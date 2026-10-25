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TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Neapsikentę vienas kito žmona su vyru nusprendė miegoti atskirose lovose: išklojo, kas nutiko po to

2026-10-25 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sutuoktinių miegas atskirose lovose – dažnai aptariama tema. Vieni teigia, kad taip nutolstama nuo partnerio, o kiti aiškina, kad tokiame sprendime mato vien tik privalumus. Tad šiandien dalijamės su jumis Roli Jain istorija apie tai, kodėl jiedu su vyru nusprendė miegoti atskirose lovose.

Neapsikentę vienas kito žmona su vyru nusprendė miegoti atskirose lovose (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (26)

Sutuoktinių miegas atskirose lovose – dažnai aptariama tema. Vieni teigia, kad taip nutolstama nuo partnerio, o kiti aiškina, kad tokiame sprendime mato vien tik privalumus. Tad šiandien dalijamės su jumis Roli Jain istorija apie tai, kodėl jiedu su vyru nusprendė miegoti atskirose lovose.

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„Miegojimas atskirose lovose nebuvo sprendimas, kurį ilgai planavome ar aptarinėjome. Kaip ir mūsų santykiai, jis atsirado visiškai natūraliai“, – rašė Roli.

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Poroje 22 metų amžiaus skirtumas

Nepaisant 22 metų amžiaus skirtumo, mes su partneriu vienas kitą įsimylėjome vos per 15 minučių nuo pirmojo susitikimo. Šiandien kartu esame jau 16 metų, rašoma businessinsider.com.

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Mūsų santykiai nuo pat pradžių buvo kupini aistros, emocinio artumo ir gilių pokalbių. Būtent kalbėjimasis apie gyvenimo patirtis, iššūkius ir pasaulėžiūrą padėjo mums vienas kitame atrasti kažką ypatingo.

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Kalbėdavomės filosofinėmis temomis, kurios mus suartino taip stipriai, kad tarp mūsų užsimezgė išskirtinis ryšys. Visą šį laiką vienas kitam išlikome mylintys, atjaučiantys ir palaikantys žmonės.

Per tuos metus ne tik išsaugojome santykius, bet ir sustiprėjome. Išgyvenome amžiaus skirtumo keliamus iššūkius, rimtas finansines problemas ir net ilgus laikotarpius gyvendami atskirai skirtinguose miestuose. Tačiau nė viena kliūtis nesumažino mūsų jausmų.

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Priešingai, kiekvienas sunkumas dar labiau sustiprino mūsų draugystės jausmą, pasitikėjimą savimi ir tarpusavio ryšį.

Sprendimas miegoti atskirai atėjo savaime

Kai susipažinome, nebuvome tokie brandūs ir užtikrinti savimi bei savo santykiais, kaip esame dabar.

Ilgainiui supratau, kad pradėdama šiuos santykius iš partnerio tikėjausi gerokai daugiau nei meilės ar fizinio artumo. Ieškojau pritarimo, saugumo, priklausymo jausmo ir kažko, į ką galėčiau atsiremti.

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Buvo laikotarpių, kai vaikydavausi tobulumo idėjos ir maniau, kad privalau ieškoti tol, kol surasiu „tobulą žmogų“. Laimei, mūsų pokalbiai ir dvasinis artumas padėjo suprasti, kad kiekvienas esame tobulas savo netobulumuose. Reikėjo tik išmokti priimti ir mylėti vienam kitą tokius, kokie esame.

Dėl to tapome ne tik puikia pora, bet ir geresnėmis savo pačių versijomis. Vis dar mėgavomės laiku kartu, tačiau kartu jautėmės saugūs ir tada, kai nebuvome fiziškai šalia vienas kito.

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Maždaug prieš penkerius metus kraustėmės į naujus namus. Būtent tada atskiros lovos tapo natūraliu pasirinkimu.

Iki tol miegodavome dvigulėje lovoje, tačiau naujajame miegamajame buvo vietos arba vienai labai didelei lovai, arba dviem atskiroms. Nusprendėme rinktis dvi lovas.

Mums patiko mintis turėti savo erdvę ir galėti miegoti taip, kaip patogu kiekvienam, netrukdant kitam.

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Be to, atskiros lovos padeda nepažadinti vienas kito, kai užmiegame skirtingu metu ar naktį dažnai vartomės. Toks sprendimas mums pasirodė kur kas prasmingesnis nei miegoti vienoje lovoje nusisukus nugaromis.

Miegojimas atskirai santykiams išėjo tik į naudą

Nemiegodami vienoje lovoje jaučiame daugiau fizinės laisvės ir asmeninės erdvės. Po beveik dviejų dešimtmečių kartu tai mums tapo itin svarbu.

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Tai leidžia santykiams neįkristi į rutiną ar pareigą, padeda išsaugoti individualumą ir santykiuose išlaikyti lengvumą bei žaismingumą.

Vis dar mėgstame miegoti tame pačiame kambaryje. Dažnai prieš užmigdami įsitraukiame į ilgus pokalbius, primenančius laikus, kai tik pradėjome vienas kitą pažinti. Tai iki šiol suteikia daug džiaugsmo.

Fiziniu artumu mėgaujamės tada, kai abu to norime, o ne todėl, kad manome, jog taip „privaloma“ norint išlaikyti sveikus santykius.

Taip pat atrodo, kad tapome dar geresniais draugais. Išmokome būti laimingi ir kaip pora, ir kaip atskiri žmonės.

Mums nebereikia nuolatinio fizinio kontakto ar sekso tam, kad jaustumėmės vertinami ir mylimi. Man labai patinka mūsų pasirinktas gyvenimo modelis ir nekeisčiau jo į jokį kitą.

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