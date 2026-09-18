15-metę išžaginęs klounas lieka laisvėje: Mišinienės reakcija – negailestinga

Nusikaltimas prieš nepilnametę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu buvo surengta programa, per kurią vaikams reikėjo vaikščioti per labirintus, patirti gąsdinimus.
Vyras savo kaltę neigė, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais – jis panaudojo prieš nukentėjusiąją kaltinime nurodytą fizinį smurtą, sukeldamas jai nežymų sveikatos sutrikdymą.
Kaltinamasis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos šaulių sąjungos jaunasis šaulys, teigiamai charakterizuojamas, pelnęs apdovanojimų kaip kariuomenės savanoris, taip pat ir už visuomeninę veiklą, neįtrauktas į psichiatrinę įskaitą.
Vis tik Panevėžio apygardos teismas atmetė prokuroro ir nukentėjusiosios gynėjo apeliacinius skundus ir paliko galioti ankstesnį teismo nuosprendį, kuriuo Anykščių rajone, labirintų parke, 15-metę moksleivę išžaginęs jaunuolis lieka nubaustas lygtine laisvės atėmimo bausme.
Mišinienė: „Belieka prievartautoją–klouną sveikinti pasisekus sudaryti trapų įvaizdį“
Į situaciją sureagavo ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė. Ji naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad centras palaikė nukentėjusiosios šeimos sprendimą skųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir nesutinka su sprendimu nuteistajam neskirti realios laisvės atėmimo bausmės.
„Mes palaikėme šeimos sprendimą skųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, tad akivaizdu, jog nesutinkame su motyvais palikti prievartautoją laisvėje. Nesvarbu, jaunas jis ar senas, teistas ar ne – žiūrėkime į jo laikyseną padaryto nusikaltimo atžvilgiu“, – sakė K. Mišinienė.
Pasak jos, šiuo atveju ypač svarbu tai, kaip pats nuteistasis vertino jam pareikštus kaltinimus.
„Ką mes matėme? Kategorišką neigimą, net nesvarstymą dėl kaltės pripažinimo, atvirkščiai, teisiamasis su gynėju tyčiojosi iš aukos, kūrė nebūtas versijas, save pozicionavo kaip nekaltai teisiamą“, – teigė KOPŽI vadovė.
K. Mišinienė taip pat kritiškai įvertino teismo sprendimą atsižvelgti į nuteistojo situaciją ir jam skirti lygtinę laisvės atėmimo bausmę.
„Teisėjai nusprendė, jog kalėjimas neigiamai paveiks šį žmogų, tad belieka prievartautoją–klouną sveikinti pasisekus sudaryti trapų įvaizdį“, – teigė ji.
Seksualinė prievarta aukos gyvenimą padalija į „prieš“ ir „po“
K. Mišinienė pabrėžė, kad seksualinės prievartos pasekmės kiekvienam žmogui gali būti skirtingos, tačiau pats nusikaltimas dažnai palieka ilgalaikę traumą.
„Iš šono gali pasirodyti, kad visi seksualiniai nusikaltimai, visos aukos yra vienodi. Tačiau realybėje mes matome ir labai jaunus vaikus, vos kelių metų mergaites ir berniukus, ir jau subrendusius žmones, kurie patyrė vienkartinį užpuolimą arba ilgametę prievartavimo, tvirkinimo traumą. Tad vieno, tinkančio visiems atsakymo čia nėra.
Bendrai kalbant, visada seksualinė prievarta yra griaunantis, giliai žalojantis nutikimas, savotiškai padalinantis nukentėjusiojo gyvenimą į prieš ir po. Fizinės žaizdos užgyja, tačiau psichologinė trauma gali virsti ilgalaikiu nerimu, nuotaikų kaita, įvairiais valgymo sutrikimais, suicidiniais impulsais, depresija“, – teigė K. Mišinienė.
Anot jos, centre stengiamasi seksualinio smurto aukoms kuo greičiau suteikti profesionalią pagalbą.
„Mes labai stengiamės, kad nukentėjusieji kuo greičiau gautų kvalifikuotą psichologinę pagalbą, kuri padėtų jiems neįstrigti traumoje, pripažinti savo jausmus, mokytis įvairių susitvarkymo su pasekmėmis technikų“, – sakė KOPŽI vadovė.
Švelnesnis požiūris į prievartautoją gali dar labiau žeisti auką
Pasak K. Mišinienės, teismo sprendimas ir tai, kaip jame vertinamas nuteistasis, gali turėti reikšmės ir pačiai nukentėjusiajai.
„Bet koks teismo švelnus apsiėjimas su teisiamais prievartautojais sukelia audrą neigiamų jausmų šių nusikaltėlių aukoms, jos jaučia nusivylimą, net išdavystės jausmą.
Teisėjai akcentuoja teisiamojo teigiamas savybes, tačiau prievartos auka matė jį visai kitokį – žiaurų, negailestingą, laimingą, kai jai skaudėjo, kai ji kentėjo“, – pridūrė K. Mišinienė.
