Kariuomenės atstovo papirkimu kaltinamos bendrovės advokatė: įmonė kalta neprisipažįsta

„Įmone neprisipažįsta ir nesutinka, įmonė nurodė nunešti kyšį“, – sakė advokatė Egidija Vėbraitė per posėdį ketvirtadienį Kauno apylinkės teisme Kaišiadoryse.
Kaltinimai pareikšti vienam iš įmonės akcininkų
Šioje byloje kaltinimai pareikšti ir vienam iš įmonės akcininkų, darbų vadovui Evaldui Gudynui. 3 tūkst. eurų grynųjų pinigų suma, vynu ir užkandžiais krašto apsaugos sistemos darbuotojo papirkimu kaltinamas E. Gudynas teisme teigė norėjęs tik įteikti kalėdinę dovaną už gerus darbinius santykius, bendradarbiavimą įgyvendinant darbų sutartį.
Įmonei teisme atstovauja ilgus metus su ja dirbanti teisininkė E. Vėbraitė. Ji teisme buvo apklausta kaip įmonės atstovė, nes „Versiculus“ kaltinimai pateikti kaip juridiniam asmeniui.
Pasak E. Vėbraitės, nuo 2003 m. veikianti įmonė pajamas gauna tik per viešuosius pirkimus laimėtus statybos darbų konkursus.
„Savo pajamas generuoja tik iš viešųjų pirkimų. „Versiculus“ niekada nebuvo įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Jai svarbu gera reputacija, aukšto lygio darbuotojai, į tai dedamos investicijos“, – teigė advokatė E. Vėbraitė.
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba ir prokuratūra, tyrimo metu surinktų duomenų visuma leidžia pagrįstai įtarti, kad kyšis buvo duodamas už pageidaujamą asmens, prilyginto valstybės tarnautojui, palankumą, vertinant bendrovės atliktus statybos darbus pagal viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su Krašto apsaugos ministerija. Sutarties vertė viršija 1,287 mln. eurų.
„Versiculus“ atliko Lietuvos karininkų ramovės pastato remonto darbus A. Mickevičiaus gatvėje, Kaune.
Įmonės advokatė E. Vėbraitė teisme sakė neneigianti, kad darbų sutartis dėl minėto remonto kelis kartus buvo stabdoma, tačiau ne dėl darbų trūkumo – tai vyko dėl kariuomenės interesų, pastate suplanuotų renginių.
„Stabdymas neigiamos įtakos įmonei neturėjo. Stabdymas buvo susijęs su objekto specifiškumu. Sutartis buvo su fiksuota kaina, pati kariuomenė prašė atlikti darbus, kokių nebuvo projekte, tai buvo specifinis kultūros paveldo objektas, kariuomenei prireikė tų papildomų darbų, iniciatyva atėjo iš kariuomenės. Nuo Igno Šaudžio nuomonės sutarties vykdymo sėkmingumas nepriklausė, šį asmenį išskirti kaip dėl didelių funkcijų ar įtakos, negalime“, – paaiškino advokatė.
Įmonės vadovas supyko dėl kariuomenės atstovui perduotos dovanos
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Statinių priežiūros inžinierius I. Šaudys anksčiau teisme atskleidė, kaip jam galimai buvo perduotas kyšis už jo palankumą vertinant Lietuvos karininkų ramovės Kaune remonto darbus. Gavęs neteisėtą dovaną, jis iškart apie informavo savo darbovietę.
Bendrovei „Versiculus“ vadovauja kaltinamojo E. Gudyno brolis Paulius Gudynas.
Pasak įmonės atstovės E. Vėbraitės, bendrovės vadovas supyko dėl brolio sprendimo kariuomenės vadovui įteikti dovaną, kuri teisėsaugos buvo traktuota kaip kyšis.
„Paulius buvo labai piktas dėl dovanos, tai smūgis įmonei ir jo vadovui. 30–40 darbuotojų dirba įmonėje, Paulius griežta ranka valdo įmonę“, – tikino E. Vėbraitė.
3 tūkst. eurų suma, vynu ir užkandžiais krašto apsaugos sistemos darbuotojo papirkimu kaltinamos Vilniaus statybų įmonės „Versiculus“ darbų vadovas E. Gudynas teisme pasakojo norėjęs tik įteikti kalėdinę dovaną kariuomenės atstovui už gerus darbinius santykius, bendradarbiavimą įgyvendinant darbų sutartį.
Jis sakė, kad šios dovanos kaip kyšio nevertina, pervertino santykį ir pasielgė netinkamai.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs lapkritį.
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