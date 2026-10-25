Lietuvės kuriamas grožybes moterys šluoja masiškai: atskleidė sėkmės paslaptį

Naujienų portalui tv3.lt Vanesa papasakojo, kaip pavyksta išgauti itin tikrovišką aksesuarų vaizdą, kodėl kilo idėja įprasminti būtent uogas ir kitas gamtos gėrybes bei atskleidė savo dirbinių kainą.
Gamina vasaros įkvėptus papuošalus
Pašnekovė teigė, kad noras gaminti papuošalus kilo iš ieškojimo ko nors išsiskiriančio ir unikalaus – juk net maža stiliaus detalė keičia visumą.
„Esu mados dizainerė, todėl kūryba, drabužiai, įvaizdžiai ir detalės visuomet buvo svarbi mano gyvenimo dalis. Mane tiesiog žavi, kaip nedidelis akcentas gali pakeisti visą įvaizdį ir suteikti jam tam tikro charakterio.
Būtent todėl „Pantherchic“ atsirado iš noro savo rankomis kurti išskirtinius, žaismingus ir unikalius papuošalus“, – dalijosi ji.
Paklausta, kodėl pasirinko gaminti papuošalus su gamtos gėrybių motyvais, Vanesa teigė įkvėpimą gavusi iš varaos, kurios mažą detalę norisi nešiotis ir šaltuoju metų sezonu.
„Mano pagrindinis įkvėpimo šaltinis buvo vasara, jos spalvos, skoniai ir, žinoma, uogos. Norėjosi sukurti tokius netikėtus papuošalus, kurie leistų dalelę šio sezono nešiotis su savimi ištisus metus.
Tuo metu Lietuvoje nebuvau mačiusi, kad kas nors kurtų kažką panašaus, o man, kaip kūrėjai, tai buvo be galo svarbu. Taigi pradėjau savo rankomis lipdyti uogytes, pipiriukus ir alyvuoges“, – sakė Vanesa.
Procesas reikalauja neįtikėtino kruopštumo
Bene populiariausi jos gaminiai – papuošalai su uogomis. Pasak kūrėjos, jų gaminimas yra ilgas ir kruopštumo reikalaujantis procesas, nes kiekvieną uogos dalelę ji lipdo rankomis, o tokių reikia net daugiau nei 100 vienai uogai.
„Nenaudoju jokių formelių, todėl nėra nė vienos visiškai vienodos uogos. Man atrodo, kad būtent tai ir suteikia kiekvienam papuošalui išskirtinumo. Kiekvienas jų yra unikalus, nes viskas gaminama rankomis.
Papuošalus gaminu etapais, iš karto ruošdama didesnę partiją. Tačiau apytiksliai vienai uogytei skiriu apie valandą ar pusantros, priklausomai nuo jos sudėtingumo. Pirmiausia parenku spalvas, maišau polimerinį molį, kol išgaunu norimą atspalvį. Tuomet rankomis formuoju mažyčius rutuliukus. Būtent šis etapas užima daugiausia laiko, nes iš tų mažyčių rutuliukų po truputį sudėlioju visą uogytę.
Kartą, gamindama gervuogę, nusprendžiau suskaičiuoti, kiek tokių rutuliukų reikia vienai uogai. Žinokite, pasirodo, net 115! Pati buvau nustebusi, kiek daug smulkių detalių telpa tokiame mažame kūrinyje.
Vėliau suformuotas uogytes kepu tam skirtoje orkaitėje, o po to paruošiu jas papuošalams ir surenku galutinį gaminį. Tai labai ilgas, kruopštumo ir kantrybės reikalaujantis procesas“, – teigė moteris.
Technikos ji išmoko pati, tačiau greičiau įgauti tempą padėjo vaikystėje turėtas pomėgis lipdyti iš plastelino bei dizainerės patirtis.
„Darbo su polimeriniu moliu technikų mokiausi savarankiškai. Stebėjau kitų meistrų pamokas internete ir labai daug eksperimentavau pati, kol išgavau tokį rezultatą, kokį įsivaizdavau. Tikrai mokiausi gal pusę metų, kad pasiekčiau būtent tokį rezultatą, kokio norėjau.
Bet kūryba savo rankomis man artima nuo pat vaikystės, nes būtent tada labai mėgau lipdyti iš plastilino. Rankdarbiai man visuomet teikė džiaugsmą, o po truputį šis pomėgis peraugo į mados dizainą.
Esu pristačiusi kelias savo drabužių kolekcijas, kūrusi aksesuarus, eksperimentavusi su formomis, taip pat piešusi ant drabužių. Tad papuošalų kūrimas man yra natūralus kūrybinio kelio tęsinys. Manau, kad mados dizaino žinios taip pat padeda pajusti spalvų derinius, proporcijas ir matyti patį papuošalą kaip viso įvaizdžio dalį“, – dėstė pašnekovė.
