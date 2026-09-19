Profilaktinio patikrinimo metu Sauliaus Skambino mylimoji Živilė sužinojo netikėtą žinią: „Buvo nuspręsta nieko nelaukti...“

Naujienų portalui tv3.lt Ž. Barzdaitytė teigė, kad apie gimdos miomą sužinojo visiškai netikėtai – profilaktinio patikrinimo metu jokių simptomų ji nejautė.
Gulėsi ant operacinio stalo
Visai neseniai moteriai Kaune buvo atlikta gimdos miomos šalinimo operacija, kuri praėjo sėkmingai.
„Jau po operacijos galiu sakyti, kad jaučiuosi gerai. Aišku, jaučiu tempimą, maudimą, bet tikrai galiu laisvai judėti. Atsigaunu gana greitai ir savijauta gera“, – šyptelėjo ji.
Apie sveikatos problemą Živilė nė nenutuokė – jokių simptomų ji nejautė. Vis dėlto profilaktinis patikrinimas atskleidė pakitimus, o vėliau atlikti tyrimai patvirtino gimdos miomą.
„Tiesiog pagal mano amžių buvo atliktas profilaktinis patikrinimas. Kai sulaukiau gydytojos skambučio, kad reikėtų atvykti pasitikrinti, nedvejojau. Visą laiką laikausi taisyklės, kad jeigu reikia, tai reikia nueiti pasižiūrėti, kas priklauso pagal amžių, kad būtų galima išvengti tolimesnių problemų. Būtent tos apžiūros metu buvo atliktas tyrimas ir rasta kažkokių pakitimų. Žinoma, toliau sekė papildomi tyrimai ir galiausiai buvo atrasta gimdos mioma“, – atskleidė Živilė.
Tą kartą ji su gydytoja pasitarė, kad mioma nėra tokia didelė, kad reikėtų iš karto operuoti: „Metus laiko ją stebėjome. Iš viso praėjo pusantrų metų, ji augo labai sparčiai. Buvo duoti nurodymai, ko vengti, ir sąžiningai jų laikiausi, bet ji vis tiek augo, didėjo. Tad gydytoja pasakė, kad be operacijos neišsiversime.
Jau vasaros pradžioje turėjo būti atlikta operacija, tačiau man buvo prasidėjusi alerginė sloga, o, kaip žinia, esant karščiavimui ir t.t., operacijos neatliekamos. Tad buvau išsiųsta namo ir sutarta operaciją perkelti į rugsėjo mėnesį. Na, dabar jau ji ir atlikta.“
Pasak pašnekovės, per tą laiką mioma sparčiai augo, o ilgainiui ji pradėjo jausti ir skausmus: „Ji pradėjo spausti vidaus organus, gimdą pradėjo stumti į priekį, nes jai jau buvo mažai vietos. Tada jau ir pradėjau jausti nugaros skausmus, nes mioma buvo nugarinėje dalyje, prie jos buvo prisitvirtinusi. Tikrai buvo prasidėję simptomai, kurie pradėjo trukdyti gyventi komfortiškai, tad neliko abejonių, kad reikės operacijos.
Aš net anksčiau galvojau, kad gal verta iš karto operuoti, bet gydytoja sakė, kad verta palaukti ir pažiūrėti, kiek ir kokiu tempu ji augs. Kai pamatėme, kad neįmanoma sustabdyti jos augimo, buvo nuspręsta nieko nelaukti ir operuoti. Pamenu tą momentą, kai gydytoja pasakė, kad rado miomą, o aš nelabai žinojau, kas tai yra. Aišku, po to man jau viską išsamiai paaiškino, kad būčiau rami. Kai gydytoja pasakė, kad yra mioma, ir aš jos paklausiau, ar man reikia nerimauti, ar jau pradėti nervintis? Ar čia viskas dar išsprendžiama? Gydytoja tik nusijuokė, sakė, kad viskas išsprendžiama.“
Tęsdama pasakojimą apie sveikatą, Živilė neslėpė, kad prieš operaciją nerimo neišvengė, tačiau gydytojos ir chirurgo palaikymas padėjo nusiraminti.
„Truputį nerimo buvo, bet mano gydytoja šauni ir ji tikrai mokėjo mane nuraminti. Pasakė, kad viskas tikrai bus gerai, rekomendavo puikų chirurgą, su kuriuo pasikalbėjusi irgi nurimau, tad to nerimo nebuvo. Tik laukiau, kad operacija būtų atlikta kuo greičiau ir ši problema išsispręstų. Turėjau ir šaunų chirurgą, kuriuo labai pasitikėjau ir žinojau, kad bus taip, kaip jis pasakė. Taip ir buvo“, – atviravo Živilė.
Operacijos metu buvo svarstomas ir kitas scenarijus – gimdos šalinimas: „Bet man 35 metai ir neaišku, gal aš dar norėsiu antro vaikelio. Todėl buvo nuspręsta išimti tik miomą, kad dar turėčiau galimybę susilaukti vaikų. Žodžiu, neatėmė iš manęs šios galimybės, todėl labai džiaugiuosi. Gydytojas dar juokėsi, sakė, kad grįšiu po metų ir pasakysiu, jog laukiuosi.“
Nors po operacijos praėjo nedaug laiko, plaukų terapijų meistrė jau planuoja grįžti į darbus ir nesiruošia dienų leisti lovoje: „Jau planuoju mažais žingsniais grįžti į darbą, nes jaučiuosi gerai. Visiškai atsistatysiu, kaip gydytojas sakė, po dviejų mėnesių, bet mėnesį laiko reikia būti atsargiai, reikia daugiau poilsio. Tačiau kiekvienas atvejis yra individualus. Saulius kiek gali, stengiasi padėti, bet, kaip jau ir sakiau, nėra taip, kad man reikėtų kažkokios didelės pagalbos. Namai per tą laiką, kai nesu labai pajėgi, nesugrius. Saulius namuose gal kiek daugiau padeda pasitvarkyti, bet šiaip kažkokios papildomos pagalbos nereikia.“
Baigdama pokalbį Živilė skyrė gražių žodžių LSMU Kauno ligoninės Akušerijos skyriaus seselėms. Moteris neslėpė, kad prieš atvykdama į ligoninę jautė nerimą dėl ankstesnės čia patirtos nemalonios patirties, tačiau šįkart jos laukė maloni staigmena.
„Dar labai norėčiau pasidžiaugti LSMU Kauno ligoninės Akušerijos skyriaus seselėmis. Turiu labai prastą patirtį būtent su šia ligonine, kai turėjau gimdyti. Tai buvo pati prasčiausia patirtis su gydytojais... Seselės buvo tikrai bjauriai bendraujančios.
Šį kartą į ligoninę ėjau su tuo nerimu tik dėl to – ką reikės išgyventi, dėl to sovietinio bendravimo su tomis moterimis. Buvau maloniai nustebinta, nes seselės nuo pat mano atėjimo buvo labai rūpestingos, malonios, vis paklausdavo, ar nieko netrūksta, rūpinosi, kad būčiau pavalgiusi. Tikrai buvau maloniai nustebinta. Galiu pasidžiaugti ir chirurgu Rolandu Borkiu, seselėmis“, – šyptelėjo pašnekovė.
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