Skambino mylimoji Živilė prabilo apie sveikatos išbandymus ir ateities planus: „Su Sauliumi...“

Naujienų portalui tv3.lt Živilė Barzdaitytė atvirai prakalbo ir apie artėjantį gimtadienį, prabėgusius metus ir atskleidė, kodėl neketina kurti didelių planų su mylimuoju.
Gimtadienio puotos neplanuoja
Apie artėjantį gimtadienį Živilė kalbėjo be didelio entuziazmo – nors savo amžiaus nesigėdija, šiemet šventei ruoštis neskuba ir pripažino, kad pastarieji metai buvo kupini darbo:
„Praėjusį gimtadienį paminėjau su artimais draugais smarkiai ir smagiai. Buvo Helovino tema, smagiai atšventėme, tad manau, kad šiemet jau išlydėjau tą temą, ateinu į brandą... Praeitais metais galvojau, kad tai niekada neateis ir kad tas Helovinas žavės mane dar ilgai. Nežinau, ar šiais metais esu pavargusi, nes daug darbo buvo... Praėję metai buvo labiau apie keliones, išvykas, koncertus, šventes. Tad šie metai buvo tikrai apie darbą. Nesustoju ir kažkaip nenoriu švęsti. Sueis 36-eri ir kažkaip nesigėdiju visai savo amžiaus, bet man labai negražus šis skaičius“, – atviravo pašnekovė.
Pasak Živilės, šiemet gimtadienį ji švęs ramiau: „Užsisukus darbų rate, veiklos tikrai daug, visko nespėju pasidaryti. Tad nebuvo laiko planuoti gimtadienio. Galvoju, kad galbūt išeisiu tik su merginomis į miestą, galbūt su artimaisiais kokių pietų... Artėjant gimtadieniui gal liūdna darosi, kad nesusiorganizavau jokios šventės, gal šiek tiek ir norėtųsi kažkaip paminėti, bet jau neiniciavau šventės organizavimo, neturiu tam resursų.“
Paklausta, kokie jai buvo pabėgę metai, žinoma plaukų sveikatinimo meistrė buvo atvira:
„Galiu pasakyti, kad šie metai nebuvo man lengvi, labai daug visko vyko, buvo daug darbo, tuomet susidūriau su tam tikromis sveikatos problemomis, kurios turėjo išsispręsti. Ta pati operacija ir atsigavimas po to... Žodžiu, viskas labai susidėjo. Buvo ir psichologinių lūžių, galbūt nuovargis darė savo. Tikrai nebuvo lengvi metai, bet įdomūs. Negaliu pykti ant jų.
Sunkumai atneša kažkokius sprendimus, kažkokias galimybes. Esu iš tų, kurių sunkumai nepalaužia. Tada aš kaip tik stojuosi ir atsigaunu, ir einu tolyn. Tai mane ir grūdina. Manau, kad po šių metų aš dar stipresnė. Atėjo ir kažkokia ramybė. Anksčiau buvau tokia teisybės ieškotoja, man atrodydavo, kad visų gaila, reikia užstoti, apginti, o dabar aš tiesiog ieškau ramybės.“
Nors jos gyvenimo kelyje netrūko sunkumų, buvo ir džiugių akimirkų. „Šie metai atnešė ir nemažai gėrio, nes daugiau keliavome. Atrodydavo, kad dirbi, dirbi ir tavęs laukia kažkoks apdovanojimas – kelionė. Turėjome naujų įspūdžių, patirčių. Tuomet įstojau mokytis, plečiu savo paslaugų asortimentą, nuolat mokausi, vykstu į mokymus tobulintis ir pati vedu mokymus. Labai daug visko yra apie darbą, apie veiklą, bet kai myli tai, ką darai, tada ir norisi tobulėti, augti, plėstis ir turėti, ką pasiūlyti daugiau žmonėms“, – šyptelėjo Živilė.
