavojus aplinkiniams. Duodamas parodymus K. Ilgevičius minėjo anksčiau šioje vietoje matė vaikus su dviračiais, moteris, todėl baiminosi dėl jų saugumo.
Teisiamas pasienietis kaltės nepripažino, jis teigė, kad taikėsi į automobilio ratą.
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