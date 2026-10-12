Genutė Žalienė parodė neįtikėtiną savo talentą: pamatę – apstulbo

Įrašu apie tai ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Pamatę talentą – apstulbo
Nuotraukų karuselėje galima matyti ją pozuojančią prie pačios nutapyto paveikslo. Jame pavaizduotos vaišėmis nukrautas stalas, prie kurio puotauja lapės.
Prieraše moteris atskleidė jo pavadinimą – „Uninvited guests“ (liet. – „Nekviesti svečiai“) bei išmatavimus.
Netrukus po nuotraukų paviešinimo, ėmė plūsti žmonių komentarai. Instagram vartotojai neslėpė susižavėjimo buvusios televizijos laidų vedėjos meno kūriniu.
Jie rašė:
„Tai nerealu, Guste.“
„Labai talentinga.“
„Wow, tai nuostabu.“
„Ne tik graži, bet ir nuostabi menininkė.“
„Kaip gražu!“
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