K. Mišinienė teigė, kad šis atvejis, jos vertinimu, nėra išskirtinis.
„Tikrai neišskirtinis [atvejis], deja. Neretai matome, kaip seksualinės prievartos atveju yra sunkiai pradedami ikiteisminiai tyrimai, kaip jie greitai, „nesant pakankamai įrodymų“, nutraukiami, teismuose dažniau yra nagrinėjamas aukos „padorumo“ klausimas, negu prievartautojo tamsūs motyvai“, – sakė ji.
KOPŽI vadovė taip pat kelia klausimą, ar siekis atsižvelgti į nuteistojo jaunumą ar kitas aplinkybes neturėtų būti vertinamas kartu su nukentėjusiojo patirtimi.
„Be abejo, tiek teisėjai, tiek mes visi puikiai žinome, jog kalėjimai mūsų šalyje yra nuteistųjų sulaužymo, jų žmogiškojo orumo sunaikinimo vietos, tad galima suprasti norą apsaugoti jauną prievartautoją nuo to, kas gal būt jo laukia užsivėrus sunkiems kalėjimo vartams.
Bet kodėl nukentėjusiųjų sąskaita yra demonstruojamas šis gailestis ir užuojauta, gal tada iš viso prievartautojų nereikia teisti – vienas jaunas, kitas sunkiai serga, trečias pats vaikystėje buvo prievartautas? Ir visiems bus labai baisu kalėjime?“ – klausė K. Mišinienė.
Kodėl seksualinio smurto aukos dažnai neprabyla?
K. Mišinienė taip pat atkreipė dėmesį į priežastis, dėl kurių seksualinio smurto aukos ne visada iš karto prabyla apie tai, kas joms nutiko.
„Vienos aukos neprabyla todėl, kad kai jos bandė kalbėti, jomis netikėjo ir jų nesiklausė, kitos neturi žodžių apsakyti tai, kas joms nutiko, trečios yra gilioje traumoje, kaltina save, bijo aplinkinių reakcijos – tikrai daug yra priežasčių visoms joms nekalbėti.
Galiu atsakingai pasakyti, jog visuomenei laikas laužyti stereotipinį supratimą apie smurto aukas, dešimtmečiais laikyti jas pasyviomis, nelaimingomis, palaužtomis būtybėmis. Taip, daug čia skausmo, nusiminimo, nepasitikėjimo. Bet yra daugybė drąsių, šaunių moterų, mergaičių, kurios tiek dėl savęs, tiek dėl kitų apsisprendžia liudyti, dalyvauti teisminiuose procesuose.
Tačiau ne vienai jų tenka vėl pasijusti išduotai, traumuotai, kai teisėsauga nepradeda tyrimo ar jį nutraukia, nesugeba įvertinti nukentėjimo. Gal būt laikas būtent apie tai daugiau kalbėti?“ – klausė KOPŽI vadovė.
Sureagavo Anykščių rajono savivaldybė
Po teismo sprendimo visuomenėje kilus klausimams dėl nepilnametę išžaginusio vyro darbo pramogų parke, dėmesys krypo ne tik į patį nusikaltimą, bet ir į tai, kaip buvo užtikrinamas lankytojų saugumas bei atrenkami parko darbuotojai.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi ir į Anykščių rajono savivaldybę, kurios atstovai teigė, kad kad patį įvykį vertina neigiamai, tačiau teismo sprendimo komentuoti nesiryžta.
„Savivaldybė kiekvieną incidentą, susijusį su visuomenės saugumu ar nepagarbiu elgesiu, vertina neigiamai. Kalbant apie teismo sprendimus, savivaldybė gerbia teisinės valstybės principus ir teismų priimamus sprendimus, tačiau teisinių proceso baigčių nekomentuoja“, – nurodo savivaldybė.
Savivaldybė taip pat pabrėžė, kad minimas pramogų parkas yra privatus ūkio subjektas, todėl savivaldybė nesikiša į jo vidinę veiklą.
„Savivaldybė nedalyvauja privataus verslo valdyme, todėl neatlieka ir nevertina privačių įmonių vidaus procesų, tokių kaip darbuotojų atranka, jų kvalifikacijos kėlimas ar darbuotojų apmokymai. Už darbuotojų kompetenciją, elgesio standartus bei teikiamų paslaugų kokybę yra atsakingas pats objekto valdytojas (vadovybė).
Savivaldybė nedalyvauja privačių subjektų darbuotojų atrankos procedūrose ir nedisponuoja informacija apie privačių įmonių darbuotojų kvalifikaciją ar praeitus apmokymus. Ši informacija priklauso privataus juridinio asmens vidaus administravimo sričiai, todėl savivaldybė šių duomenų nevertina“, – aiškina atstovai.
Tuo metu pasiteiravus, ar savivaldybė mato poreikį imtis papildomų priemonių, kad panaši situacija ateityje nepasikartotų, atstovai nurodė, kad privačių objektų teritorijose už tai atsako patys jų valdytojai.
„Savivaldybė pagal savo kompetenciją užtikrina viešąją tvarką bei bendradarbiavimą su atsakingomis institucijomis bendrose viešosiose erdvėse. Privačių objektų teritorijose už lankytojų saugumą, personalo priežiūrą ir atitinkamų taisyklių užtikrinimą tiesiogiai atsako tų objektų valdytojai“, – atsakyme raštu pabrėžia savivaldybė.
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