Kaina ir klienčių susidomėjimas
V. Jackevič atskleidė, kiek kainuoja jos kuriami rankų darbo papuošalai:
„Mano papuošalų kainos svyruoja nuo 35 iki 150 eurų. Tai labai priklauso nuo modelio, naudojamų medžiagų ir paties darbo sudėtingumo. Pavyzdžiui, auskarų pora kainuoja 55 eurus. Kadangi kuriu labai ribotais kiekiais, man svarbu kiekvienam papuošalui skirti pakankamai laiko ir dėmesio, kad išlaikyčiau kokybę ir unikalumą“.
Vanesa teigė pastebėjusi, kad neretai jos gamyba tampa moterų dovanomis sau pačioms, tačiau jų nevengia ir pirkti kitiems. Ji pasakojo, kad dažnai iš klienčių susilaukia atsiliepimų, kad papuošalai traukia aplinkinių dėmesį.
„Dažniausiai moterys papuošalus perka sau, tačiau pastebėjau, kad juos perka ir dovanoms.
Moterys pasakoja, kad kartais, kai kalbasi su kitu žmogumi, šis žiūri net ne į veidą, o į papuošalus, nes jie labai atkreipia dėmesį. Sako, kad žmonės prieina ir klausia, iš kur tokie papuošalai, stebisi, kad jie atrodo kaip tikri.
Jie tikrai labai saviti ir atrodo itin natūraliai. Sulaukiu daug atsiliepimų ir pastebiu, kad moterys, įsigijusios vieną papuošalą, sugrįžta nusipirkti dar vieno. Dėl to labai džiaugiuosi“, – šypsojosi ji.
Nors šis pomėgis į verslą peraugo dar neseniai, V. Jackevič sakė besidžiaugianti klienčių, vertinančių rankų darbą, susidomėjimu.
„Savo kūrybą reklamuoti pradėjau vasaros pabaigoje. Taigi praėjo dar gana nedaug laiko, tačiau jau nemažai žmonių žino apie mano papuošalus, komentuoja ir net sako, kad įtraukia juos į savo norų sąrašus, pavyzdžiui, norėtų gauti dovanų po Kalėdų eglute.
Labai džiaugiuosi, kad žmonės vertina rankų darbą. Žinoma, yra ir tokių, kurie nesupranta, kodėl papuošalai tiek kainuoja, arba apskritai nesupranta tokių papuošalų idėjos. Tačiau puikiai suprantu, kad kiekviena prekė turi savo auditoriją. Labai džiaugiuosi, kad moterys renkasi mano kūrybą“, – džiaugėsi Vanesa.
Patarimai norintiems rankų darbą paversti verslu
Ne paslaptis, kad savo rankomis kuriamus gaminius pristatyti pasauliui ir iš pomėgio sukurti sėkmingą verslą – nelengva užduotis. Vis dėlto moteris įsitikinusi, kad svarbiausia – išdrįsti žengti pirmąjį žingsnį, todėl ji pasidalijo vertingais patarimais tiems, kurie svajoja žengti šiuo keliu.
„Pirmiausia patarčiau tiesiog pradėti ir leisti sau mokytis. Nereikia tikėtis, kad pirmasis bandymas iš karto atrodys taip, kaip įsivaizduojate, nes rankų darbas reikalauja labai daug kantrybės, praktikos ir noro bandyti dar ir dar kartą.
Taip pat patarčiau ieškoti savo braižo, nes būtent jis suteikia kūrybai išskirtinumo. Svarbu nebijoti kurti to, ko dar niekas nedaro. Kartais atrodo baisu, kad kažkam nepatiks, kažkas nesupras, tačiau jeigu turite savo idėją, verta suteikti jai galimybę.
Taip pat labai svarbu vertinti savo laiką, nes už mažo daikto dažnai slypi daugybė darbo valandų. Jeigu žmogus kuria su meile, jis turėtų skirti tiek pat laiko ir dėmesio ne tik kokybei, bet ir tam, kaip pristato save bei savo prekės ženklą.
Žmonėms, kurie taip pat nori pradėti, pasakyčiau, kad tikrai bandytų, nes man pačiai tai jau trečias bandymas. Pirmasis mano verslas buvo susijęs su piešimu ant drabužių, tačiau vėliau kažkaip iš to išaugau. Viskas natūraliai perėjo į mados dizainą, pradėjau kurti drabužių kolekcijas, o galiausiai atsirado ir „Pantherchic“, – kalbėjo pašnekovė.
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