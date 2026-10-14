Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aiškėja naujos detalės, kaip iš teismo pabėgo Maroko pilietis: „Pastūmė pareigūnę“

2026-10-14 11:31 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 11:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo po vagystės bylos nagrinėjimo pabėgus Maroko piliečiui, jį sulaikiusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (5)

Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo po vagystės bylos nagrinėjimo pabėgus Maroko piliečiui, jį sulaikiusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų.

REKLAMA
3

Tuo metu dėl vagystės teismas sprendimą ketina skelbti spalio 26-ąją.

Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už kalinio pabėgimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Tyrimas pradėtas pagal griežtesnę straipsnio dalį, numatančią laisvės atėmimą iki penkerių metų už pabėgimą panaudojant smurtą arba padarant didelės turtinės žalos laikančiajai įstaigai.

REKLAMA
REKLAMA

Policija pradėjo tyrimą dėl marokiečio pabėgimo ir tarnybinį patikrinimą dėl jo konvojavimo

Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS nurodė, kad „pabėgimo momentu jis (kaltinamasis – BNS) pastūmė pareigūnę“.

REKLAMA

„Dėl paties įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl pareigūnų veiksmų pradėtas tarnybinis patikrinimas. Jo metu ir bus nustatytos visos aplinkybės“, – sakė ji.

2003 metais gimusį marokietį Issamą Toubalį (Isamą Tubalį) konvojavo du Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Paskelbus paiešką, bėglys apie 21.15 val. sulaikytas sostinės Debesijos gatvėje po to, kai apie 16 val. pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu vyras uždarytas sostinės policijos areštinėje.

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbė, kad vagyste tik įtariamas asmuo pabėgo iš teismo salės, bet Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis BNS patvirtino, jog bėglys yra kaltinamasis, jis pasišalino jau išvestas iš pastato.

„Byla buvo išnagrinėta sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka, jos nagrinėjimas baigtas. (...) Buvo kaltinamojo paskutinis žodis ir nuosprendis turėtų būti skelbiamas spalio 26 dieną“, – sakė G. Janonis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Posėdis buvo pasibaigęs, kaltinamąjį į automobilį vedė konvojus, jie jau buvo išėję iš teismo patalpų“, – nurodė jis.

G. Janonis pažymėjo, kad teismas bendradarbiauja su policijos pareigūnais ir jiems pateikė prašomus vaizdo įrašus.

Asmuo kaltinamas šių metų gegužės 24-ąją įsibrovęs į parduotuvę ir iš kasos aparato pagrobęs kiek daugiau nei 1,7 tūkst. eurų, jis pripažįsta kaltę.

REKLAMA

Po I. Toubalio pabėgimo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žadėjo „išsamų“ pareigūnų veiksmų vertinimą – nuo konvojavimo iki paieškos organizavimo ir vadovybės sprendimų.

Ministro duomenimis, asmuo iš Maroko į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi šalyje. Ministras sveikino vyro sulaikymą, tačiau kritikavo pareigūnus dėl pabėgimo.

Kalėjimų tarnybos žiniomis, kaltinamasis nuo rugpjūčio 3 dienos buvo laikomas kardomajame suėmime Vilniaus kalėjime.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Idomu
Idomu
2026-10-14 11:37
Tai reiskia buvo vedamas be antrankiu? Mergeles turetu rastvedybos reikalais uzsiimineti, bet ne kalinius konvojuoti. Bent man taip atrodo.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų