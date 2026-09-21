Sauliui Skambinui – nemalonumai: atsidūrė teismo akiratyje

S. Skambinas 2023 metais įkūrė bendrovę „Apple world“, kurios veikla, kaip nurodoma, susijusi su kompiuterinių ir ryšių technologijų prekyba, nuoma bei remontu.
Susidūrė su nemalonumaus
Kaip skelbia portalas Alfa.lt, būtent dėl šios bendrovės vyras susidūrė su nemalonumais dėl laiku nepateiktų 2024 m. finansinių ataskaitų.
Už pažeidimą jam skirta 615 eurų bauda, tačiau S. Skambinas su tokiu sprendimu nesutiko ir kreipėsi į teismą. Vis dėlto jo skundas buvo atmestas.
„Apple world“ pastaraisiais metais faktiškai nevykdė veiklos, 2025 m. pardavimo pajamos siekė 0 eurų.
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