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Tatuiruotę pasidariusi Sauliaus Skambino mylimoji Živilė atskleidė jos reikšmę

2026-10-26 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma plaukų procedūrų meistrė Živilė Barzdaitytė iš moterims skirto vakaro išėjo su penktąja tatuiruote – mažu trejetu. Tačiau kartu su Rigaile Zupke „Florez“ švenčių studijoje surengto susitikimo tikslas, pasak Živilės, buvo ne tik susipažinti su ukrainiete meistre Kateryna, rašoma pranešime spaudai.

Žinoma plaukų procedūrų meistrė Živilė Barzdaitytė iš moterims skirto vakaro išėjo su penktąja tatuiruote – mažu trejetu. Tačiau kartu su Rigaile Zupke „Florez“ švenčių studijoje surengto susitikimo tikslas, pasak Živilės, buvo ne tik susipažinti su ukrainiete meistre Kateryna, rašoma pranešime spaudai.

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„Mes esame mamos, žmonos, turime įvairių įsipareigojimų ir ant savo pečių nešame didelę naštą. Kartais savo norus padedame kažkur į dėžutę, nes viskas atrodo svarbiau: vaikai, darbai, vyras. Norėjosi, kad tą vakarą moterys būtų pačios sau gražiausios, apsirengtų taip, kaip gerai jaučiasi, ir nesijaustų kažkieno vertinamos“, – sako Ž. Barzdaitytė.

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(87 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moteriškas vakaras „Florez“ švenčių studijoje (nuotr. pranešimo spaudai)

Dėl tatuiruotės persigalvojo kelis kartus

Specialistė iš „Eterna tattoo“ sulaukė didelio susidomėjimo. Živilė prisipažįsta iš pradžių abejojusi, ar moterys ryšis tokiam ilgalaikiam prisiminimui.

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„Galvojome, ar nebus taip, kad mes, organizatorės, pasidarysime po tatuiruotę, kad bent kažkas pas meistrę nueitų. O ten buvo eilė! Vienoms tai buvo pirmoji tatuiruotė, kitoms – jau nebe pirma“, – pasakoja pašnekovė.

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Pati Živilė iki šio vakaro turėjo keturias nedideles tatuiruotes. Tarp jos pasirinktų simbolių – širdelė, žvaigždutė, planeta ir kryžiukas. Penktosios idėją jai gimė paskutinę akimirką.

„Man trys – gražiausias skaičius. Jeigu reikia ką nors rinktis, visada renkuosi trečią“, – sako Živilė.

Vis dėlto vakaro metu atsirado ir kitų minčių. Pamačiusi tatuiruotę besidarančią seserį, ji svarstė pasirinkti tokį patį piešinį. Vėliau dėmesį patraukė kitų viešnių pasirinktas užrašas „Why not?“.

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Prie trejeto ji grįžo po pokalbio su renginių būrėja Laura, prisistatančia „Meilės magijos“ vardu. Ši viešnioms buvo paruošusi korteles su frazėmis ir amuletus, kuriuos reikėjo išsirinkti nematant. Živilė ištraukė lapelį su žodžiais „Ne viskas, kas vėluoja, yra prarasta, pasitikėk savo laiku“ ir kupidoną vaizduojantį amuletą.

„Laura pasakė, kad buvo paruošusi trisdešimt kortelių, o aš atėjau trisdešimta ir ištraukiau paskutinę. Pradėjau juoktis: mano gimtadienis – trisdešimtą dieną, o į vakarą atėjau su mintimi apie trejetą. Galiausiai pati paskutinė nuėjau pas tatuiruočių meistrę ir pasakiau: vis dėlto darome trejetą“, – pasakoja Ž. Barzdaitytė.

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Net linkėdamos sau nepamiršo kitų

Vakarą organizatorės pradėjo ritualu: viešnios po vieną žengė į ratą, ėmė gintaro dulkių ir, berdamos jas į ugnį, išsakė palinkėjimą sau. Živilė pastebėjo, kad net gavusios tokią užduotį moterys nepamiršo aplinkinių.

Pasak pašnekovės, būtent dėl to tokių susitikimų ir reikia: kad kasdieniai vaidmenys bei rūpesčiai bent trumpam užleistų vietą pačios moters norams.

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„Pamirštame save palepinti. Pamirštame, kad aš esu moteris, tiesiog moteris, ir man nieko papildomai dėl to nereikia daryti“, – sako Živilė.

Norinčios asmeniškesnio pokalbio vakaro metu galėjo užsukti pas Laurą, kuri traukė taro kortas ir individualiai atsakė į viešnioms rūpimus klausimus. Pasak organizatorės, norinčiųjų netrūko visą vakarą.

Raudonas lūpdažis nustebino ir pačią Živilę

Praktinę vakaro programą pradėjo stilistė Karolina, pasakojusi apie spintos kapsulę – kaip iš nedidelio drabužių skaičiaus susikurti skirtingų derinių ir gerai atrodyti neišlaidaujant.

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Makiažo meistrė Jurga Shpaklė supažindino su makiažo pagrindais ir padėjo viešnioms išsirinkti tinkamą raudono lūpdažio atspalvį. Ši vakaro dalis atradimu tapo ir Živilei.

„Pati sužinojau, kad man tinka atspalvis, kurio visą laiką vengiau“, – prisipažįsta ji.

Pasak pašnekovės, makiažo meistrės pasakojimas greitai įtraukė susirinkusias moteris: jos filmavo, fotografavo priemones ir stebėjo, kaip atrodo skirtingi raudonų lūpų variantai.

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„Ji atėjo su tokia energija, kad iškart pakėlė visoms nuotaiką. Moterims buvo labai įdomu“, – pasakoja Živilė.

Iš vietų viešnias pakvietė pakilti ir „Asidės“ šokių studijos šokėjos. Jos parengė pasirodymą, keitė kostiumus, o vėliau į šokius įtraukė ir vakaro dalyves.

Išsinešė po rožę ir pažadą susitikti

Dar viena vakaro užduotis laukė pakabintuose vokuose. Kiekviena viešnia galėjo pasiimti voką su įkvepiančia mintimi ir raktu. Iš pažiūros vienodi raktai tiko ne visoms spynoms – tik trys atrakino dėžutes su pagrindinėmis dovanomis. Kitoms dalyvėms taip pat buvo paruoštos renginio draugų dovanos.

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Gėlėmis pasirūpino Modestas Vasiliauskas: jis dovanojo puokštes studijai papuošti ir rožes, kurias organizatorės išdalijo viešnioms.

Živilė kartu su „Florez“ švenčių studijos šeimininke Rigaile Zupke rūpinosi ir vakaro dekoru. Po pirmojo susitikimo organizatorės neabejoja – dar vieną moterims skirtą renginį planuoja surengti šiemet.

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