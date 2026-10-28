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TV3 naujienos > Žmonės

Po 7 metų išsiskyrė garsi aktorė: apie santykių krizę kalbėta jau seniai

2026-10-28 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Holivudo aktorė ir komikė Amy Schumer (45) bei virtuvės šefas Chris Fischer (46) oficialiai nutraukė santuoką. Pora išsiskyrė praėjus dešimčiai mėnesių po to, kai paskelbė apie sprendimą pasukti skirtingais keliais.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (38)

Holivudo aktorė ir komikė Amy Schumer (45) bei virtuvės šefas Chris Fischer (46) oficialiai nutraukė santuoką. Pora išsiskyrė praėjus dešimčiai mėnesių po to, kai paskelbė apie sprendimą pasukti skirtingais keliais.

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Kaip praneša „Page Six“, A. Schumer ir Ch. Fischer skyrybų procesas Niujorko Aukščiausiajame Teisme jau baigtas.

(38 nuotr.)
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Apie skyrybas pranešė viešai

Filmo „I Feel Pretty“ žvaigždė prašymą nutraukti santuoką pateikė šių metų sausį, po septynerių bendro gyvenimo metų.

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A. Schumer ir Ch. Fischer slapta susituokė 2018 metais, o 2019-aisiais susilaukė sūnaus Gene.

Apie sprendimą skirtis aktorė pirmą kartą viešai pranešė 2025 metų gruodį, pasidalijusi įrašu socialiniame tinkle „Instagram“.

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„Bla, bla, bla... Mes su Chris po septynerių metų priėmėme sunkų sprendimą nutraukti santuoką. Mes labai mylime vienas kitą ir toliau daugiausia dėmesio skirsime savo sūnaus auginimui“, – tuomet rašė ji.

„Būtume dėkingi, jei šiuo laikotarpiu gerbtumėte mūsų privatumą“, – pridūrė A. Schumer.

Paneigė kalbas apie skyrybų priežastis

Po žinios apie skyrybas viešojoje erdvėje netrūko spėlionių, kodėl pora nusprendė pasukti skirtingais keliais.

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Dalis internautų svarstė, kad santykių pabaiga galėjo būti susijusi su pastebimais aktorės išvaizdos pokyčiais ir numestu svoriu. Vis dėlto A. Schumer tokias kalbas paneigė.

„Bla, bla, bla... Ne todėl, kad numečiau kelis kilogramus ir pagalvojau, jog dabar galiu susirasti ką nors geresnio. Ir ne todėl, kad jis yra seksualus, James Beard apdovanojimą pelnęs virtuvės šefas, kuris vis dar gali sužavėti patrauklias moteris. Skiriamės draugiškai, išsaugodami meilę ir pagarbą! Visada būsime šeima“, – kitame įraše rašė komikė.

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Apie santykių problemas kalbėta ne vienerius metus

Kalbos apie galimą A. Schumer ir Ch. Fischer santuokos krizę sklandė jau kurį laiką.

Dar 2021 metais virtuvės šefas sukėlė diskusijų, kai žmonai 40-ojo gimtadienio proga padovanojo tortą su netikėtu užrašu.

„Aš tave palieku. Tai buvo vienintelis būdas, kurį sugalvojau, kaip tau tai pasakyti“, – buvo parašyta ant torto.

Nors tuomet tai buvo pokštas, vėliau, pasirodžius žinioms apie skyrybas, ši istorija vėl sulaukė dėmesio.

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