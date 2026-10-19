Stepukonio lošimų skandalas: teismas beveik 7 kartus sumažino „Olympic Casino“ baudą

Uždarame posėdyje nagrinėjęs įmonės skundą teisėjų kolegija nutarė, kad bendrovė padarė dalį tarnybos nurodytų pažeidimų, tačiau sprendžiant dėl baudos dydžio ji nesilaikė baudos skyrimo tvarkos, taip pat nebuvo įvertintos lengvinančios aplinkybės.
„Byloje nustatyta, kad bendrovė dar iki patikrinimo ėmėsi priemonių, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija“, – skelbia teismas, kurio nutartis dar gali būti skundžiama.
Anot pranešimo, 2021 metais „Olympic Casino Group Baltija“ priėmė ir patvirtino pinigų plovimo prevencijos politiką bei atliko rizikos vertinimą, taip pat bendradarbiavo su Lošimų priežiūros tarnyba ir teikė jos prašomą informaciją.
„Teisėjų kolegija šiuos bendrovės veiksmus pripažino atsakomybę lengvinančia aplinkybe“, – skelbia teismas.
Kaip anksčiau rašė BNS, tarnybos teigimu, bauda įmonei 2025 metų kovo 5 dieną skirta už pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei Azartinių lošimų įstatymų pažeidimais. Iš viso nustatyti penki pažeidimai.
Tuo metu įmonė teigė, kad tarnybos įsakyme pateiktos teisės aktų interpretacijos nėra susijusios nei su 2016–2021 metais galiojusiu, nei su dabartiniu reguliavimu. Ji taip pat aiškino neskatinusi Š. Stepukonio lošti ir kaltino tarnybą nenuoseklumu.
Tarnybos duomenimis, Š. Stepukonis Lietuvos bendrovėje lošė nuo 2016 metų gruodžio iki 2021 metų birželio – nuo tada lošimų bendrovės Lietuvoje nebegali skirti savo klientams paskatinimų, kuriuos šie vėliau praloštų.
Anot tarnybos, prieš įsigaliojant šiam sugriežtinimui Š. Stepukonio virtualūs lošimai iš Lietuvos buvo perkelti į Estiją, kur ir toliau buvo leidžiama skatinti lošėjus, taip išvengiant Lietuvos reguliuotojo priežiūros.
Tarnybos vertinimu, per tą laiką Š. Stepukonis padarė žalos už 6,4 mln. eurų.
BNS rašė, kad Vilniaus apygardos teismas rugsėjį jau priteisė Š. Stepukoniui atlyginti mažiausiai 5,79 mln. eurų žalą vienai „BaltCap“ fondo įmonių „Moelta“. Tai buvo pirmas teismo sprendimas, kai šiuo metu kalinamam Š. Stepukoniui priteista jo padaryta žala.
BNS skelbė, kad 2024 metų vasarį sulaikytas Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
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