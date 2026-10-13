Aiškėja daugiau apie 2 moteris nužudžiusį Beną Mikutavičių – pavojus kilo dar 1 žmogui? „Buvo įtempta situacija“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kaip Benas Mikutavičius įvykdė nužudymą?
Pernai gruodį visą Lietuvą sukrėtusios tragedijos kaltininko, dvi jaunas po dvidešimt metų perkopusias merginas žiauriai nužudžiusio Beno Mikutavičiaus bylą prokurorai perduoda teismui. Pirmąja jo auka tapo pusseserė, su kuria viename bute Krėvės prospekte kurį laiką gyveno, o vėliau buvo išprašytas.
Antroji – nekilnojamo turto agentė, jam aprodžiusi nuomojamą būstą už kelių šimtų metrų nuo pusseserės namų. Abu nusikaltimai įvykdyti vienas paskui kitą
„Pribrendęs, bet gana spontaniškas – pirmas epizodas, o antrasis – panašu, labiau spontaniškas. Pirmas epizodas yra susijęs su konfliktu dėl gyvenamojo ploto tarp giminaičių ir jo išmetimu iš to buto, kuris po to tapo įvykio vieta. O antras yra situacinis, apie kurį jis dar mažiau paaiškina“, – kalbėjo prokuroras Darius Jakutis.
Aukas vyras nužudė tuo pačiu, kiek anksčiau, įsigytu peiliu. Nors jis neuždraustas apyvartoje, bet pardavėjo įvardytas kaip taktinis, dažniausiai tokie skirti ekstremalioms situacijoms ar stovyklavimui gamtoje. B. Mikutavičius giminaitei juo perrėžė gerklę, aukai smogė keliasdešimt kartų.
„Kiek čia dūrių? – Tarp 20 ir 30. O pirmuoju atveju sužalojimų yra minimaliai, jie labai masyvūs, bet yra lokalizuoti ir padaryti dviem veiksmais“, – sakė D. Jakutis.
Po žudynių abiejų butų duris užrakino, o raktus nulaužė spynose. Jau aišku, kad po žudynių jis planavo slapstytis – vis keitė striukes, mėtė pėdas, klaidindamas teisėsaugą.
„Kažkurį laiką ruošėsi slapstytis, pasiėmė didesnį kiekį drabužių, įsidėjo maisto, atsikratė telefonu“, – minėjo D. Jakutis.
TV3 žinių kamera tąkart užfiksavo kaip konteineryje Partizanų gatvėje pareigūnai surado išmestą jo telefoną.
„Buvo nustatyti jo judėjimo maršrutai, pirmą naktį praleido Kleboniškio miške, antrą vakarą buvo sulaikytas“, – pasakojo D. Jakutis.
Žudiką vijosi ir sulaikė gyventojai
Po įtemptos nerimo paros ėmė vienytis Kauno gyventojai ir organizuoti jo paiešką, pasitelkę zello programėlę – ir dar tą patį vakarą dvi kaunietės – mama ir dukra – B. Mikutavičių pastebėjo Kalniečių parke, ėmė persekioti, prisijungė ir būrys vaikinų.
Sprukdamas B. Mikutavičius dar purškė dujas persekiotojams. Apie savo nusikaltimus žudikas paaiškina mažai, dalį detalių galima numanyti. Savo kaltę jis pripažįsta iš dalies.
Ar jis turėjo bendrininkų ir ar planavo daugiau nusikaltimų – duomenų nėra. Tačiau beieškant B. Mikutavičiaus nerimo teisėsaugai buvo kilę, mat paaiškėjo, kad pastaruoju metu jis neoficialiai dirbo „socialiniu darbuotoju“ ir prižiūrėjo neįgalų vyrą – kilo įtarimų, kad pas jį gali slėptis ar pasikėsinti į gyvybę.
„Tai teko vieną žmogų gaisrininkų pagalba net naktį prikelti. Tikrai buvo įtempta situacija, nes žmogus – ir kurčias, ir nebylys, prisibelsti buvo sunku. Gyveno jis 4 aukšte. Bet informacija nepasitvirtino. Ir ačiū Dievui, kad daugiau pavyko išvengti“, – aiškino prokuroras.
Benas Mikutavičius anksčiau lankėsi pas psichologus
Anksčiau B. Mikutavičius yra ne kartą lankęsis pas specialistus dėl psichinės būklės pablogėjimo
„Nuo 2016 iki 2024 metų. Labai epizodiškai, nuoseklumo nėra, bet atskirais atvejais“, – minėjo Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas.
Ištyrus jo būklę dabar ekspertai sako, kad jis pakaltinamas.
„Tas klausimas atsakytas ekspertiniu tyrimu ir nekelia abejonių asmens psichinės būklės pilnavertiškumas, todėl asmuo atiduotas į teismą“, – tikino R. Bradūnas.
Didžiausia gresianti bausmė Benui Mikutavičiui – įkalinimas iki gyvos galvos
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.