Prakalbo apie operaciją ir ateities planus
Tiesa, šių metų rugsėjo mėnesį moteriai buvo atlikta operacija, kurios metu pašalinta sparčiai augusi gimdos mioma. Laimei, operacija praėjo sėkmingai, o Živilė po jos stebino ne tik artimuosius, bet ir gydytoją – į darbus ji grįžo praėjus vos savaitei.
„Manimi stebisi ir mano artimieji, ir mano gydytojas. Pamenu, kai planavome operaciją ir aš paklausiau, per kiek laiko atsistatysiu. Jis pasakė, kad reikės poros mėnesių, kad galėčiau jau pilna koja grįžti į gyvenimą. Ir tik po mėnesio – į darbą. Aš pasižiūrėjau į savo grafiką ir pasakiau, kad turiu savaitę laiko tokią laisvesnę ir per ją turiu atsigauti.
Esu darboholikė, turiu šitą bėdą. Bet taip ir buvo – mane išoperavo ir aš lygiai po savaitės jau turėjau klientę ir ėjau dirbti. Tikrai ganėtinai gerai jaučiuosi, jeigu jaučiu, kad truputėlį persistengiu, tuomet sustoju ir pailsiu, bet į savo tempą aš grįžau tikrai ganėtinai greitai. Po 10 d. ėjau ištraukti siūlų, tai seselės stebėjosi, kad aš taip greitai atsistatinėju, bet, kaip gydytojas ir sakė, kad čia yra psichologinis dalykas – kaip sau nustačiau, pasakiau, kad negali ilgai gulėti, ir greitai atsistojai ant kojų. Džiaugiuosi, kad ryžausi šiai operacijai, nes ganėtinai palengvino man gyvenimą po darinio pašalinimo. Pasirodo, kad tai kėlė man daugiau problemų, nei aš galvojau“, – atviravo ji.
Paklausta apie ateities planus, Živilė džiaugėsi, kad yra užsibrėžusi ne vieną tikslą, kurį tikisi įgyvendinti šiemet:
„Su drauge mes organizuojame renginį moterims, kad jos atkreiptų į save dėmesį, rūpintųsi savimi: apie grožį, paslaptis ir panašiai. Tad tikrai veiklos netrūksta, daug visko veikiu ir ilsėtis nėra kada. Naujų tikslų tikrai turiu.
Man ruduo asocijuojasi su naujais metais ir nuo tada užsibrėžiu naujus tikslus. Dabar pirmenybė yra mokymams, norisi išspausti maksimumą, todėl pati daug mokausi, kad galėčiau kuo daugiau pasidalinti. Tikslas būtų su šiais mokymais išvažiuoti į užsienį. Visa tai nuvežti užsienyje gyvenantiems lietuviams, pasidalinti tuo, ką išmokome, sugebame, kad visur būtų kokybiškos paslaugos.
Ir dar atsirado kaip hobis, o tuo pačiu ir veikla – renginiai, kuriuos padėjome organizuoti su mano drauge Ringaile, kuri yra „FloreZ“ švenčių studijos įkūrėja. Turime labai gražią vietą renginiams, o ir pati Ringailė yra dekoratorė, tad ji maksimaliai pasistengia, kad šventės būtų nuostabios. Abi turime didelių siekių tolimesnei veiklai.“
Apie santykius su Sauliumi prakalbusi Živilė neslėpė, kad jų kasdienybėje dabar daugiau atskirų veiklų, tačiau toks gyvenimas abu tenkina.
„Su Sauliumi kažkokių didelių planų nebeplanuoju, nebekuriu, nes trūksta laiko kažkokiems naujiems dalykams. Kaip tik nuėjau galbūt daugiau į savo veiklą. Jis turi savo darbus, šokių čempionatus. Pas mus bendro liko – vaikų stovyklos, kurias mes vis dar organizuojame. Jis nuėjo į savo, o aš į savo – ir tai tenkina, nes galbūt pailsime vienas nuo kito, grįžę namo labiau džiaugiamės vienu kitu“, – šyptelėjo ji.